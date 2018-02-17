القضاء يحاكم متهمين بترويج المخدرات في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات شخصين، من ذوي السوابق العدلية، يشتبه في ترويجهما المخدرات بضواحي المدينة، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، للنظر في التهم المنسوبة إلى كل واحد منهما.

وحسب مصادر هسبريس فإن إيقاف المشتبه فيهما جاء على مرحلتين، حيث تمكنت عناصر من الدرك الملكي بمركز أولاد افريحة دائرة البروج من اعتقال أحد المشتبه فيهما على مستوى دار الشافعي بني مسكين الغربية وحجزت ما يفوق 150 كيلوغراما من القنب الهندي وسيارة خفيفة كان يستعين بها المشتبه فيه لممارسة نشاطه المحظور.

وفي عملية مشابهة، قامت عناصر من المركز القضائي بنصب كمين للمشتبه فيه الثاني بترويج المخدرات بالتقسيط بين أمزورة وخميسات الشاوية نواحي مدينة سطات، حيث تمكنت من إيقافه وحجز دراجته النارية من الحجم الكبير وكمّية من مخدر القنب الهندي بالرغم من إبداء مقاومة في مواجهة عناصر الدرك.

وأضافت المصادر ذاتها أن وكيل الملك بابتدائية سطات أمر بوضع الموقوفين المشتبه فيهما بترويج المخدرات تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليهما في محضر رسمي وعرضهما على النيابة العامة المختصة للنظر في صك الاتهام الموجه إلى كل واحد منهما.