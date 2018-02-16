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الرئيسية | حوادث | سلطات إسبانيا تطرد مغربيا هدد بـ"قتل المسحيين"

سلطات إسبانيا تطرد مغربيا هدد بـ"قتل المسحيين"

سلطات إسبانيا تطرد مغربيا هدد بـ"قتل المسحيين"
مُتابعة من خالد ملوك
الجمعة 16 فبراير 2018 - 17:15

أمرت وزارة الداخلية الإسبانية بطرد المهاجر المغربي "أحمد، هـ"، المعتقل منذ شهر ببلدية أربونييل التابعة لمدينة خايين في جنوب إسبانيا، بعدما دعا إلى قتل من أسماهم بـ"المسيحيين الكفار" داخل مركز تعبدي بالمنطقة ذاتها.

ووفق ما نقلته وسائل إعلامية إسبانية محلية فإن الموقوف كان قد حرض المصلين الذين يقصدون مسجد "خيرونا" على كراهية المسيحيين، مشيرة إلى أنه يقيم داخل البلاد بطريقة غير قانونية، وانتهك بنود قانون المهاجرين الأجانب الذي يمنح الحق للسلطات الإسبانية بترحيل المتورطين في قضايا الإرهاب.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن عناصر الأمن الإسباني اهتدت إلى إيقاف "أحمد.هـ" شهر يناير الماضي، بعدما حصلت على إذن قضائي بتفتيش مقر إقامته، مبرزة في السياق ذاته أن "التحقيقات الاستخباراتية أثبتت تورطه في أعمال متعلقة الترويج للأفكار الراديكالية".

وقال ميغيل سانتشيث غاسكا، قاض بمحكمة مدريد، أن المشتبه فيه البالغ 33 عاما كان قد وضع في مركز إيواء المهاجرين الأجانب، مؤكدا أنه جرى ترحيله عبر طائرة متجهة إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Mounir الجمعة 16 فبراير 2018 - 17:27
Malheureusement il y a beaucoup de musulmans qui pensent comme lui. Le résultat des chaînes de al saoud et al wahabia et les extrémistes. Ce n'est pas ça l'islam tolérant mais c'est leurs faut islam.
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22
2 - مواطن الجمعة 16 فبراير 2018 - 17:40
لا تعادي الناس في أوطانهم فقلما يرعى غريب الوطن
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24
3 - كاره الظلم الجمعة 16 فبراير 2018 - 17:45
واش هذا مش استرزق الله و ل مش يحارب الناس ف بلادها. و ل طارلو لفريخ. او اج المغرب حارب الخبر الا لقيته. و عاد يعرف ، دار لراسو جريمة لميدرهاش عدو لعدوه. ولا ينفعه الندم.
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43
4 - حكيم كركر الجمعة 16 فبراير 2018 - 18:04
مرحبا بيك فبلادك أطلع تاكل الكرموس معانا.مابغيت تدخل جواك
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58
5 - Abdessamad الجمعة 16 فبراير 2018 - 18:04
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبيِّنا محمد، المبعوث رحمة للعالَمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعداءُ الإسلام المعاصرون من الغربيِّين يشنون حربًا ضروسًا لا هوادةَ فيها على الإسلام والمسلمين، سلاحُهم فيها السَّنان واللِّسان معًا، الآلة والفِكر جميعًا، َسيَّروا جيوشَهم وأساطليهم لاحتلالِ البلاد الإسلاميَّة، وتدميرها وقَتْل أهلها الأبرياء وهدْم منازلهم فوقَ رؤوسهم كما حَدَث في أفغانستان والشيشان، وكوسوفا والبوسنة والهرسك، والصومال والعراق، وغيرها.
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-66
6 - تطواني الجمعة 16 فبراير 2018 - 18:19
تُقيم على أرضهم بطريقة غير قانونية وتأكل من طعامهم وتشرب من مشربهم وبعد ذلك تحرض على قتلهم، تعال إلى المغرب حيث المسلمين وبعد ذلك ستعرف الفرق!
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74
7 - مهاجر الجمعة 16 فبراير 2018 - 18:46
ملة الكفر واحدة....لَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ .
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-59
8 - WIL KOM TEH MOROCCO الجمعة 16 فبراير 2018 - 19:00
أتمنى أن تتلقاه شرطة المطار بالطبالة والزغاريد حتى محفرها،والله القسم حتى أحشمت في مكانه بسبب كراهيته للأخرين،ماهو الدين الدي تعتنقه ويسمح لك بداك أيها المجرم الشاروني،الحمدو لله على نعمة الإسلام الدي أبصرني وعلمني كيف أحترم الأخرين وأصبر على أدائهم لقدره الله
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24
9 - IBN JAZAIER الجمعة 16 فبراير 2018 - 19:55
الى رقم 07
اضن انت كذلك لديك نفس الافكار الخبيثة لقتل ابرياء يا له من شعب يتغنى بذكائهالذي اوصله لقتل من مد له يد المسادة من ملبس ومئكل ومبيت وعمل وصحة واعانات كل هذا ولم تشكر الله وتردون ان تعطو صورة للاسلام على حسب الطريقة الوهابية التي دمرت معضم البلدان العربية والله اتمنى ان تلتحق بشقيق وسوف تذوق حلاوة عكاشة وهذا ان لديك حض واستقبلوك هناك لان هذه الفيئة خطيرة على البشرية اتمنى ان يخزنو في مكان لا يدري به الا الله احذرو لقد سبق لي وان تحدثت مع احد منهم ووعدني ان يحرق الارض تحت ارجلنا وعندما قلت له اليس حرام تقتل نفس بدون سبب فقال لي انت كذلك منهم يا لهم من اغبياء حاربوهم بدون هوادة
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31
10 - إلى إبن الجزائر الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:48
إتقي الله في نفسك ، كم من جزائري قتلت فرنسا خلال الإستعمار ؟ كم من مغربي قتلت إسبانيا خلال الإستعمار ؟ ...إسبانيا تحتل مدينتين مغربيتين و عدة جزر مغربية التي بدورها تستقطب آلاف السياح سنويا ..إسبانيا تستغل المياه الإقليمية المغربية من أجل الصيد البحري و الفلاحة المغربية و أنت تدافع عنهم .
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-21
11 - جزائرية مغربية الجمعة 16 فبراير 2018 - 22:17
من يكتب باسم جزائر ويسب المغرب لخلط الاوراق وزراعة الافكار gpcكاينة وسطلت خدام نجبدوكم من اي مكان وصل تعليق ورهن الاشارة ومن يرد باسم المغرب على الجزائري معدور وله كل العذر ولكن اخوك ولحمك العربي لن يتكلم عليك ابدا فان كان رد ربما بولساريو يريد توقيع هنا بين بلدين او عميل يريد تفرقة بين الاخوة الاشقاء على كل حال ابناء المغرب اشرف من الشرف واذكر ايسبانيا بمواقف مغربية بطولية لشباب انقدوا ابناءهم في عدة مواقف بطولية يتشرف اي وطن بالمغربي لانه مسالم وطنه اصلا بلد مسالم تربى فيها على حب ديانات ولطالما هذا شعب ساند دول اجنبية في مقاومة الاستعمار وتحرير اوطانهن ولا اصدق اي كلمة قيلت عنه ربما شكاية كيدية
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-3
12 - مهاجر الجمعة 16 فبراير 2018 - 23:22
إدا كانت نيته قتل الناس و إثارة البلبلة فيجوز قتله علنا ليكون عبرة للآخرين
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-1
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