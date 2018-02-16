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كُتّاب وآراء
سلطات إسبانيا تطرد مغربيا هدد بـ"قتل المسحيين"
أمرت وزارة الداخلية الإسبانية بطرد المهاجر المغربي "أحمد، هـ"، المعتقل منذ شهر ببلدية أربونييل التابعة لمدينة خايين في جنوب إسبانيا، بعدما دعا إلى قتل من أسماهم بـ"المسيحيين الكفار" داخل مركز تعبدي بالمنطقة ذاتها.
ووفق ما نقلته وسائل إعلامية إسبانية محلية فإن الموقوف كان قد حرض المصلين الذين يقصدون مسجد "خيرونا" على كراهية المسيحيين، مشيرة إلى أنه يقيم داخل البلاد بطريقة غير قانونية، وانتهك بنود قانون المهاجرين الأجانب الذي يمنح الحق للسلطات الإسبانية بترحيل المتورطين في قضايا الإرهاب.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن عناصر الأمن الإسباني اهتدت إلى إيقاف "أحمد.هـ" شهر يناير الماضي، بعدما حصلت على إذن قضائي بتفتيش مقر إقامته، مبرزة في السياق ذاته أن "التحقيقات الاستخباراتية أثبتت تورطه في أعمال متعلقة الترويج للأفكار الراديكالية".
وقال ميغيل سانتشيث غاسكا، قاض بمحكمة مدريد، أن المشتبه فيه البالغ 33 عاما كان قد وضع في مركز إيواء المهاجرين الأجانب، مؤكدا أنه جرى ترحيله عبر طائرة متجهة إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
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تعليقات الزوّار (12)
اضن انت كذلك لديك نفس الافكار الخبيثة لقتل ابرياء يا له من شعب يتغنى بذكائهالذي اوصله لقتل من مد له يد المسادة من ملبس ومئكل ومبيت وعمل وصحة واعانات كل هذا ولم تشكر الله وتردون ان تعطو صورة للاسلام على حسب الطريقة الوهابية التي دمرت معضم البلدان العربية والله اتمنى ان تلتحق بشقيق وسوف تذوق حلاوة عكاشة وهذا ان لديك حض واستقبلوك هناك لان هذه الفيئة خطيرة على البشرية اتمنى ان يخزنو في مكان لا يدري به الا الله احذرو لقد سبق لي وان تحدثت مع احد منهم ووعدني ان يحرق الارض تحت ارجلنا وعندما قلت له اليس حرام تقتل نفس بدون سبب فقال لي انت كذلك منهم يا لهم من اغبياء حاربوهم بدون هوادة