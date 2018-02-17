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الرئيسية | حوادث | دركيو برشيد يطيحون بمتخصصين في جرائم السرقة

دركيو برشيد يطيحون بمتخصصين في جرائم السرقة

دركيو برشيد يطيحون بمتخصصين في جرائم السرقة
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 17 فبراير 2018 - 05:25

من المنتظر أن تعرض عناصر الضابطة القضائية ببرشيد، اليوم السبت، شخصين كانا موضوع مذكرات بحث وطنية عدّة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، للاشتباه في تكوينهما عصابة إجرامية متخصصة في السرقة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن تفاصيل الحادث تعود إلى ترصّد عناصر الضابطة القضائية بالأمن الإقليمي ببرشيد للمشتبه فيهما بعدما كانا على سيارة خفيفة بالقرب من قيسارية المدينة، حيث جرى إيقافهما وحجز العربة التي تبيّن أنها تحمل صفائح مزوّرة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومعدّات للكسر كان يستعملها المشتبه فيهما أثناء تنفيذ عمليات سرقة المحلات التجارية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهما، اللذين يتراوحان في العمر بين 25 و30 سنة، سبق أن نفذا عمليات سرقة على مستوى برشيد؛ منها السطو على محل تجاري لبيع الملابس بالقرب من "الديوانة" بالمدينة نفسها.

وأوردت المصادر أن المشتبه فيهما وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، كما جرى تحرير محضر يتضمّن بحثا تمهيديا في حقهما، في انتظار عرضهما على ممثل الحق العام للنظر في التهم المنسوبة إليهما.

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