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الرئيسية | حوادث | تهريب جزائريين يورط سائقين مغربيين في مليلية

تهريب جزائريين يورط سائقين مغربيين في مليلية

تهريب جزائريين يورط سائقين مغربيين في مليلية
مُتابعة من خالد ملوك
السبت 17 فبراير 2018 - 09:10

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني سائقين مغربيين حاولا إدخال مواطنين جزائريين إلى ثغر مليلية، كانا مخبأين داخل تجويف في الشاحنة التي كانت متجهة نحو الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط.

عملية إيقاف المعنيين بالأمر تمت بالمعبر الحدودي "بني أنصار ـ مليلية"، وتم العثور على قنينات ماء ومأكولات وملابس داخل التجويف المحدث، الذي لا يتجاوز عمقه 50 سنتيمترا.

الوجهة النهائية للموقوفين لم تكن مليلية، وإنما التراب الأوروبي عبر سفينة تستخدم في نقل البضائع، وقالت منابر إسبانية إن السائقين المغربيين يواجهان تهمة "ارتكاب جريمة في حق مهاجرين أجنبيين عرضت سلامتهما البدنية لخطر جسيم".

تفحص الشاحنة بالكلاب مكنت من العثور على المواطنين الجزائريين، وعلامات التوتر كانت بادية على السائقين المغربيين؛ يبلغ أحدهما 33 عاما والآخر 45 سنة.

قاضي محكمة مليلية أمر بوضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، فيما تم نقل الجزائريين إلى المركز المخصص لإيواء المهاجرين الأجانب، بعدما تمكنا من بلوغ مدينة مليلية مقابل مبلغ مالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - افران الاطلس المتوسط السبت 17 فبراير 2018 - 10:03
يجب أن يعاقب بشدة على هذا النوع من الحالات لماذا لم توقف شرطة الحدود لدينا في نفس الوقت قبل أن تصل إلى نقطة تفتيش الإسبان ؟ وهذا يظهر انه مرة أخرى أن هناك رخاوة في مكان ما سوىتعلق الامربالخطأ اوعمل سيئ القيام به او استفادة من دفع الرشوة وهذا امر خطير
faut punir sévèrement ce genre de cas pourquoi notre police de frontière ne les a pas arrêter à temps elle même avant qu'ils n'atteignent le poste de controle des espagnols? cela montre là encore qu'il y'a un relâchement quelque part et une malveillance par erreur de travail mal contrôler ou sous l'effet de l'argent de corruption
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0
2 - fador السبت 17 فبراير 2018 - 10:44
ناس لا يحمدون الله على نعمة العمل خصوصا العمل كسائق دولي الا تكفيكم ما انتم عليه .. الطمع لا دين له
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9
3 - omaima السبت 17 فبراير 2018 - 11:14
شي وصل او شي حصل شي حصل او شي وصل شي حصل او شي وصل chi wessal o ch 7ssal
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-2
4 - TAGADAT السبت 17 فبراير 2018 - 12:34
Pays de Mike,et de la propaganda et des (praincipes)tt le pp de Alfa9a9ires et de batatta veulent quitter la république des généraux harkis alkharairia.
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