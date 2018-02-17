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كُتّاب وآراء
انهيار سقف منزل عتيق يزرع الخوف وسط وزان
خلّف انهيار سقف منزل عتيق بدرب المودن بحي عين قلعة بالمدينة العتيقة لوزان، أمس الجمعة، خسائر مادية فادحة وحالة من الخوف في نفوس السكان القاطنين بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس، فإن المنزل المنهار كانت به تصدعات عميقة، وتم تصنيفه ضمن المنازل الآيلة إلى السقوط؛ وهو ما عجل بانهياره.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادث لم يخلف أي خسائر في الأرواح، وأنه أدى فقط إلى إصابة سيدة بجروح وكدمات، وهو ما استدعى نقلها إلى إحدى المستشفيات بمدينة الرباط من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن خطر الانهيار صار يهدد عشرات المباني السكنية بالمدينة القديمة، بسبب تقادمها وهشاشتها. وأضافت أن فعاليات جمعوية دعت الجهات الوصية إلى التدخل للحد من انهيارات المنازل العتيقة تفاديا لوقوع أي كارثة.