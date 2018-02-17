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كُتّاب وآراء
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6 قتلى في اصطدام قطار بضائع بحافلة بطنجة
السبت 17 فبراير 2018 - 10:28
توفي 6 أشخاص وأصيب 14 آخرين، في أولى ساعات صباح اليوم السبت بمنطقة "امغوغة" بطنجة، إثر اصطدام قطار لنقل البضائع وحافلة لنقل العمال.
ووفق مصادر متطابقة، فسبب الحادث يعود إلى محاولة سائق حافة لنقل العمال تجاوز السكة الحديدية دون أن ينتبه إلى عبور القطار؛ ما أدى إلى وقوع الحادث الكارثي.
ومن بين القتلى 3 نساء، بينما الوضعية الصحية لاثنين من الجرحى خطيرة، في حين لم يصب سائق الحافلة بأذى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
1 - ازناسني السبت 17 فبراير 2018 - 10:44
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اغفر لهم وارحمهم
الموت واحدة والأسباب متعددة
اللهم اغفر لهم وارحمهم
الموت واحدة والأسباب متعددة
تعليق غير لائق
100
2 - اخوكم في الله السبت 17 فبراير 2018 - 10:45
انا لله وانا اليه راجعون،اللهم ارحمهم وارحم جميع موتى المسلمين،وارزق اهاليهم الصبر.
3 - البعمراني السبت 17 فبراير 2018 - 10:46
الله يرحم الجميع ولكن مثل هذه الحوادث لا يجب ان تقع خصوصا عندما رأيت الحوادث التي تعرض لهل الترامواي فجميع الحوادث سببها السائقين مما يظهر التهور الذي يسوقون به
4 - غيورة السبت 17 فبراير 2018 - 10:48
لا حول ولا قوة إلا بالله انا لله وانا اليه راجعون قل ما يصيبكم إلا ما كتب الله لكم
5 - النورس السبت 17 فبراير 2018 - 10:50
الله يرحمهم ويتولاهم. ..الاخطاء الجسيمة ...واش هدا السائق عندو شي عقل ولا والو
6 - مغربي قح السبت 17 فبراير 2018 - 10:50
السبب هو البنية التحتية الرديئة للمكتب الوطني بدون حواجز على مشارف الدواوير و المدن.اضف إلى ذلك عقلية السائقين اللذين اغلبهم دون مستوى دراسي.انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارحمهم.
7 - عماد السبت 17 فبراير 2018 - 10:50
سائقي السبرنتير بطنجة يسوقون بتهور دون اكتراث.يجب محاسبة الشركات المسؤولة لتفادي ازهاق ارواح بريىة مستقبلا.انا لله و انا اليه راجعون.
8 - مغربي السبت 17 فبراير 2018 - 10:56
ان لله وان اليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته النعيم وجميع موتى المسلمين يارب العالمين .الخبر ديل طنجة يقول 16 ديل القتلى.
9 - مصطفى السبت 17 فبراير 2018 - 10:56
إن لله وإنا إليه راجعون نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقداء برحمته
10 - متتبع السبت 17 فبراير 2018 - 10:58
يجب على الوزير ان يسن قانوت لغيير القطار الحديدي الى قطار بلاستيكي لحد من هذا .
تعليق غير لائق
-34
11 - سمير الريفي السبت 17 فبراير 2018 - 11:04
إنها نتيجة التهور ولامبالاة بعض السائقين ... رحمة الله على من قضى في هذا الحادث
12 - ضابط السبت 17 فبراير 2018 - 11:06
رحم الله الموتى وأسكنهم فسيح جنانه . أقولها للمرة الألف سائقوا حافلات نقل العمال في طنجة قاتلون متهورون ومدمنوا مخدرات إلى متى سنبقى نتغاضى عن هؤلاء يتسابقون كالثيران الهائجة لاتعرف من أين ينبعتون يستقوون بعلاقات مشغليهم المشبوهة ويهددون حياة الأبرياء والنتيجة أيتام بالجملة وأرامل وأسر مفككة
13 - آسفي السبت 17 فبراير 2018 - 11:08
ان لله وان اليه راجعون .عند سائقين ديول نقل لعمال أو دول نقل المدرسي كمشو بيصورعة جنونية معرفتش علاش او ها نتيجة زرب طعطل
14 - كازاوي السبت 17 فبراير 2018 - 11:10
الله يرحم الموتى... و هاد السائقين ديال حافلات نقل العمال خاص إعادة النظر فكيفية تكوينهم و حصولهم على رخص السياقة....راه فكازا ولاو تاهوما غير كيدبزو فالسياقة وماكيحتارموش لا أسبقية و لا إشارات المرور بحال الطاكسيات و الحافلات العمومية
15 - اعصيم سمير السبت 17 فبراير 2018 - 11:17
اللهم ارحمهم واغفر لهم.واسكنهم فسيج جناتك رفقة الصديقين والشهداء.انا لله وانا اليه راجعون.
16 - معتوه السبت 17 فبراير 2018 - 11:27
انا لله وانا اليه راجعون.
لا يمكن ان نراهن دائما على تهور السائقين. فهنالك الية لضبط عبور السكة وهنالك بوابات كهربائية بدل ان نضع عجوزا في المكان ليراقب بطريقة بدائية.
وقد يوضع اللوم عليه اليوم لانه كان نائما او بعيدا عن المكان. لو كان الخليع يستحي لقدم استقالته.
كفانا من العشوائية ومن التعامل مع الشعب كانهم قطعان من الماشية.
قالك القطار فائق السرعة.
لا يمكن ان نراهن دائما على تهور السائقين. فهنالك الية لضبط عبور السكة وهنالك بوابات كهربائية بدل ان نضع عجوزا في المكان ليراقب بطريقة بدائية.
وقد يوضع اللوم عليه اليوم لانه كان نائما او بعيدا عن المكان. لو كان الخليع يستحي لقدم استقالته.
كفانا من العشوائية ومن التعامل مع الشعب كانهم قطعان من الماشية.
قالك القطار فائق السرعة.
17 - عبدو طنجة السبت 17 فبراير 2018 - 11:32
أن لله وأن إليه راجعون اللهم أرزق الصبر لا دوهم كن تمن من الدول أن تتخذ التدابير اللازمة في حق اساءقإن لي إن عالبيت اساءقإن ترنسبر ت لايحترمون القنوان اسير ويعريدن حيت الموطنن لا الختر
18 - عبدو طنجة السبت 17 فبراير 2018 - 11:32
أن لله وأن إليه راجعون اللهم أرزق الصبر لا دوهم كن تمن من الدول أن تتخذ التدابير اللازمة في حق اساءقإن لي إن عالبيت اساءقإن ترنسبر ت لايحترمون القنوان اسير ويعريدن حيت الموطنن لا الختر
19 - رضوان السبت 17 فبراير 2018 - 11:36
السؤال المطروح اين كان حارس الممر? وهل هذا الممر السككي له حلرس اصلا? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 - مول جابيل السبت 17 فبراير 2018 - 11:45
انا لله وانا اليه راجعون اللهم يا رب ارحمهم واكرم نزلهم و زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم انك ربنا انت الغفور الرحيم . هذا الحادث المأساوي سببه السائق الذي لم يصب بأذى وعلى المسؤولين ان يعيدوا النظر في طريقة منح رخص السياقة لتشمل ايضا امتحان للحالة النفسية للممتحن وضبط سلوكاته هل هو مدمن ام لا وقد بكون هذ ا السائق سبب المأساة من المدمنين على المخدرات او ما شابهها ..
21 - فاس مكناي السبت 17 فبراير 2018 - 11:48
هدية اليوم الوطني للسلامة الطرقية..... والدليل القاطع ان. سائقوا السيارات و الدرجات و الحافلات هم السبب في القتل العمد... يعتبر عمدا بمنظور. انهم ثم تنبيههم اكثر من 100 مرة.... بالاظافة الى. الدرك و الشرطة الذين. لا يحررون المخالفات يكتفون بالرشوة... وتقنيوا. الفحص التقني لبعض سيارات المتهالكة.....
22 - الرحمة و المغفرة السبت 17 فبراير 2018 - 11:49
اللهم ارحمهم و اجعل الجنة مثواهم. آمين. كارثة. سمعت سيارات الإسعاف في طريقها إلى المستشفى حوالي السادسة و النصف و استغربت للامر، كونها استعملت المنبه في تلك الساعة المبكرة و الشارع خال من المارة. الان عرفت السبب. عندما نكون مسافرين خارج المدينة صباحا نكون مفزوعين من سيارات نقل العمال لكثرة عددها و سرعتها و تهور سائقيها. و لا نشعر بالطمأنينة إلا بعد تجاوزنا المنطقة الصناعية التي يقصدها أولئك السائقون، إنهم قنابل موقوتة تزرع الرعب بين الراجلين و السائقين الذاتيين على حد سواء.
23 - Kalila السبت 17 فبراير 2018 - 11:53
La plus part des chauffeurs de ces Bus sont des jeunes Toxicomanes désoeuvrés qui n'ont pas trouvé de travail bien rémunéré .ils transportent les employés comme s'il s'agissait de Bétail et n'hésitent pas de fumer 1 ou 2 joints pour engager un rallye dandans la belles rue de tanger
24 - جمال السبت 17 فبراير 2018 - 11:57
حادتة في الساعات الاولى من الصباح ؛ ربما ان السائق لم ياخد قسطا كافيا من النوم فكان تحت تاتير النعاس فلم ينتبه لما يحدت حوله ، رحم الله الموتى والهم دويهم الصبر في هدا المصاب الجلل.
25 - دكتور كريم السبت 17 فبراير 2018 - 11:58
على وزير التجهيز والنقل تقديم استقالته فورا، وعلى الحكومة تقديم اعتذار للمغاربة، هذا عبث ، هذا استهتار بأرواح الناس، القطارات أصبحت في المغرب عبارة جحيم وأصبح اليوم تقتل الأبرياء الذين يبحثون عن قوت العيش، يجب كذلك إقالة مدير السكك الحديدية معاقبته على هذه التجاوزات الخطيرة.
26 - أيوب المغربي السبت 17 فبراير 2018 - 12:04
لا تيأسوا ولا تقنطوا هناك من سيتكفل بدفنكم
حق الدفن في المصائب والكوارث الكبرى مكفول من طرف القصر
حق الدفن في المصائب والكوارث الكبرى مكفول من طرف القصر
27 - Amazigh السبت 17 فبراير 2018 - 12:11
للذين كانوا يشكّون أن موت باها كان مدبرا، فهل هذه الحادثة مدبرة؟ الإنسان يغفو
28 - مشكلة وجب حلها السبت 17 فبراير 2018 - 12:20
أضم صوتي لصوت المعلقين الذين أثاروا ظاهرة سائقي سيارات نقل العمال بالمنطقة الصناعية بطنجة إذ أن ""أغلب هؤلاء"" من الشباب المتهورين منهم من لم يصل سن العشرين، يستغلون قوة وسرعة تلك العربات فيسوقون بسرعات خيالية ويطلقون الموسيقى ويتكلمون وتفرجون في الهواتف، يتصرفون كما لو كانت سياراتهم الشخصية غالبا بدافع التباهي والتنافس وللظهور بمظهر الأبطال أمام الراكبات من فتيات المعامل...
29 - راحه البال السبت 17 فبراير 2018 - 12:33
ان لله وان اليه راجعون. رحمهم الله ورزق دويهم الصبر في مصابهم.
30 - افران الاطلس المتوسط السبت 17 فبراير 2018 - 12:36
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السبب دائما يرجع الى الشركة للسكك الحديدية بالمغرب ما بغاتش دير (la protection de la voie ferrée) هذا هما الاسباب دائما للاسف . واش اعباد الله حتى لين ديما الموتى !
31 - م ن السبت 17 فبراير 2018 - 12:40
خصاص التشوير وتدهور السائقين ونتيجة قتلا وجرحا يجب اتبات كامرات المراقبة وزجر كل مخالف للقانون اي كان
32 - محمد السبت 17 فبراير 2018 - 12:44
التهور وماذا يفعل، قتلهم وتحمل مسؤولية القتل، تلك ارواح على عاتق السائق، المهم الله يرحمهم ويغفر ليك، وخليونا من التهور ، نفيقو شوية ونكونو مسؤولين وقد المسؤولية
33 - mouad السبت 17 فبراير 2018 - 12:57
نرجو من القضاء "النزيه" في بلدنا تحديد المسؤوليات و محاسبة المذنبين دون تردد ... و رحم الله من قضى في الحادث و نتمنى الشفاء العاجل للجرحى..
34 - Soumaya السبت 17 فبراير 2018 - 13:28
بنت خالي توفات ليوم تما الله يرحمها و يغفر ليها مازال ماداز على عرسها تا شهر يا ربي تصبر عاىلتها و الزوج ديالها
35 - عبد الحق السبت 17 فبراير 2018 - 13:32
اللهم ارحمهم. أولا غياب تقنيات الحواجز في البوادي. ثانيا نقص في تكوين ساءقي الحافلة والشاحنة. في ألمانيا مثلا يتم تجديد رخصة السياقة للحافلات أو الشاحنات على رأس كل 5سنوات. خلال هذه الفترة لابد من السائق من تكوين نفسه في مدرسة تعليم السياقة 35 ساعة مقسمة على 5حصص مثلا حصة في كل سنة.حول الجديد في السياقة والقوانين والتقنيات. ورب العمل هو الذي يتكلف بالمصاريف. فيحصل على شهادة في كل حصة. دون هذه الشواهد لايمكن تجديد رخصة السياقة.
36 - rachid tanger السبت 17 فبراير 2018 - 13:48
هناك معلق قال ان ساءقي النقل المدرسي متهورون كساءقي نقل العمال.ساءقي النقل المدرسي في طنجة رجال مسؤولون ويحترمون قانون السير وجلهم ليسوا بصغار السن.من هذا المنبر احييهم واقول لهم تبارك الله عليكم .استمروا كذالك بعون الله.
37 - طنجاويييي السبت 17 فبراير 2018 - 14:06
انا اعرف كل السائقين الذين يعملون في نقل العمال هنا في طنجة لا يحترمون المرور ابدا ولما تقول لهم انتم لا تحترمون احد بقول لك رب العمل يحكم عليهم بنقل عدة نقلات في الساعة الواحدة والمسافة طويلة والأزدحام كثيرا وإما يطردوننا من العمل الكل باغي يربح اموال وراء الفقير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وكل المسؤلية على عاتق الأمن
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