6 قتلى في اصطدام قطار بضائع بحافلة بطنجة

هسبريس من طنجة

توفي 6 أشخاص وأصيب 14 آخرين، في أولى ساعات صباح اليوم السبت بمنطقة "امغوغة" بطنجة، إثر اصطدام قطار لنقل البضائع وحافلة لنقل العمال.

ووفق مصادر متطابقة، فسبب الحادث يعود إلى محاولة سائق حافة لنقل العمال تجاوز السكة الحديدية دون أن ينتبه إلى عبور القطار؛ ما أدى إلى وقوع الحادث الكارثي.

ومن بين القتلى 3 نساء، بينما الوضعية الصحية لاثنين من الجرحى خطيرة، في حين لم يصب سائق الحافلة بأذى.