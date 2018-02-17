شهود على حادث السكّة الحديدية في طنجة: ممر عشوائيّ أسقط قتلى

هسبريس - محمد الراجي

بعد حادثة السير التي أودت بحياة ستة أشخاص، اليوم السبت نواحي مدينة طنجة، إثر اصطدام حافلة لنقل مستخدمين بقطار مخصص لنقل البضائع، قال مواطنون من المنطقة التي وقعت فيها الحادثة إن حياتهم معرضة دوما للخطر بسبب غياب ممر تتوفر فيه شروط السلامة.

وقال أحدهم في تصريح لهسبريس إن حوالي ألف عربة تمر من المعبر الذي تخترقه سكة القطار، باعتبار أن المنطقة صناعية، مشيرا إلى أن الممر يفتقر إلى المراقبة والإنارة؛ ما يشكل خطرا على العابرين من أصحاب العربات.

"لا فلْتّي رَاه مشيتي، حْصلتي را مشيتي فيها"، يقول المواطن الذي تحدث لهسبريس، فيما طالب آخر الجهات المعنية بالتدخل لإصلاح المعبر، وتوفير شروط السلامة لعابريه؛ وذلك بتوفير مراقبة مستمرة له للحيلولة دون وقوع حوادث جديدة.

وقال شاهد عيان إنّ سيارة الإسعاف تأخرت عن الحضور إلى المكان الذي وقع فيه حادث الاصطدام حوالي ساعة من الزمن، مشيرا إلى أنه تمكن ورفيقه من انتشال امرأى من جرحى الحادث، فيما لقي الستة الآخرون مصرعهم.

من جهة ثانية، أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدة، في بيان له توصلت به هسبريس، بأن حادثة السير وقعت حوالي الساعة الخامسة والربع من فجر اليوم السبت، جراء اصطدام قطار لنقل البضائع بحافلة صغيرة لنقل الركاب.

وحمّل المكتب الوطني للسكك الحديدة مسؤولية الحادث لسائق الحافلة؛ إذ جاء في البيان أن المركبة عبرت الممر المستوي رقم 12001، الواقع بين الدالية وملموسة على مشارف مدينة طنجة "دون احترام علامات التشوير".

وبحسب إفادة المصدر ذاته، فإن حادث الاصطدام خلف مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

من جهة أخرى؛ بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لأسر وعائلات ضحايا الحادث، وأعطى تعليماته للسلطات المختصة قصد اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لأسر الضحايا، من قتلى ومصابين، معلنا تكفله الشخصي بمصاريف الدفن ومآتم العزاء وعلاجات الجرحى.