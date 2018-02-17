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الرئيسية | حوادث | شهود على حادث السكّة الحديدية في طنجة: ممر عشوائيّ أسقط قتلى

شهود على حادث السكّة الحديدية في طنجة: ممر عشوائيّ أسقط قتلى

شهود على حادث السكّة الحديدية في طنجة: ممر عشوائيّ أسقط قتلى
هسبريس - محمد الراجي
السبت 17 فبراير 2018 - 15:00

بعد حادثة السير التي أودت بحياة ستة أشخاص، اليوم السبت نواحي مدينة طنجة، إثر اصطدام حافلة لنقل مستخدمين بقطار مخصص لنقل البضائع، قال مواطنون من المنطقة التي وقعت فيها الحادثة إن حياتهم معرضة دوما للخطر بسبب غياب ممر تتوفر فيه شروط السلامة.

وقال أحدهم في تصريح لهسبريس إن حوالي ألف عربة تمر من المعبر الذي تخترقه سكة القطار، باعتبار أن المنطقة صناعية، مشيرا إلى أن الممر يفتقر إلى المراقبة والإنارة؛ ما يشكل خطرا على العابرين من أصحاب العربات.

"لا فلْتّي رَاه مشيتي، حْصلتي را مشيتي فيها"، يقول المواطن الذي تحدث لهسبريس، فيما طالب آخر الجهات المعنية بالتدخل لإصلاح المعبر، وتوفير شروط السلامة لعابريه؛ وذلك بتوفير مراقبة مستمرة له للحيلولة دون وقوع حوادث جديدة.

وقال شاهد عيان إنّ سيارة الإسعاف تأخرت عن الحضور إلى المكان الذي وقع فيه حادث الاصطدام حوالي ساعة من الزمن، مشيرا إلى أنه تمكن ورفيقه من انتشال امرأى من جرحى الحادث، فيما لقي الستة الآخرون مصرعهم.

من جهة ثانية، أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدة، في بيان له توصلت به هسبريس، بأن حادثة السير وقعت حوالي الساعة الخامسة والربع من فجر اليوم السبت، جراء اصطدام قطار لنقل البضائع بحافلة صغيرة لنقل الركاب.

وحمّل المكتب الوطني للسكك الحديدة مسؤولية الحادث لسائق الحافلة؛ إذ جاء في البيان أن المركبة عبرت الممر المستوي رقم 12001، الواقع بين الدالية وملموسة على مشارف مدينة طنجة "دون احترام علامات التشوير".

وبحسب إفادة المصدر ذاته، فإن حادث الاصطدام خلف مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

من جهة أخرى؛ بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لأسر وعائلات ضحايا الحادث، وأعطى تعليماته للسلطات المختصة قصد اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لأسر الضحايا، من قتلى ومصابين، معلنا تكفله الشخصي بمصاريف الدفن ومآتم العزاء وعلاجات الجرحى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - مواطن السبت 17 فبراير 2018 - 15:12
قالها.الشاهد.التاني.قال.الحقيقة.وكلامه.على.الصواب
قال.الرجل.الى.فلتي.تحصل.الى.فلتي.من.التران.اشدوك.الشماكرية.
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136
2 - الحق السبت 17 فبراير 2018 - 15:14
المسؤول هو السائق ..في الاول و الاخير ولا يمكن ان لنوم الممر لماذا دائما اقاء الوم على الاخر .
الممر موجود كن القدم و معروف لدا الناس ولاكن تهور السائق و انعدام حس المسؤولية لدى السائق هو السبب وليس الممر .
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94
3 - Yassar السبت 17 فبراير 2018 - 15:14
يجب على المسؤولين النهوض و الاستيقاظ من سباتهم العميق و العمل ثم العمل و ليس الاكتفاء ببرقيات التعازي و المواساة و التكفل بمراسيم الدفن
انشري هسبريس
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199
4 - So sad السبت 17 فبراير 2018 - 15:15
Nous sommes a dieu et a lui nous retourenons
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41
5 - said السبت 17 فبراير 2018 - 15:16
وقال شاهد عيان إنّ سيارة الإسعاف تأخرت عن الحضور إلى المكان الذي وقع فيه حادث الاصطدام حوالي ساعة من الزمن. قاليك باغيين ينظموا كأس العاالم٠ يا ربي نخسروو مع هاد الويل ديال المسؤولين٠
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162
6 - مجرد رأي السبت 17 فبراير 2018 - 15:22
شنو خصم.العريان.خلني نضم كأس العالم......شتان بين الواقع و ......هذه طنجة الكبرى.لا يستفاد من الماضي.( expo 2012
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98
7 - العبدي السبت 17 فبراير 2018 - 15:26
الله يرحم الموتى و يشفى المعطوبين.بيان مكتب السكك الحديدية يدكرني ببيان المكتب الشريف للفسفاط في عهد كريم العمراني عندما يصاب عامل في المغارة تحث اﻻرض و يموت جراء الردم يصدر بيان من اﻻدارة يتهمه بانه السبب و تصدر فى حقه بعد الممات عقوبة 15يوما .على المكتب السككي ان يتقى الله في امة محمد (ص) و ان يتحمل مسؤولية الضحايا و المعطوبين و يقوم باصﻻح الممر تفاديا لحوادت مستقبﻻ.
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61
8 - وجدي السبت 17 فبراير 2018 - 15:27
بداية نطلب الرحمة والمغفرة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم وفي الحقيقة لا ادري كيف يفكر المسؤولون في قطاع السكك الحديدية وكذلك وزارة التجهيز فكيف يعقل ان تصرف الملايير في البنيات سواء السككية او الطرقات دون التفكير في ممرات فوق السكك الحديدية او الطرقات على شكل قنطرات تقي مستعملي هذه الممرات من هذه الحوادث المؤلمة وتصوروا معي اخواني لو كانت هناك طريق بقنطرة فوق السكة هل سيقع مثل هذا الحادث بشيء من الابداع نجنب الكثير من الحوادث خصوصا النقط التي تعرف استعمالا مكثفا
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43
9 - عمر كندا السبت 17 فبراير 2018 - 15:29
بما ان الحادث جرى في المغرب فالامر سيعثبر حادث عادي و سيمر مر الكرام و سيثم عقاب على اقل تقدير السائق و اعتباره من لم يحترم قانون السيرو كفى...لكن لو حدث ف يبلد اوربي او متلا في كندا ...لتم استقالة اكثر من شخص و لتم ربط الحادث باكتر من جهة ..فمتلا كيف لحادث متل هدا ان يحدث و هناك قانون سير اي عند قرب قطار من مطقة التقاء مع طريق يجب ان يغلق الممر و تتوقف كل العربات...لو نفرض ان الممر هدا كان عشوائي فاين المراقبة و مند متى تم انشاء هدا الممر و من المسؤول عن المراقبة هناك...فالمشكل عميق و الفساد ليس فقط في التسيير و الاداراة بل موجود في كل شرايين المجتمع .....و بدون مراقبة و عقوبة فلن يتغير شيء و ستنبقى نسمع سقوط اورواح لو كنا احترمناالقوانين لما حصلت.....الله يرحم لي ماتو و يشافي لي مصاب و يصبر اهلهم اما لي مسؤول فيكيفه= كلكم راع و كل مسؤول عن رعيته....... امام الله
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64
10 - جلال السبت 17 فبراير 2018 - 15:32
إنا لله و إنا إليه راجعون. رحمة الله لمن ماتو و الشفاء للجرحى ....إلى متى هادا التسيب و اللا مبالات بأرواح الناس ؟ هل هاده هي دولة الحق و القانون ؟ إلى متى نبقى متأخرين في جزئيات لها أهميتها القصوى في الحفاظ على المواطنين و سلامتهم .!!!! جميل التفاخر و التباهي بمنطقة طنجة الصناعية و بوابة أوروبا ...لكن ما هادا التسيب و قلة المراقبة و وضع ما يلزم من احتياطات للتشوير و الضوء و الممرات المحروسة كما يلزم و يليق . إلى من يهمه الأمر قانونيا الخلل في ONCF فهي المسؤولة عما يحدث و ليس الراجلين أو السائقين قوموا بعملكم على أكمل وجه فالنقط السوداء ما أكثرها في خطوط السكة الحديدية على الصعيد الوطني و الله عيب و نحن مقبلون على القطار السريع LGV يقول المثل المغربي قوم و لا طلق.
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16
11 - مغربي السبت 17 فبراير 2018 - 15:35
إذا سقط نيزك من السماء لربما قالوا المسؤولين هم السبب!!!
يعني أنتم برءاء ما شاء الله، صاحب الحافلة ألا يرى سكة القطار؟ ألا ينظر يمنة ويسرة؟ والله إن هذا الشعب غريب الأطوار، دائما ينتقد الآخر بينما ما نراه في الواقع هو أن الشعب هو من يدمر ويكسر فخذ على سبيل المثال الطوبيسات كلهم مكسرين ليهم الزجاج شنو دارولكوم الله أعلم.
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25
12 - مغربي السبت 17 فبراير 2018 - 15:38
مكتب سكك هوا المسؤل يستغل طريق يجب ان يبني جدار وسياجات وقناطر وممرات بي حارس، كي ربحو لملاير ومباغينش يصوبو البنيات تحتية التي تهم سلامة المواطن ولكن المواطن ما ولا كيسوى تا بصلة فهاد لبلاد
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25
13 - منير من خنيفرة السبت 17 فبراير 2018 - 15:41
خيرة شباب خنيفرة ماتو بسبب التهميش . لكم الجاه و لنا الله
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16
14 - mbarekoujda السبت 17 فبراير 2018 - 15:45
العالم كااااااامل فيه هاد الممرات السؤول هو السائق ديال الحافلة
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-7
15 - لخضورة ياسمين اسماعيل السبت 17 فبراير 2018 - 15:56
كيحبسنا التران يوميا في الفيلاج لي ساكن فيه.في نواحي مدينة فيرونا .لا توجد ممرات عشواءية بتتاتا كيسد الباريير 10 دقاءق وكيدوزو الناس .الناس خاصها تحترم القانون والدولة تدير ممرات خاصة راه كاينة لفلوس عند الجماعات غير كتمشي فوالو والسلام
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41
16 - aboukaram السبت 17 فبراير 2018 - 16:04
أنه المكتب الوطني للسكة الحديدية ملايير د الدرهم من المداخيل لمادا العبث بارواح البسطاء ما قيمة إنجاز ممر خاص مجهز ومراقب المسؤولية يتحملها مكتب السكة الحديدية المؤسسة التي لا ترى سوى المداخيل رحم الله أرواح الابرياء وانا لله وانا اليه راجعون
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19
17 - مغربي السبت 17 فبراير 2018 - 16:11
حسب الصورة و الفيديو يتبين أن الممر مجهز بالاشارات .بعض سائقي حافلات نقل العمال متهورون.ورحم الله الجميع ويشفي المصابيين.
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35
18 - سناء السبت 17 فبراير 2018 - 16:11
انا اللي كيعجبني فكل كارثة توقع تكفل الملك بمصاريف الدفن . المواطن كتولي عنده حقوق حتى كيموت!!!
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44
19 - لحسيني السبت 17 فبراير 2018 - 16:16
المسؤول الاول والاخير هو المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية...
تدنت في عهده خدمات المكتب إلى أدنى مستوى .
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8
20 - شوافة السبت 17 فبراير 2018 - 16:28
هدي حادثة وقعت وشي كيكول ليك باغين ينضمو كاس العالم,شي كيكول ليك بنادم مهمش,,اقسم بالله هاهو ممر بحال هدا مابعيدش علي فالولاية لي كنسكن فيها مافيهش الباريال فيه علامة خصك تنقص من السرعة ؤفيه bump ملي تقرب دوز خصك تحضي راسك ويلا جيتي بالسرعة مامسوقش ؤباغي دوز ,,ملي دوز فوق bump مشا لقدام دسيارة.
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11
21 - sedratis السبت 17 فبراير 2018 - 16:32
6morts et 14 blessés dans un petit véhicule d'abord il6
faut commencer par savoir combien de personnes sont assurées pour cette estafette, après la mort ne choisit pas le lieu, elle est là où on ne l'attend pas.
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7
22 - Abdel السبت 17 فبراير 2018 - 16:33
اخواني القراء اعتقد ان المسوءل هو الساءق اقول لكم بان ساءقي عربات نقل العمال في طنجة متهورون جدا ويتسببون في كثير من الحوادث ولا يحترمون الاشارات الضوءية الخ .
وكل الطنجاويين يعرفون هذا جيدا
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33
23 - Lym السبت 17 فبراير 2018 - 16:34
C est honteux ,ce n est pas une vie .nous somme vraiment sous développé .le vrai coupable c est la société des chemins de fer .securiser les lieux .vous gagner énormément d argent .c est quoi cette mentalité barbare ..surtout indemniser les familles des victimes .ca vous arrange de dire el mektab .comme ça vous payez rien.et peut être vous ne risquez rien .vous. mettez tous sur le dos de Dieu .allh yerhamhom .passons aux victimes suivantes
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-7
24 - الطاطاوي السبت 17 فبراير 2018 - 16:34
لاحظوا منطق الحكومة المغربية.

لتقليص الحوادث لجأت إلى رفع قيمة رخصة السياقة.
عوض ان تبني قناطر المرور.

ان حكومتنا بشخص بوليف والله وتالله وبالله أنه لا يهمه أرواح الناس بل ما يهمه هو رفع مداخيل الدولة الفلوس.
ما علاقة رفع ثمن الحصول على الرخصة بتقليص عدد الحوادث
-.
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5
25 - AbouMeryem السبت 17 فبراير 2018 - 17:16
العمران يزحف بسرعة و البشر يتكاتر في جميع المدن بسرعة و الممرات فوق السكك التي كانت مخصصة للبادية في الخمسينيات و ستنيات اصبحت وسط العمران!! على السكك الحددية ان تتحمل مسؤولية تتطويرها و إعادة بنائها من جديد إما قناطر أو ممرات تحت أرضية.
هل هذا الممر به حارس؟؟هل هناك شهود؟؟
الله يرحم الموتى و على السكك الحددية أن تعوض عائلات الموتى و الجرحى ...إنهم مغاربة.
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5
26 - imad eddine howa السبت 17 فبراير 2018 - 17:19
المسؤولية تقع على المسؤولين، سواء في إصلاح الطريق، أو القبض على قطاع الطرق...
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0
27 - مهاجر USA السبت 17 فبراير 2018 - 17:21
En plus on veut aider l'Iraq après avoir construit les stades et les hopitaux en afrique
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0
28 - استقالة السبت 17 فبراير 2018 - 17:25
يجب على وزير النقل والمدير العام للسكك الحديدية تقديم استقالاتهم والتحقيق معهم بمعية المسؤولين السككين بطنجة اذا كانت هناك ربط للمسؤولية بالمحاسبة ودولة الحق والقانون والقضاء المستقل
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5
29 - الزمر السبت 17 فبراير 2018 - 17:38
السلام، بدأ الكلام الدي ملوش اي لزم ، مدا يقول قنون السير في المواقع السكة الحديد الغير المراقبة و ما إلى دالك. وش غير عفس وزيد.
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5
30 - chaky السبت 17 فبراير 2018 - 17:39
ان عاندي الوالدة دارت حداثة سير فقلب القنيطرة بقات ساعة ونصف اتسنا في الاسعاف ....قمة التخلف...الله يعفو على بلادنا الانسان ماعندو قيمة
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5
31 - أنس طنجاوي السبت 17 فبراير 2018 - 18:02
بحكم عملي في منطقة مغوغة الصناعية أعبر يوميا السكة الحديدية بسيارتي حيث يتواجد حارس هناك.
اللهم ارحم الموتى و ارزق الصبر لويهم.
اللهم اشفي المصابين و احفظهم و ايانا بما حفظت به الذِّكر الحكيم.
الله يقلل من العثرة.
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4
32 - ابو تسنيم السبت 17 فبراير 2018 - 18:10
لاحول ولا قوة الا بالله ان لله وان اليه راجعون
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5
33 - AHMED السبت 17 فبراير 2018 - 18:11
ا ن لله وان اليه راجعون
نحن في المغرب لانستغرب
كل شيئ الشعب هو المخطئ والمواطن هو السبب
اما اصحاب الشكارة لهم الحق حتى القتل لاءنهم يمكون حق الفيتو ويمتد حتى للمستعمر المستتر.
نحن نطالب باءعادة كل القطاعات الى الشعب ونطالب باستقلال حقيقي
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1
34 - قهرتونا السبت 17 فبراير 2018 - 18:25
الى كان شفور مهمش كونو انتم اوعياء او وعونا معاكم يا رباعة د شفارة و اش دنب هدوك ركاب
بركة م بروتوكولات قالك احقى باقية تعازي .... باز
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0
35 - Mohamed السبت 17 فبراير 2018 - 18:32
ان لله و ان اليه راجعون وبعد اطر الاسعاف في المغرب تفتقر الى الخبرة و التكوين و المكانيات ناهيك عن الكيفية التي يتعاملون بها دورهم ينحصر فقط في نقل الضحايا اما تقديم الاسعافات ولو كانت اولية فهم جاهلون لها و اصلا لا يبالون بحالة الضحايا هم فقراء في معرفة عملهم ويفتقرون للمعدات الازمة للاسعاف و الله على ما اقول شهيد.
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1
36 - Adilusa السبت 17 فبراير 2018 - 18:35
المشكلل إلى تسنيتي التران حتى يدوز غادي تكريسا.
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2
37 - شاهد السبت 17 فبراير 2018 - 18:47
كالك ابغاوا اينظم كاس العالم وسيارة الاسعاف ماجات على ساعة.والمسؤولين وكلنا عليكم الله.
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0
38 - شعب مكلخ السبت 17 فبراير 2018 - 18:52
شعب مريض ؤجاهل اي حاجة وقعت كيبداو يجبدو,,كاس العالم,التهميش,الفقر,,,اجاب الفقر لحادثة,,,هادشي راه كيوقع فالعالم,,,ؤقضية tram فاش مكيحترمش بوزبال الاسبقية.
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5
39 - مستعمل هذا الممر السبت 17 فبراير 2018 - 18:55
انا استعمل يوميا هذا الممر و كنت اتساءل لماذا لم يتم اكمال بناء قنطرة خاصة بالسيارات و الراجلين ،قنطرة مبنية و غير مكتملة،كما ان موقع الممر حد خطير اذ يوجد على بعد 150 متر تقريبامن المنعرج الذي يحجب قدوم القطار
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3
40 - عزيزة الملالية السبت 17 فبراير 2018 - 19:00
السلام عليكم
قبل الحديت اقدم تعازي لأهل الضحايا
للأسف عندما تطيح بقرة تكتر جناوة هدا المتل ينطبق على شعبنا المتناقض لانه عندما تقع الواقعة نبحت فيها عن المجرم والضحية
اقول لكم يا اخواني وأخواتي كفى اتهامات لبعضنا البعض ،ونعمل بضمير من أكبر موظف لأصغر مستخذم ونتحمل جميعا مسؤةلية ما يحدت ونحصي الأخطاء بما فيها حالة ووضعيه السائقين ومنع استخدام الهواتف والموسيقى الصاخبة اتناء السياقة لانني كنت يوما ما عاملة تستقل النقل الخاص بالعمل دون ان ننسى الإنارة في الاماكن المهمة ووضع جهاز انذار متطور في ااقطارات وكدلك رادارات تكشف بالليل السيارات ....ومع هدا لا ننسى ان كل شيئ قضاء مم الله وقدر ... إنا لله وإنا إليه راجعون
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2
41 - الجيلالي السبت 17 فبراير 2018 - 19:03
مصاريف الدفن ومذا تريد اكثر ايها المواطن
لك الله ياوطني
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2
42 - حقوق العمال السبت 17 فبراير 2018 - 19:07
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحم هؤلاء الموتى و أشفي المرضى منهم امين يا رب العالمين
انا اعرف هذه المنطقة و أخاف كثيراً من تلك الحافلات التي تنقل العمال كأنهم خرفان و نعاج يسيرون بسرعة مفرطة و لا يحترمون قوانين السير شخصيا كلما رأيتم أقف الى جانب الطريق ليمروا كأنهم سيارة إسعاف و الا فقدت حياتي
لا ادري اين هي منظمات الدفاع عن حقوق العمال و لماذا هم ساكتون ؟
يجب وضع حدا لسلوكيات هذه الشركات و احترام حياة العمال
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2
43 - astra السبت 17 فبراير 2018 - 19:20
السلام عليكم
بخصوص طنجة يشكل نقل العمال لها كاوارث عظمة٬ حيث أن صاحب سيارات النقل عليها و في ضرف وجيز أن تشتغل مع عدد كبير من المعامل جررا وراء مكاسب مادية٬ أما لو كان هناك لكل معمل عدد مناسب لكل شركة النقل لما وقع ما وقع٬ أضل الى ذالك صغر سن السائقين بدرجة ملحوضة يزيد من مآسي سكان طنجة من حيث السرعة المفرظة حتى يتمكن من نقل ما يمكن بأقل عدد سيارات النقل
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5
44 - Frustrated السبت 17 فبراير 2018 - 19:47
للأسف الشديد مازال المسؤولون لايبالون بحياة المواطنين ولا يضعون شروط السلامة على الطرق او ممرات السكك الحديديه المهم العكار على الخنونة
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3
45 - moatine السبت 17 فبراير 2018 - 20:48
Salamo alikom franchement je ne sais pas avec quoi je dois commencer C 'Est honteux c'est honteux oui c'est honteux c'est. dégoûtant haras alikom ya masoulines
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1
46 - مواطن2 السبت 17 فبراير 2018 - 20:50
رحم الله الموتى....اما المسؤولية فترجع بالاساس الى سائق الحافلة...الكل يعرف تلك الممرات....والكل على علم بخطورتها....والقطار له اوقات معلومة للمرور ولا يمكن لاحد انكار دلك....التهور هو سبب الكوارث...انا مواطن لما استعمل سيارتي اطلب اللطيف ...والحقيقة ان عباد الله هم الدين =
= يدهسون = القطار.والعكس غير صحيح.
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1
47 - tanjawi السبت 17 فبراير 2018 - 21:14
اخوتي ديك الطريق ديما عامرا . انزيدك القطار مكيكوشي ديما بش ناس ارضو البال مار مارة كيكوز. وحتا صحاب ترانصبوريص مكيشوروشي كيتزابقو غي مع بعضم فوسط مدينة كيمشي بسرعة خيالية .. والسائق مكانش عليه اغامر بالناس ! وحتا ينسف خاصها دير عساس ولا باريار
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-1
48 - ابن المنطقة السبت 17 فبراير 2018 - 21:33
انا من سكان المنطقة .. الممر يوجد قبله منعرج لا يمكن من رأية قدوم القطار كاين العساس كيوقف السيارات والناس الى علموه بقدوم القطار فقط . لا اشارة لا تشوير لا حاجز لا والو . وقت وقوع الكارتة اين كان العساس لمادا لم يتم اشعارو بقدوم القطار لأيقاف السير !!!؟ الله يرحم الجميع.
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4
49 - Chahlal hassan السبت 17 فبراير 2018 - 22:32
متى نزيد بهذا البلد الى الامام. اين دور الجماعة التي يقع فيها الممر. هي المسؤولة الاولى عن سلامة ساكنتها . فهي من كان عليها ان ترغم oncf لاحترام قانون السلامة على الخط السككي فمسؤولي الجماعة هم اول من يجب ان يحاسب ان كان هناك خلل . اما oncf فمسؤوليتها اعظم. والمواطن كذلك عليه ان يتحرك ليحتج عن امور مثل هذه فلسنا قطعان غنم. كفى.
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50 - محسن العروسي السبت 17 فبراير 2018 - 22:48
الكل يعرف و يعترف بأن سائقي الحافلات المخصصة لنقل العمال من و إلى المناطق الصناعية متهورون و لا مسؤولون و لا يتوفرون على حس مهني أو إنساني...
فعند المرور في ساعات الذروة (السادسة صباحا ، الثانية بعد الزوال و العاشرة ليلا ) , يحس الجميع بالإحتجاز المروري ؛ حتى يصل في بعض الأحيان إلى حلقة مفقودة داخل و بين حافلات الموت ؛ نظرا للسرعة المفرطة و التجاوز المعيب و الزجاج المعتم ؛ ناهيك عن السب و القذف اتجاه سائقي العربات و المركبات النفعية..
نطالب السلطات المعنية من أمن و درك و مراقبة الطرق الضرب من حديد على هذه الفئة من الطغاة ؛ لأن الجميع مل و تضجر من حرب الطرقات و هلاك الأبرياء بسبب غياب المسؤولية و المراقبة الدائمة ..
اللهم إني قد بلغت فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
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51 - fati السبت 17 فبراير 2018 - 22:49
رحم الله الموتى و نطلب الشفاء للمصابين.
تعليقي هو أنني لاحظت غير ما مرة أن حافلات نقل المستخدمين تفرط كثيرا في السرعة و لا يحترمون قانون السير و قد أثار ذلك انتباهي.
ولذا يتوجب معاقبة كل سائق ثبت في حقه التلاعب بأرواح الناس. و يجب كتابة أرقام هاتف الإدارة أو الشركة على السيارة للتبليغ عن أية مخالفة من طرف السائق.
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52 - moussa السبت 17 فبراير 2018 - 23:32
لا حول ولا قوة إلا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم هؤلاء الموتى وأدخلهم جناتك جنات النعيم واغفر جميع ذنوبهم وأبدل أهلهم المحبة بالصبر واللهم شافي جميع الجرحى شفاءا عاجلا.
أولا وأخيرا هذه مسؤولية المنتخبين. رئيس الجماعة.القائد. المكتب و س ح. أما السائق فهو ضحية مثل الضحايا اللذين سبقوه وخير دليل كلام الساكنة دائما يوجد حوادث بالممر المذكور. أصبحنا نقامر بحياتنا من أجل إرضاء المكتب الوطني للسكك الحديدية. بالله عليكم هل في الدول المتقدمة يسوق السائق بحفضه للشوارع ومكان تواجد الفخاخ القاتلة مثل هاته أو يسوق بتتبع الإشارات المثبتة بشكل معلن وواضح جدا. لكم الجواب يا إخوان
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53 - Sahraoui السبت 17 فبراير 2018 - 23:55
Ina lilah wa ina ilayhi raji3oun .moi je dirais c’est la faute des deux côtés,premièrement si le chauffeur a bien vérifié gauche et à doute en supposant qu’il n a pas entendu le bruit du train. Mais malheureusement la plupart des chauffeurs qui conduit à proximité des villes et des villages font pas attention ils savent pas les vrais risques et même je dirais que la plus part conduisent sans permis ou ils ont donné de la corruption pour l’avoir.2ement l’oncf se sont des ramasseurs d’argant ils sont faux des gens toute en commençant par la qualité des compartiments avec les prix....et en finanissant avec la plus importante c’est la sécurité des citoyens et citoyennes dans le train ou à l’extérieur
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