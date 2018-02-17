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كُتّاب وآراء
شهود على حادث السكّة الحديدية في طنجة: ممر عشوائيّ أسقط قتلى
بعد حادثة السير التي أودت بحياة ستة أشخاص، اليوم السبت نواحي مدينة طنجة، إثر اصطدام حافلة لنقل مستخدمين بقطار مخصص لنقل البضائع، قال مواطنون من المنطقة التي وقعت فيها الحادثة إن حياتهم معرضة دوما للخطر بسبب غياب ممر تتوفر فيه شروط السلامة.
وقال أحدهم في تصريح لهسبريس إن حوالي ألف عربة تمر من المعبر الذي تخترقه سكة القطار، باعتبار أن المنطقة صناعية، مشيرا إلى أن الممر يفتقر إلى المراقبة والإنارة؛ ما يشكل خطرا على العابرين من أصحاب العربات.
"لا فلْتّي رَاه مشيتي، حْصلتي را مشيتي فيها"، يقول المواطن الذي تحدث لهسبريس، فيما طالب آخر الجهات المعنية بالتدخل لإصلاح المعبر، وتوفير شروط السلامة لعابريه؛ وذلك بتوفير مراقبة مستمرة له للحيلولة دون وقوع حوادث جديدة.
وقال شاهد عيان إنّ سيارة الإسعاف تأخرت عن الحضور إلى المكان الذي وقع فيه حادث الاصطدام حوالي ساعة من الزمن، مشيرا إلى أنه تمكن ورفيقه من انتشال امرأى من جرحى الحادث، فيما لقي الستة الآخرون مصرعهم.
من جهة ثانية، أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدة، في بيان له توصلت به هسبريس، بأن حادثة السير وقعت حوالي الساعة الخامسة والربع من فجر اليوم السبت، جراء اصطدام قطار لنقل البضائع بحافلة صغيرة لنقل الركاب.
وحمّل المكتب الوطني للسكك الحديدة مسؤولية الحادث لسائق الحافلة؛ إذ جاء في البيان أن المركبة عبرت الممر المستوي رقم 12001، الواقع بين الدالية وملموسة على مشارف مدينة طنجة "دون احترام علامات التشوير".
وبحسب إفادة المصدر ذاته، فإن حادث الاصطدام خلف مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
من جهة أخرى؛ بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لأسر وعائلات ضحايا الحادث، وأعطى تعليماته للسلطات المختصة قصد اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لأسر الضحايا، من قتلى ومصابين، معلنا تكفله الشخصي بمصاريف الدفن ومآتم العزاء وعلاجات الجرحى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
قال.الرجل.الى.فلتي.تحصل.الى.فلتي.من.التران.اشدوك.الشماكرية.
الممر موجود كن القدم و معروف لدا الناس ولاكن تهور السائق و انعدام حس المسؤولية لدى السائق هو السبب وليس الممر .
انشري هسبريس
يعني أنتم برءاء ما شاء الله، صاحب الحافلة ألا يرى سكة القطار؟ ألا ينظر يمنة ويسرة؟ والله إن هذا الشعب غريب الأطوار، دائما ينتقد الآخر بينما ما نراه في الواقع هو أن الشعب هو من يدمر ويكسر فخذ على سبيل المثال الطوبيسات كلهم مكسرين ليهم الزجاج شنو دارولكوم الله أعلم.
تدنت في عهده خدمات المكتب إلى أدنى مستوى .
faut commencer par savoir combien de personnes sont assurées pour cette estafette, après la mort ne choisit pas le lieu, elle est là où on ne l'attend pas.
وكل الطنجاويين يعرفون هذا جيدا
لتقليص الحوادث لجأت إلى رفع قيمة رخصة السياقة.
عوض ان تبني قناطر المرور.
ان حكومتنا بشخص بوليف والله وتالله وبالله أنه لا يهمه أرواح الناس بل ما يهمه هو رفع مداخيل الدولة الفلوس.
ما علاقة رفع ثمن الحصول على الرخصة بتقليص عدد الحوادث
-.
هل هذا الممر به حارس؟؟هل هناك شهود؟؟
الله يرحم الموتى و على السكك الحددية أن تعوض عائلات الموتى و الجرحى ...إنهم مغاربة.
اللهم ارحم الموتى و ارزق الصبر لويهم.
اللهم اشفي المصابين و احفظهم و ايانا بما حفظت به الذِّكر الحكيم.
الله يقلل من العثرة.
نحن في المغرب لانستغرب
كل شيئ الشعب هو المخطئ والمواطن هو السبب
اما اصحاب الشكارة لهم الحق حتى القتل لاءنهم يمكون حق الفيتو ويمتد حتى للمستعمر المستتر.
نحن نطالب باءعادة كل القطاعات الى الشعب ونطالب باستقلال حقيقي
بركة م بروتوكولات قالك احقى باقية تعازي .... باز
قبل الحديت اقدم تعازي لأهل الضحايا
للأسف عندما تطيح بقرة تكتر جناوة هدا المتل ينطبق على شعبنا المتناقض لانه عندما تقع الواقعة نبحت فيها عن المجرم والضحية
اقول لكم يا اخواني وأخواتي كفى اتهامات لبعضنا البعض ،ونعمل بضمير من أكبر موظف لأصغر مستخذم ونتحمل جميعا مسؤةلية ما يحدت ونحصي الأخطاء بما فيها حالة ووضعيه السائقين ومنع استخدام الهواتف والموسيقى الصاخبة اتناء السياقة لانني كنت يوما ما عاملة تستقل النقل الخاص بالعمل دون ان ننسى الإنارة في الاماكن المهمة ووضع جهاز انذار متطور في ااقطارات وكدلك رادارات تكشف بالليل السيارات ....ومع هدا لا ننسى ان كل شيئ قضاء مم الله وقدر ... إنا لله وإنا إليه راجعون
لك الله ياوطني
انا اعرف هذه المنطقة و أخاف كثيراً من تلك الحافلات التي تنقل العمال كأنهم خرفان و نعاج يسيرون بسرعة مفرطة و لا يحترمون قوانين السير شخصيا كلما رأيتم أقف الى جانب الطريق ليمروا كأنهم سيارة إسعاف و الا فقدت حياتي
لا ادري اين هي منظمات الدفاع عن حقوق العمال و لماذا هم ساكتون ؟
يجب وضع حدا لسلوكيات هذه الشركات و احترام حياة العمال
بخصوص طنجة يشكل نقل العمال لها كاوارث عظمة٬ حيث أن صاحب سيارات النقل عليها و في ضرف وجيز أن تشتغل مع عدد كبير من المعامل جررا وراء مكاسب مادية٬ أما لو كان هناك لكل معمل عدد مناسب لكل شركة النقل لما وقع ما وقع٬ أضل الى ذالك صغر سن السائقين بدرجة ملحوضة يزيد من مآسي سكان طنجة من حيث السرعة المفرظة حتى يتمكن من نقل ما يمكن بأقل عدد سيارات النقل
= يدهسون = القطار.والعكس غير صحيح.
فعند المرور في ساعات الذروة (السادسة صباحا ، الثانية بعد الزوال و العاشرة ليلا ) , يحس الجميع بالإحتجاز المروري ؛ حتى يصل في بعض الأحيان إلى حلقة مفقودة داخل و بين حافلات الموت ؛ نظرا للسرعة المفرطة و التجاوز المعيب و الزجاج المعتم ؛ ناهيك عن السب و القذف اتجاه سائقي العربات و المركبات النفعية..
نطالب السلطات المعنية من أمن و درك و مراقبة الطرق الضرب من حديد على هذه الفئة من الطغاة ؛ لأن الجميع مل و تضجر من حرب الطرقات و هلاك الأبرياء بسبب غياب المسؤولية و المراقبة الدائمة ..
اللهم إني قد بلغت فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
تعليقي هو أنني لاحظت غير ما مرة أن حافلات نقل المستخدمين تفرط كثيرا في السرعة و لا يحترمون قانون السير و قد أثار ذلك انتباهي.
ولذا يتوجب معاقبة كل سائق ثبت في حقه التلاعب بأرواح الناس. و يجب كتابة أرقام هاتف الإدارة أو الشركة على السيارة للتبليغ عن أية مخالفة من طرف السائق.
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم هؤلاء الموتى وأدخلهم جناتك جنات النعيم واغفر جميع ذنوبهم وأبدل أهلهم المحبة بالصبر واللهم شافي جميع الجرحى شفاءا عاجلا.
أولا وأخيرا هذه مسؤولية المنتخبين. رئيس الجماعة.القائد. المكتب و س ح. أما السائق فهو ضحية مثل الضحايا اللذين سبقوه وخير دليل كلام الساكنة دائما يوجد حوادث بالممر المذكور. أصبحنا نقامر بحياتنا من أجل إرضاء المكتب الوطني للسكك الحديدية. بالله عليكم هل في الدول المتقدمة يسوق السائق بحفضه للشوارع ومكان تواجد الفخاخ القاتلة مثل هاته أو يسوق بتتبع الإشارات المثبتة بشكل معلن وواضح جدا. لكم الجواب يا إخوان