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الرئيسية | حوادث | نقابات تعليمية تدين تهجما على أستاذة في ابريكشة

نقابات تعليمية تدين تهجما على أستاذة في ابريكشة

نقابات تعليمية تدين تهجما على أستاذة في ابريكشة
هسبريس من وزان
الأحد 18 فبراير 2018 - 10:05

أثارت واقعة الاعتداء على إحدى الأستاذات من طرف أحد ممتهني النقل السري كان في حالة غير طبيعية، أثناء ممارستها لعملها داخل فرعية "الشان" التابعة لمجموعة مدارس الفرحة بجماعة ابريكشة ضواحي مدينة وزان، حفيظة الإطارات النقابية وردود فعل مستنكرة.

واعتبر تنسيق نقابي ثلاثي (fdt / untm / umt) توالي الاعتداءات على الأطر التربوية ينم عن انهيار للقيم داخل المجتمع، وتفشيا لمظاهر العنف، وتطاولا على مكانة الأستاذ والمدرسة العمومية على حد سواء.

واستنكر التنسيق النقابي المذكور، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، السلوك اللاأخلاقي واصفا إياه بـ"الجبان" من خلال اقتحام ساحة المدرسة والتهجم على الأستاذة بوابل من السب والشتم ومحاولة اعتراض سبيلها خلال مغادرتها الفضاء التربوي، مخلفا أضرارا نفسية عميقة، معتبرا الحادث "مسا بكرامة نساء ورجال التعليم بالإقليم ككل".

وفي مقابل التنويه بسرعة تجاوب السلطات الأمنية بالقبض على المعتدي، شجبت الإطارات النقابية السلوك العدواني وأعلنت تضامنها المطلق مع الأستاذة، داعية الجهات المختصة إلى ضمان أمن وسلامة العاملين بالمؤسسات التعليمية بالإقليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - لبس الأحد 18 فبراير 2018 - 11:12
ماهو سبب التهجم يا ترى؟ ام سببه هو التهجم فقط؟
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-13
2 - سيسو عبدالله الأحد 18 فبراير 2018 - 11:21
لاحظت أنه كلما صار معلماما ضحية لأي شكل من أشكال الإهانة فإننا نقيم الديا ونقعدها كي نوصل المشكل إلى علم الجميع لكن عندما يكون التلميد هوالضحية فلا من يحرك ساكنا ،فبالأمس فقط شوه معلم وهو في حالة سكر صورة تلميد ،ولم تتحرك ولا جهة للمطالبة بحق التلميد وتوبيخ حظرة المعلم.
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-25
3 - السلام عليكم الأحد 18 فبراير 2018 - 11:56
لا هم لبعض المعلمين سوى البحث عن أي سبب بمنحهم عطلة مجانية وبالتالي تضييع حق التلاميذ في التعليم حسبنا الله ونعم الوكيل
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-19
4 - الملالي الأحد 18 فبراير 2018 - 12:02
رحم الله زمانا كان فيه كل مغربي يلتزم حدوده ..لا سرقة ولا تهجم ولا ظلم ولا عنف ولا تهديد بالسلاح...كان الكل ناهيا ..وكنا صغارا
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21
5 - فريدة الأحد 18 فبراير 2018 - 12:13
المغرب معمرو ميتقدم حيت الشعب اديالو جاهل والي مشي جاهل غيكون طاغي ولا غيكون مفسد حنا خصنا نرجعو لله اولا اخصنا نقراو كيف خص تكون الانسانية انعرفو شانو هي الاخلاق واش ملاحظتوشي بان الي أقوي ياكول اضعيف في اي مجال من الراس لكبير لصغير اوا فيقو برك متضحكو على بعضيتكم
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6
6 - الملالي الأحد 18 فبراير 2018 - 12:19
رحم الله زمانا كنا نحن الصغار نقبل يد الأم والأب والفقيه والمعلم وسابع جار ..نرتوي من القيم والأخلاق بالدار والمدرسة والمسيد والدرب...كنا نلعب دينيفري والكعاب والبلي ونصطاد الطيور ...ونختبا لما يلوح خالي فلان أو خالتي فلانة من رأس الدرب احتراما ...أما الاستاد فكان من أولى مبادئنا احترامه وتقديره...لمكانته ولعمله....فقد كان يحصل لنا الشرف لحمل محفظته...ونتباهى بأنه سلم على أحدنا أو مرر يده على راسه...أما اليوم وقد غابت القيم والأخلاق والنهي ....فقد يقع ما هو أخطر مما يقع.....العنف أصبح متبادلا بين الاستاد والطالب....الأسر انهكتها ضغوطات العيش ففلتت من يدها الرقابة ..السياسات الضيقة للأحزاب والحكومات زادت الطين بلة....فتعليم لا يفضي لنتائج إيجابية للمتعلم .....وظروف مزرية يعيشها الاستاذ.....أسهمت في الهدر المدرسي...ودفعت بخيرة الأساتذة للمغادرة والتقاعد النسبي....
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14
7 - Abdo الأحد 18 فبراير 2018 - 13:20
السلام عليكم
إلى صاحبة التعليق 5 فريدة لم يكن المغاربة جاهلين الكل يعرف الخطأ والصواب لكن النزعة المخزنية والسلطوية امتدت إلى آخر شبل مغربي الكل يريد أن يجعل من الناس عبيدا له على الدولة أولا أن تفعل القانون في حق المسؤول حتى لا يتسنى له استغلال سلطته على الناس أما فيما يخص الأستاذ انا استنكر هذا كما اعاتب الأساتذة على فعلهم لما يستنكرون دائماً ما يقع للأستاذ ولا يستنكرون ما يقع للتلاميذ أليس التلميذ جزء منهم الم يكونون من قبل تلاميذ يجب إعطاء لكل ذي حق حقه حتى نكون أوفياء
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8 - moatene الأحد 18 فبراير 2018 - 14:17
لم تبق هنا ك قيم تحكم الناس زائد تفشي الامية الذي أدى الى عدم احترام الاخر سواء اكان أستاذا او عالما او فقيها .اصبحنا نحترم الراقصات و المغنيات و السكارى....والدليل واضح من خلال بعض التعليقات التي تنم عن حقد دفين لكل متعلم .وهذا هو حال الجهلاء من أمثال .لبس و سيسو عبد الله والسلام عليكم
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