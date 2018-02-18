نقابات تعليمية تدين تهجما على أستاذة في ابريكشة

هسبريس من وزان

أثارت واقعة الاعتداء على إحدى الأستاذات من طرف أحد ممتهني النقل السري كان في حالة غير طبيعية، أثناء ممارستها لعملها داخل فرعية "الشان" التابعة لمجموعة مدارس الفرحة بجماعة ابريكشة ضواحي مدينة وزان، حفيظة الإطارات النقابية وردود فعل مستنكرة.

واعتبر تنسيق نقابي ثلاثي (fdt / untm / umt) توالي الاعتداءات على الأطر التربوية ينم عن انهيار للقيم داخل المجتمع، وتفشيا لمظاهر العنف، وتطاولا على مكانة الأستاذ والمدرسة العمومية على حد سواء.

واستنكر التنسيق النقابي المذكور، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، السلوك اللاأخلاقي واصفا إياه بـ"الجبان" من خلال اقتحام ساحة المدرسة والتهجم على الأستاذة بوابل من السب والشتم ومحاولة اعتراض سبيلها خلال مغادرتها الفضاء التربوي، مخلفا أضرارا نفسية عميقة، معتبرا الحادث "مسا بكرامة نساء ورجال التعليم بالإقليم ككل".

وفي مقابل التنويه بسرعة تجاوب السلطات الأمنية بالقبض على المعتدي، شجبت الإطارات النقابية السلوك العدواني وأعلنت تضامنها المطلق مع الأستاذة، داعية الجهات المختصة إلى ضمان أمن وسلامة العاملين بالمؤسسات التعليمية بالإقليم.