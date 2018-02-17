24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0612:4615:4918:1819:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة يحرك "البسمة" بوزان‎ (5.00)

  2. أخنوش: "الأحرار" مع الأداء الميداني بعيدا عن منطق الدكان السياسي (5.00)

  3. التضامن مع رمضان بالمغرب.. بين "تعليمات قطريّة" والمبادرة الإنسانية (5.00)

  4. الرميد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وُضع كما لو أنه قبس من القرآن (5.00)

  5. المغرب يتصدر ارتفاع أداء "رونو" في قارة إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف لصوصا استهدفوا بيت العبادي بوجدة

الأمن يوقف لصوصا استهدفوا بيت العبادي بوجدة

الأمن يوقف لصوصا استهدفوا بيت العبادي بوجدة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 17 فبراير 2018 - 19:05

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة وجدة من توقيف 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة منقولات وملابس شخصية مملوكة لنجل محمد العبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان.

ووفق مصادر متطابقة فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية، أيضا، من توقيف شخصين آخرين تورطا في اقتناء وإخفاء المنقولات المتحصل من هذه الجريمة.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ورصد كيفية ارتكابهم لهذه السرقة، وفق المصادر ذاتها.

حري بالذكر أن محمد العبادي كان قد سجل شكاية لدى المصالح الأمنية في بداية الأسبوع الجاري، إثر عملية سرقة استهدفت منزل والده مساء يوم الأحد المنصرم، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من استجلاء حقيقة النازلة وتوقيف المتورطين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رشيد زين العابدين السبت 17 فبراير 2018 - 19:37
من الجميل أن تصان حقوق المواطنين بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية ومدى توافقها مع النظام الحاكم لانه في نهاية الأمر هذا واجب على الدولة قبل أن يكون منة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
2 - مغربي السبت 17 فبراير 2018 - 19:42
استغرب في المغرب رغم المقولة لا تستغرب ما دمت في المغرب.لماذا؟!!! ابني تعرض منزله للسرقة وهذا قرابة 6 او 7 اشهر وقد تقدم بشكاية في الموضوع وعاينت الشرطة النقنية ظروف وكيفية السطو على المنزل ووووولكن لحد الآن لم يخبر ابني بما آلت إليه الأبحاث والتحريات ومآل المسروقات(كل محتويات المنزل حتى نعل ابني) وعندما سرق منزل السيد العبادي ، واظن ان كل افراد شرطة ولاية وجدة تجندت وألقت القبض على المشتبه فيهم وعلى الذين اقتنوا المسروقات في وقت وجيز وقياسي.اذا انا احس اننا درجات في المغرب .مصنفون حسب الجاه والمنصب والمال و المحسوبية و الباقي لا يساوي شيئا. لخليفة على الله.عند ربنا نختصم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
3 - citoyen marocain السبت 17 فبراير 2018 - 21:07
هاذه الواقعة ذكرتني بتعرض زوجتي لسرقة محفظتها و بها مبلغ مهم و وثائق و بطاقة بنكية حاولوا استعمالها بإحدى البنوك غير انهم لم يفلحوا و ابتلعت من طرف صندوق السحب توصلنا الى عنوان البنك المعني و مدونا بالتسجيل الكامل للعملية التي يظهر فيها ثلاثة لصوص بوجوه وااااضحة، و مع ذلك والله والله و الله لم يتمكنوا من ايقافهم.كما قال كبور ما كاين معا من.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.