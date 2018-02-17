الأمن يوقف لصوصا استهدفوا بيت العبادي بوجدة

هسبريس ـ مُتابعة

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة وجدة من توقيف 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة منقولات وملابس شخصية مملوكة لنجل محمد العبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان.

ووفق مصادر متطابقة فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية، أيضا، من توقيف شخصين آخرين تورطا في اقتناء وإخفاء المنقولات المتحصل من هذه الجريمة.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ورصد كيفية ارتكابهم لهذه السرقة، وفق المصادر ذاتها.

حري بالذكر أن محمد العبادي كان قد سجل شكاية لدى المصالح الأمنية في بداية الأسبوع الجاري، إثر عملية سرقة استهدفت منزل والده مساء يوم الأحد المنصرم، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من استجلاء حقيقة النازلة وتوقيف المتورطين.