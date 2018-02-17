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الرئيسية | حوادث | من الجزائر نحو إسبانيا .. المغرب ينهي مخاطرة "حرّاكَة" روهينغا

من الجزائر نحو إسبانيا .. المغرب ينهي مخاطرة "حرّاكَة" روهينغا

من الجزائر نحو إسبانيا .. المغرب ينهي مخاطرة "حرّاكَة" روهينغا
هسبريس ـ إفي
السبت 17 فبراير 2018 - 21:00

ألقت البحرية الملكية القبض، اليوم السبت، على 5 مواطنين بورميين من اقلية الروهينغا المسلمة أثناء إستقلالهم قاربا متجها بشكل غير نظامي إلى إسبانيا، فى رحلة طويلة من بلادهم منذ عدة أشهر، وتم العثور عليهم فى مياة مضيق جبل طارق، وذلك وفقا لتصريحات مصادر أمنية من طنجة لـ"إفي".

وألقي القبض على الميانماريين في أعالي البحار، على بعد أميال قليلة من رأس سبارطيل غرب طنجة، برفقة العشرات من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وقال الروهينغا إنهم فروا من بلادهم بسبب الإضطهاد العرقي الذي يتعرضون له.

وقال أحد الموقوفين للشرطة، ويدعي إقبال، إن عائلته أعطته ما تمتلكه من مجوهرات ذهبية حتى يتمكن من تغطية تكاليف الرحلة الشاقة. وأضاف أن الرحلة اتجهت إلى بنغلادش ثم إلي الهند، حيث اشتري جواز سفر وتأشيرة مزورين مقابل 200 دولار، ومن ثم إتجه إلى الجزائر حيث إلتقي ببعض الفارين الآخرين.

وأكمل أنهم عبروا الحدود البرية الجزائرية مع المغرب، حتى وجدوا شخصا صحراويا طالب كلا منهم بدفع مبلغ ألف دولار حتى يتمكنوا من ركوب القارب الذي تم إيقافه فى نهاية المطاف.

وبدأ نزوح الروهينغا في 25 غشت من العام الماضي، بعد هجوم شنته جماعة متمردة تم الرد عليه بحملة عسكرية في ولاية راخين، حيث يقدر وجود نحو مليون من أفراد هذه الأقلية المسلمة التي لا تعترف بها السلطات البورمية.

وقد نددت الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان عدة مرات بأن هناك ادلة واضحة على الانتهاكات، والمفوضية العليا لحقوق الانسان وصفتها بأنها "تطهير عرقي" واأدت ان هناك دلائل على وجود إبادة جماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - rami السبت 17 فبراير 2018 - 21:05
مرحبا بهم ، أتمنى ان يستقبلو ويعاملو بكرم و حفاوة
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365
2 - مراقب السبت 17 فبراير 2018 - 21:21
المغرب لا يرحم وما تايخليش الرحمة ديال الله تنزل
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115
3 - ضد الضد السبت 17 فبراير 2018 - 21:22
هؤلاء من يتم استقبالهم بحرارة و تقديمهم الدعم و تسليمهم بطاقة الإقامة
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276
4 - TAGADAT السبت 17 فبراير 2018 - 21:26
cette incidence montre que chaque personne peut franchaire notre frentieres sans problème!?
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31
5 - امغار ناريف السبت 17 فبراير 2018 - 21:34
على العالم الا سلامي ان يتولى العناية بهؤلاء المضطهدين من لدن البوديين الملاحدة اشكر السلطات المغربية لا نني على يقين بانها سوف تعاملهم بكرم لان المغاربة جبلوا على حسن الضيافة ومشهود لهم بدلك عالميا
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133
6 - لحسن السبت 17 فبراير 2018 - 21:34
كلنا في عون المضطهدين و المستضعفين ، المغاربة قاطبة أهل الكرم و الجود في المحن ،
مرحبا بهم
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128
7 - amin السبت 17 فبراير 2018 - 21:42
ولمدا المغرب منعهم من الدهاب لاسبانيا هوما هربو من القهر علاش غتجيبوهوم لقهر اكتر منو اللي هو المغرب وعلاش الغرب مكيمنعش المهاجرين الافارقة من الدخول للمغرب وكيمنعهوم من الدهاب لاسبانيا واش حرس الحدود والبحرية الملكية المغربيين تابعين لاسبانيا لانهما خدامين على اسبانيا وليس المغرب؟؟؟؟
المغرب ليس بلد هجرة والمخزن يقوم بتطهير عرقي في المغرب كما في ميانمار المخزن يقوم بالقضاء على العرق المغربي وجلب العرق الافريقي لتوطينه في المغرب
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75
8 - عبدالكريم بوشيخي السبت 17 فبراير 2018 - 21:45
الخطا الذي ارتكبه هؤلاء المهاجرين من الروهينغا هو قصدهم الجزائر للانطلاق منها نحو اوروبا بحيث كانوا يعتقدون بحكم بعد المسافة بينهم و بين الجزائر و عدم معرفتهم بالمنطقة انها دولة نفطية و غازية و تخيلوا انهم قد وصلوا الى دولة مثل الامارات العربية المتحدة او الكويت او السعودية او قطر لكنهم فوجئوا ان مواطني تلك الدولة التي كانوا يحلمون بالوصول اليها يتسابقون مثلهم لركوب قوارب الموت نحو اوروبا و الغريب في قصتهم التي تستحق ان ينجز عنها احد المخرجين السينمائيين فيلما قد ينال به جائزة الاوسكار انهم التقوا بشخص قالوا انه صحراوي و لا نعرف من هو هذا الصحراوي من بين 100 مليون عربي صحراوي.
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-49
9 - سعيد السبت 17 فبراير 2018 - 21:45
اشنو بغيتو عندهم مساكن ، باسبانيا سيطلبون اللجوء و سيحصلون عليه و سيعاملون أحسن مما كانوا عليه. الان ماذا ستفعلون لهم!!؟ لا عيش كريم تستطيعون توفيره لهم لان فاقد الشيء لا يعطيه، و لم تتركوهم يسعوا في الارض بحثا عن حياة أفضل. اللهم اذا كتب الله الابتلاء على شعب الروهينغا المسكين ، يهرب من نيانمار فيسقط عند المغرب
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79
10 - مومن السبت 17 فبراير 2018 - 21:47
المغرب بلد الكرم . اعتنوا بهم. المغاربة سوف يعتنوا بكم ويكرموكم.
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22
11 - BAY DAWI السبت 17 فبراير 2018 - 21:49
الف مرحبا باخواننا في الدين الذين هم الروهينغا ولا مرحبا واحدا بالاخرين.الرونينغا يعتبرون مهاجرين بما في المعنى الديني للكلمة لانهم فروا بدينهم ومن اجله اما ما عدا ذلك اي من هجر بلاده من اجل الدنيا كهؤلاء الزنوج الافريقية;فالهجرة ليست كالمهاجرة.
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23
12 - مسلمة السبت 17 فبراير 2018 - 21:51
سؤالي لفضيلتكم هو أننا نسمع هذه العبارة يقولون: فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. فهل يجوز ذلك ؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرحمة معناها في اللغة الرقة والعطف ونحو ذلك... وانطلاقا من هذا المعنى فلا حرج في أن يقال إن فلانا لا يرحم، لأن المعنى هو أنه غير عطوف.

وأما قول: فلان لا يخلي رحمة الله تنزل... فإنه لا يجوز التلفظ بها لما تتضمنه هذه العبارة من الكفر بالله تعالى، فالله سبحانه له القدرة المطلقة فلا يعجزه شيء أبدا، فمن هذا المخلوق الفقير المقهور المربوب الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا ولا حول له ولا قوة إلا بالله حتى يحبس رحمة الله عن عباده؟ قال تعالى: مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. {فاطر:2}.

والغالب أن هذه العبارة ونحوها لا تخرج إلا من جاهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، فيجب الابتعاد عن مثل هذا التعبير ولو كان قائله لا يقصد المعنى الأصلي، وعلى من يقول هذا الكلام أن يتوب منه إلى الله تعالى.

والله أعلم.
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39
13 - Hicham السبت 17 فبراير 2018 - 21:54
يجب على دولة المغربية ان تعطيه الاقامة وتساعدهم على قدر الامكان او تركهم ان يهاجرو الى اوروبا
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27
14 - ح.ع. الله السبت 17 فبراير 2018 - 21:56
ما الفرق بين مسلمي بروما ومسلمي مالي وتشاد والسنغال وموريتانيا و... الذين يعيشون بيننا وتتعاملون معهم بعنصرية مقيتة لا مثيل لها أيها الفاشيين المنافقين ؟
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9
15 - ahmed السبت 17 فبراير 2018 - 22:06
mal chance les pauvres, si seulement ils étaient arrêté par les autorité de l’Espagne.
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6
16 - زكرياء السبت 17 فبراير 2018 - 22:09
مرحبا بهم في المغرب
أتمنى أن تبذل الدولة مجهودات من أجل استقبال عدد أكبر من هؤلاء المسلمين المضطهدين بسبب دينهم.
ونحن على استعداد لاعانتهم بإذن الله.
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17
17 - MATADOR السبت 17 فبراير 2018 - 22:48
دويلة الجزائر تطرد اخواننا الرهينغا الى السواحل الاسبانية للموت في عرض البحر...ماذا تنتظرون من دويلة يستبدها طغمة عسكرية شيوعية حتى شعبها قهرته بالتقشف والجوع وتهريب اموال غاز ونفط جمهورية التوارق وجمهورية القبائل وتهدد شعبها ليل نهار بعشرية حمراء دموية جديدة اذا فتح اي مواطن فمه....فالويل كل الويل لمن احتج على 1200 مليار دولار اللتي اهدرها الجنرالات على مرتزقة تندوف دون ادنى نتيجة بل انهم فقدوا تندوف لصالح عصابة البوليساريو
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1
18 - أمازيغ مراكشي السبت 17 فبراير 2018 - 23:02
على المغرب تحمل مسؤولية و ستقبال كل الآجئين المسلمين من ميانمار و سوريا و العراق و أن يقتسم المغاربة معهم قوتهم كما يفعل الغرب العلماني الصهيوني مع لاجئين المسلمين و نحن أولى بهؤلاء الآجئين و مساعدتهم لأن ديننا الحنيف يحتنا على ذالك
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5
19 - mina السبت 17 فبراير 2018 - 23:31
اتمنی الا يتم اعادتهم الی الجحيم الذي فرو منه
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2
20 - hamza السبت 17 فبراير 2018 - 23:34
اعتقد ان كتيرون متلي قد انتبهو الى المعلقين ادين يهدفون دوما الى تشويه الحقائق والتبخيس من قدر بلادنا بتعليقات غريبة ومضحك نسمعها من اعداء وحدتنا و لدلك وجب التنبيه
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3
21 - الامازيغي الجزائري. الأحد 18 فبراير 2018 - 00:04
الى الاخوة الذين يشتمون الجزائر والله عبب عليكم .
لماذا القذف الشتم والسب؟
حسبنا الله و نعم الوكيل
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6
22 - ايت الأحد 18 فبراير 2018 - 00:05
تطبق شروط قاسية على اليمنيين للدخول للمغرب هناك متزوجين ومتزوجات من يمنيين لم تستتنيهم شروط التاشيرة القاسية بالله عليكم هل القانون في خدمة المواطن ام عقاب له
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1
23 - ZOOM الأحد 18 فبراير 2018 - 00:36
هل ما زال أحد يصدق أسطورة "الأمة الاسلامية"؟
هؤلاء تجاوزوا قطر وامارات والسعودية وهي دول غنية وقبلهم بنغلادش التي تجمعهم بهم علاقة العرق والقومية قبل الدين، ومازال هؤلاء يريدون قطع نصف الكرة الأرضية ليذهبوا نحو الغرب "الملحد".
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