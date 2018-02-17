من الجزائر نحو إسبانيا .. المغرب ينهي مخاطرة "حرّاكَة" روهينغا

هسبريس ـ إفي

ألقت البحرية الملكية القبض، اليوم السبت، على 5 مواطنين بورميين من اقلية الروهينغا المسلمة أثناء إستقلالهم قاربا متجها بشكل غير نظامي إلى إسبانيا، فى رحلة طويلة من بلادهم منذ عدة أشهر، وتم العثور عليهم فى مياة مضيق جبل طارق، وذلك وفقا لتصريحات مصادر أمنية من طنجة لـ"إفي".

وألقي القبض على الميانماريين في أعالي البحار، على بعد أميال قليلة من رأس سبارطيل غرب طنجة، برفقة العشرات من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وقال الروهينغا إنهم فروا من بلادهم بسبب الإضطهاد العرقي الذي يتعرضون له.

وقال أحد الموقوفين للشرطة، ويدعي إقبال، إن عائلته أعطته ما تمتلكه من مجوهرات ذهبية حتى يتمكن من تغطية تكاليف الرحلة الشاقة. وأضاف أن الرحلة اتجهت إلى بنغلادش ثم إلي الهند، حيث اشتري جواز سفر وتأشيرة مزورين مقابل 200 دولار، ومن ثم إتجه إلى الجزائر حيث إلتقي ببعض الفارين الآخرين.

وأكمل أنهم عبروا الحدود البرية الجزائرية مع المغرب، حتى وجدوا شخصا صحراويا طالب كلا منهم بدفع مبلغ ألف دولار حتى يتمكنوا من ركوب القارب الذي تم إيقافه فى نهاية المطاف.

وبدأ نزوح الروهينغا في 25 غشت من العام الماضي، بعد هجوم شنته جماعة متمردة تم الرد عليه بحملة عسكرية في ولاية راخين، حيث يقدر وجود نحو مليون من أفراد هذه الأقلية المسلمة التي لا تعترف بها السلطات البورمية.

وقد نددت الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان عدة مرات بأن هناك ادلة واضحة على الانتهاكات، والمفوضية العليا لحقوق الانسان وصفتها بأنها "تطهير عرقي" واأدت ان هناك دلائل على وجود إبادة جماعية.