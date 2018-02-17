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كُتّاب وآراء
من الجزائر نحو إسبانيا .. المغرب ينهي مخاطرة "حرّاكَة" روهينغا
ألقت البحرية الملكية القبض، اليوم السبت، على 5 مواطنين بورميين من اقلية الروهينغا المسلمة أثناء إستقلالهم قاربا متجها بشكل غير نظامي إلى إسبانيا، فى رحلة طويلة من بلادهم منذ عدة أشهر، وتم العثور عليهم فى مياة مضيق جبل طارق، وذلك وفقا لتصريحات مصادر أمنية من طنجة لـ"إفي".
وألقي القبض على الميانماريين في أعالي البحار، على بعد أميال قليلة من رأس سبارطيل غرب طنجة، برفقة العشرات من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وقال الروهينغا إنهم فروا من بلادهم بسبب الإضطهاد العرقي الذي يتعرضون له.
وقال أحد الموقوفين للشرطة، ويدعي إقبال، إن عائلته أعطته ما تمتلكه من مجوهرات ذهبية حتى يتمكن من تغطية تكاليف الرحلة الشاقة. وأضاف أن الرحلة اتجهت إلى بنغلادش ثم إلي الهند، حيث اشتري جواز سفر وتأشيرة مزورين مقابل 200 دولار، ومن ثم إتجه إلى الجزائر حيث إلتقي ببعض الفارين الآخرين.
وأكمل أنهم عبروا الحدود البرية الجزائرية مع المغرب، حتى وجدوا شخصا صحراويا طالب كلا منهم بدفع مبلغ ألف دولار حتى يتمكنوا من ركوب القارب الذي تم إيقافه فى نهاية المطاف.
وبدأ نزوح الروهينغا في 25 غشت من العام الماضي، بعد هجوم شنته جماعة متمردة تم الرد عليه بحملة عسكرية في ولاية راخين، حيث يقدر وجود نحو مليون من أفراد هذه الأقلية المسلمة التي لا تعترف بها السلطات البورمية.
وقد نددت الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان عدة مرات بأن هناك ادلة واضحة على الانتهاكات، والمفوضية العليا لحقوق الانسان وصفتها بأنها "تطهير عرقي" واأدت ان هناك دلائل على وجود إبادة جماعية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
مرحبا بهم
المغرب ليس بلد هجرة والمخزن يقوم بتطهير عرقي في المغرب كما في ميانمار المخزن يقوم بالقضاء على العرق المغربي وجلب العرق الافريقي لتوطينه في المغرب
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرحمة معناها في اللغة الرقة والعطف ونحو ذلك... وانطلاقا من هذا المعنى فلا حرج في أن يقال إن فلانا لا يرحم، لأن المعنى هو أنه غير عطوف.
وأما قول: فلان لا يخلي رحمة الله تنزل... فإنه لا يجوز التلفظ بها لما تتضمنه هذه العبارة من الكفر بالله تعالى، فالله سبحانه له القدرة المطلقة فلا يعجزه شيء أبدا، فمن هذا المخلوق الفقير المقهور المربوب الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا ولا حول له ولا قوة إلا بالله حتى يحبس رحمة الله عن عباده؟ قال تعالى: مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. {فاطر:2}.
والغالب أن هذه العبارة ونحوها لا تخرج إلا من جاهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، فيجب الابتعاد عن مثل هذا التعبير ولو كان قائله لا يقصد المعنى الأصلي، وعلى من يقول هذا الكلام أن يتوب منه إلى الله تعالى.
والله أعلم.
أتمنى أن تبذل الدولة مجهودات من أجل استقبال عدد أكبر من هؤلاء المسلمين المضطهدين بسبب دينهم.
ونحن على استعداد لاعانتهم بإذن الله.
لماذا القذف الشتم والسب؟
حسبنا الله و نعم الوكيل
هؤلاء تجاوزوا قطر وامارات والسعودية وهي دول غنية وقبلهم بنغلادش التي تجمعهم بهم علاقة العرق والقومية قبل الدين، ومازال هؤلاء يريدون قطع نصف الكرة الأرضية ليذهبوا نحو الغرب "الملحد".