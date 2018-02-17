مسن يفارق الحياة وسط احتجاج ضواحي تاونات

هسبريس من الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم تاونات أن أحد المسنين توفي بعد إعاقة عملية نقله إلى المستشفى من قبل مجموعة من الأشخاص، أقدموا على التجمهر وعرقلة عملية إعادة تشجير المحيطات الغابوية بدوار أولاد بن كدار في جماعة الرتبة، بدائرة غفساي، اليوم السبت.

وأبرز المصدر ذاته أنه "خلال عملية التجمهر انتابت أحد المسنين المتجمهرين، والذي يعرف بمعاناته من مرض السكري وارتفاع الضغط الدموي، حالة إغماء تطلبت استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، غير أنه وبوصولها تمت محاصرتها من طرف بعض الأفراد الذين حالوا دون نقل الشخص المغمى عليه إلى المستشفى، مطالبين باستقدام طبيب إلى عين المكان، وهو ما تمت الاستجابة إليه حرصا من السلطات العمومية على تقديم المساعدة لشخص في خطر".

كما أضافت السلطات المحلية بإقليم تاونات: "غير أنه وعلى الرغم من ذلك أصر الأفراد المشار إليهم على الممانعة، وإعاقة عملية نقل الشخص المغمى عليه إلى المستشفى، مما أدى إلى وفاته بعين المكان". وأشارت إلى أن "هؤلاء الأشخاص أقدموا على التجمهر وعرقلة عملية إعادة تشجير المحيطات الغابوية التي باشرتها إحدى الشركات الموكول لها ذلك من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وهي العملية التي عرفت حضور عناصر للدرك الملكي الذين انتقلوا بأمر من وكيل الملك لغرض معاينة انطلاق الأشغال واتخاد التدابير الجاري بها العمل".

"سيتم فتح بحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في الحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر وعرقلة تدخلات السلطات العمومية"، وفق المصدر نفسه.