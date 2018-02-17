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الرئيسية | حوادث | مسن يفارق الحياة وسط احتجاج ضواحي تاونات

مسن يفارق الحياة وسط احتجاج ضواحي تاونات

مسن يفارق الحياة وسط احتجاج ضواحي تاونات
هسبريس من الرباط
السبت 17 فبراير 2018 - 20:40

أفادت السلطات المحلية بإقليم تاونات أن أحد المسنين توفي بعد إعاقة عملية نقله إلى المستشفى من قبل مجموعة من الأشخاص، أقدموا على التجمهر وعرقلة عملية إعادة تشجير المحيطات الغابوية بدوار أولاد بن كدار في جماعة الرتبة، بدائرة غفساي، اليوم السبت.

وأبرز المصدر ذاته أنه "خلال عملية التجمهر انتابت أحد المسنين المتجمهرين، والذي يعرف بمعاناته من مرض السكري وارتفاع الضغط الدموي، حالة إغماء تطلبت استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، غير أنه وبوصولها تمت محاصرتها من طرف بعض الأفراد الذين حالوا دون نقل الشخص المغمى عليه إلى المستشفى، مطالبين باستقدام طبيب إلى عين المكان، وهو ما تمت الاستجابة إليه حرصا من السلطات العمومية على تقديم المساعدة لشخص في خطر".

كما أضافت السلطات المحلية بإقليم تاونات: "غير أنه وعلى الرغم من ذلك أصر الأفراد المشار إليهم على الممانعة، وإعاقة عملية نقل الشخص المغمى عليه إلى المستشفى، مما أدى إلى وفاته بعين المكان". وأشارت إلى أن "هؤلاء الأشخاص أقدموا على التجمهر وعرقلة عملية إعادة تشجير المحيطات الغابوية التي باشرتها إحدى الشركات الموكول لها ذلك من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وهي العملية التي عرفت حضور عناصر للدرك الملكي الذين انتقلوا بأمر من وكيل الملك لغرض معاينة انطلاق الأشغال واتخاد التدابير الجاري بها العمل".

"سيتم فتح بحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في الحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر وعرقلة تدخلات السلطات العمومية"، وفق المصدر نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - wood السبت 17 فبراير 2018 - 21:01
هناك شيء غير واضح في هذا المقال . فهناك الحديث عن عملية تشجير لمنطقة يقابله احتجاج من طرف اشخاص على العملية دون توضيح الاسباب و علاقتهم بالامر . فأغلب الظن ان المشكل مرتبط بالارض التي تستغلها الساكنة بطريقة او بأخرى و ان عملية التشجير هدفها الاجهاز على حقوق ساكنة فقيرة تستفيد من هذه الارض و تعيش على القليل . فبدل ان تهتم بهم الدولة و تساعدهم للرفع من مستواهم المعيشي يقوم المخزن بالاجهاز على حقوقهم و كالعادة سيتم اعتقال عدد منهم و زجهم في السجون كما حدث في العديد من الحالات السابقة !!؛
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-6
2 - التوبة السبت 17 فبراير 2018 - 21:25
تعددت الأسباب والموت واحد لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجل الآخرة وجعل حياتنا محدودة بينما حياة الآخرة باقية خالدة ولهذا يجب علينا كمسلمين ألا ننخدع بهذه الدنيا وتنسينا عن سبب وجودنا وهو عبادة الله وطاعته قال سبحانه وتعالى:( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )سورة الذاريات.(56) .
فالآية واضحة تبين سبب وجودنا وهي عبادته سبحانه
ويكون جزاؤها رضى الله والفوز بالجنة ونعيمها.اللهم
اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارحمنا وارحم أموات المسلمين أجمعين آمين .
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12
3 - toktok السبت 17 فبراير 2018 - 21:26
الشيء الغير مفهوم ماذا كان يفعل هذا العجوز المسن خارج منزله اليس من جادة الصواب ان يظل بمنزله نظرا لكبر سنه فهو عجوز ههه كان على هاد الشيبة العاصية تشد الركنة فدارها وتسبح حقيقة المسنون مزعجون جدا بشكل رهيب لا ينصتون لنصاءح ابناءهم لدرجة ان العديد يلجء الى تصرفيق معهم من اجل سماع الكلام
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-36
4 - حجي 07.. السبت 17 فبراير 2018 - 21:32
كيف مكان الحل خَص الناس يطلبو الحقوق ديالهوم ولكن بحترم القانون حيت هدك الارض ديال الدولة دير فيها مابغت
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14
5 - الحـــــ عبد الله ــــاج السبت 17 فبراير 2018 - 23:46
يجب اعتقال الأشخاص الذين عرقلوا نقل المرحوم الى المستشفى ومحاكمتهم بتهمة "عدم مساعدة شخص في خطر" وعرقلة حركة السير المفضية لموت مواطن، وهو ما يعاقب عليه القانون بأكثر من عشر سنوات. ويجب أن يكون الحكم قاسي جدا ليكون عبرة لمن سولت لهم نفس سد الطرق وعرقلة حركة السير سواءا في شوارع المدن او في القرى وطرق البوادي.
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