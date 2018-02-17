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الرئيسية | حوادث | الحموشي يعفي مسؤول أمن "مطار المسيرة" بأكادير

الحموشي يعفي مسؤول أمن "مطار المسيرة" بأكادير

الحموشي يعفي مسؤول أمن "مطار المسيرة" بأكادير
هسبريس من أكادير
السبت 17 فبراير 2018 - 23:05

أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، على إعفاء رئيس مفوضية الشرطة بمطار المسيرة بأكادير، وتنقيله إلى مدينة الرشيدية بدون مهمة؛ وهو الذي شغل المنصب منذ ما يزيد عن 25 سنة.

وحسب مصادر هسبريس فقد تم توجيه إنذار للمسؤول ذاته بعد الحديث عن اختلالات بالمطار؛ كما شمل تأديب مديرية الأمن نائبا له، بإعفائه كذلك وتنقيله نحو سيدي قاسم بدون مهمة. وشمل التأديب كذلك عنصرين تابعين للمفوضية ذاتها بتحويلهما نحو ولاية أمن أكادير دون إسناد أي مسؤولية لهما.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت قبل أزيد من أسبوع لجنة للتحقيق في تسيير المفوضية الخاصة لأمن مطار المسيرة، بعد تنامي الحديث عن وجود اختلالات ونقص في الموظفين، حسب ما تم تداوله في منابر إعلامية وطنية ومحلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - احمد السبت 17 فبراير 2018 - 23:36
الاعفاء والتنقيل ليس عقابا اسي الحموشي بل يجب محاكمتهم اذا كانو مقصرين في مهامهم عملا بربط المسؤولية بالمحاسبة ام ان رجال السلطة فوق القانون
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31
2 - Asselmad السبت 17 فبراير 2018 - 23:37
هل هده الاجراءات كافية؟؟؟لمادا لا يتم التوقيف والاحالة على القضاء او المجلس التاديبي؟؟
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24
3 - رشيد زين العابدين السبت 17 فبراير 2018 - 23:38
نتمنى أن تكون هذه سنة دائمة وليس إجراء انفعاليا وأن تكون القاعدة الذهبية ربط المسؤولية بالمحاسبة هي الميزان الذي يطبع الإدارة المغربية وأن تغيب تصفية الحسابات والعقوبات المزاجية.
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12
4 - م المصطفى السبت 17 فبراير 2018 - 23:56
الرشيدية هي مدينة عريقة في المجد، ومشتل للناس الطيبين الطاهرين، وأرض طاهرة انجبيت المع علماء الدين والفقهاء، وإليها يرجع الفضل في انتعاش بلادنا بكبار المهندسين والمحامين والأطباء والأساتذة الجامعيين، وساكنتها تتطلع لمسؤولين يرقى عطاؤهم ومستواهم إلى طموحات هذه الساكنة البريئة النقية الطيبة، ولا يعقل في اعتقادي الخاص أن يبعث إليها إداري لغاية عقابه على أخطاء ارتكبها...
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19
5 - (•_•) الأحد 18 فبراير 2018 - 00:18
لماذا لا تتم المحاسبة بالسجن لماذا فقط الإعفاء من العمل !؟ لماذا يتم نقله فقط من مكان إلى مكان وما الظامن بعدم ارتكابه لنفس الجرم !؟ ما معنى نقله بدون عمل هل سيقبض راتب عن مهمته التي هي بدون عمل في مكانه الجديد !؟ لم أفهم شيء !؟ محاكمته ثمت مثل ذالك الذي سرق مليار من الدراهم فكان حكمه أن قبض عليه القاضي و شد أذنه وقال له لا تسرق مرة أخرى !
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6
6 - texas الأحد 18 فبراير 2018 - 00:19
في أوائل التسعينات، كنت اشتغل بالفوسفاط بالظبط في العيون الشاطيء، فادا بخشب جد تمين يستعمل في المرسى لوقاية،البواخر الكبيرة اتناء شحن الفوسفاط، الخشب نفسه يكون تحت نوع من الزيوت لمدة طويلة حتى يقوى على تحمل ضغط السفن ولا يضيع بماء البحر ،عين مدير جديد بالعيون فأخبر باختفاء الخشب، طلب من الدرك الملكي ان يبحثون عن السارق ،طلع المسؤل رقم 2 من بعده (chef de division) أخده للنجار ليصنع منه غرفة نوم لبيته، وماذا كانت عقوبته، نقل للادارة الكبيرة بالدار البيضاء حتى الدرك الملكي لم يدفعوه للقضاء ليحاكم ،أصحاب المناصب العليا لا يذهبون الا السجن مهما فعلوا.
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11
7 - nadir الأحد 18 فبراير 2018 - 00:33
العقوبات المتتالية و ربط المسوولية بالمحاسبة لكل من سولت له نفسه ولكن اين هي التعويضات المادية الواجبة لهذه الشريحة من الموظفين اللذين يعملون ليل نهار في ايام العطل ،صيفا و شتا، سبتا و احدا، لا هم ولا اولادهم يستمتعون بطعم الحياة بل هم مهددون بالعقوبات والتنقيلات و الخصومات من الراتب الهزيل فقط فاين هي الاظافة التي اتيتم بها سيدي المدير العام للامن الوطني من اجل الاصلاح الجهاز ككل
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6
8 - محمد المغربي الطانطاني الأحد 18 فبراير 2018 - 00:57
كنت في السنة الماضية في إنتظار صديق بمطار المسيرة بأكادير و تأخرت الطائرة ف حاولت سؤال شرطي في المطار فإذا بي اتفاجأ برد فعل أقل ما يمكن القول عنه أنه همجي و لا يخدم مصلحة الوطن في إظهار صورة جيدة عن المغرب خاصة بالنسبة للأجانب.
أظن أن هذا الإجراء في محله
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