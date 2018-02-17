الحموشي يعفي مسؤول أمن "مطار المسيرة" بأكادير

هسبريس من أكادير

أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، على إعفاء رئيس مفوضية الشرطة بمطار المسيرة بأكادير، وتنقيله إلى مدينة الرشيدية بدون مهمة؛ وهو الذي شغل المنصب منذ ما يزيد عن 25 سنة.

وحسب مصادر هسبريس فقد تم توجيه إنذار للمسؤول ذاته بعد الحديث عن اختلالات بالمطار؛ كما شمل تأديب مديرية الأمن نائبا له، بإعفائه كذلك وتنقيله نحو سيدي قاسم بدون مهمة. وشمل التأديب كذلك عنصرين تابعين للمفوضية ذاتها بتحويلهما نحو ولاية أمن أكادير دون إسناد أي مسؤولية لهما.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت قبل أزيد من أسبوع لجنة للتحقيق في تسيير المفوضية الخاصة لأمن مطار المسيرة، بعد تنامي الحديث عن وجود اختلالات ونقص في الموظفين، حسب ما تم تداوله في منابر إعلامية وطنية ومحلية.