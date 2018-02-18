إيقاف مشتبه في اغتصابه 6 أطفال بإقليم وزان

هسبريس من وزان

ألقت عناصر الدرك الملكي، التابعة لمركز عين دريج، القبض على شخص أربعيني يشتبه في اغتصابه أطفالا بجماعة ونانة بإقليم وزان.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المشتبه به، الذي يبلغ حوالي 45 سنة، ويتحدر من قرية الزواقين بالإقليم ذاته، تم إيقافه واقتياده إلى المخفر قصد الاستماع إليه في محضر رسمي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب المعلومات التي توصلت بها هسبريس، فإن المتهم يشتغل سائقا سريا، ويستغل سيارته للإيقاع بضحاياه، الذين بلغ عددهم 6 أطفال (3 ذكور و3 فتيات).

وفي هذا الصدد طالب نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، السلطات القضائية بتطبيق أقصى العقوبات في حق المشتبه به، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تخلف جروحا نفسية غائرة لا يمكن تجاوزها بسهولة، سواء بالنسبة إلى الضحايا أو أسرهم.