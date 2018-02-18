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الرئيسية | حوادث | إيقاف مشتبه في اغتصابه 6 أطفال بإقليم وزان

إيقاف مشتبه في اغتصابه 6 أطفال بإقليم وزان

إيقاف مشتبه في اغتصابه 6 أطفال بإقليم وزان
هسبريس من وزان
الأحد 18 فبراير 2018 - 10:49

ألقت عناصر الدرك الملكي، التابعة لمركز عين دريج، القبض على شخص أربعيني يشتبه في اغتصابه أطفالا بجماعة ونانة بإقليم وزان.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المشتبه به، الذي يبلغ حوالي 45 سنة، ويتحدر من قرية الزواقين بالإقليم ذاته، تم إيقافه واقتياده إلى المخفر قصد الاستماع إليه في محضر رسمي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب المعلومات التي توصلت بها هسبريس، فإن المتهم يشتغل سائقا سريا، ويستغل سيارته للإيقاع بضحاياه، الذين بلغ عددهم 6 أطفال (3 ذكور و3 فتيات).

وفي هذا الصدد طالب نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، السلطات القضائية بتطبيق أقصى العقوبات في حق المشتبه به، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تخلف جروحا نفسية غائرة لا يمكن تجاوزها بسهولة، سواء بالنسبة إلى الضحايا أو أسرهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - khald الأحد 18 فبراير 2018 - 11:12
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .الاعدام ثم الإعدام لهذا الوحش البشري وامثاله
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54
2 - From Germany الأحد 18 فبراير 2018 - 11:12
الذي نعرفه على قرية الزواقين الجبلية الواقعة بمنطقة بني مستارة أنها أنجبت العلماء والرجال والفقهاء...إن ثبت صحة الواقعة فالجاني يستحق أقسى العقوبات...لا للإعتداء على أطفالنا.
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35
3 - مغربية الأحد 18 فبراير 2018 - 11:21
متى يحدث القضاء المغربي قوانين و احكام مشددة و قاعدة بيانات فيها صور و معلومات عن المغتصبين اليس للمواطن الحق في الحصول على المعلومة لكي ياخد الناس حدرهم من هؤلاء الوحوش .الاغتصاب هو السبب الرئيسي للمثلية لانه يدمر حياة الطفل الجرح غائر و لن يندمل ابدا ليس كمثل الحوادث و الازمات التي يمكن للانسان ان يتعرض لها و مع مرور الزمن ينساها و يتعافى و يستمر في حياته بدون مشاكل . لا يعقل ان يفلت هدا الحيوان من العقاب او يسجن لبضع اشهر التساهل في الاحكام هو السبب في كثرة الجرائم التي اصبحنا نعيشها مؤخرا
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30
4 - raad الأحد 18 فبراير 2018 - 11:27
إذا تمت أدانته وكان المتهم الحقيقي فيجب معاقبته بأقصى عقوبة حتى الإعدام لكي يكون عبرة لامثاله لأن هاته الأفعال ليس لها علاقة بلقمة العيش.
الله يكون في عون الأطفال وعائلاتهم.
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34
5 - لازم اجتهادات قضائية الأحد 18 فبراير 2018 - 11:50
نظراً لكثرة هذه الجرائم المدمرة لأسر الضحايا والضحية نفسه ،اقترح على القضاة اجتهادا في الأحكام الصادرة بالنطق بأقصى العقوبة المنصوص عليها مع إجبارية الإخصاء الكيمياىي حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه هذا الفعل الشنيع. وأقول للذين يعارضون ذلك : لو اغتصب أولادكم أو ذويكم هل ستظلون معارضين ؟
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8
6 - بدون اسم الأحد 18 فبراير 2018 - 11:58
الأمر لا يبشر بالخير ...من هنا 10 سنين غادي يولي المغرب ثلاث ارباعه من الذكور لوطيين ...
حسبنا الله هو نعم الوكيل...
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3
7 - zoubair الأحد 18 فبراير 2018 - 11:59
ا عوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الى هذا الحد وصلت الوقاحة لاحول ولاقوة الا بالله
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4
8 - فرحات الأحد 18 فبراير 2018 - 12:07
هي جروح الزمن في نفسية كل المغاربة ليس فقط بوزان بل في الإنسانية جمعاء ،وهذه الظاهرة تستفحل عبر عبر التراب الوطني. نطالب من السلطات القضائية أن تنزل أقصى العقبات في حق هذه البكتيريات التي بدأت تنتشر في جميع أرجاء العالم. حسبنا الله ونعم الوكيل
زمن العجائب وانتشار اللواطين والسحاقيات اللهم لا تآخدنا بما فعل السفهاء منا
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5
9 - ali الأحد 18 فبراير 2018 - 12:15
هذه الحالة أصبحت عادية في بلادنا حتى أصبح المجرم يعرف عقوبة اجرامه يااسفاه على بلد أصبح مأوى لطغاة والمجرمين
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8
10 - najim الأحد 18 فبراير 2018 - 13:07
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العقوبة بالنسبة لهذا المجرم الإعدام ، لازم نطبقو الحكم الشرعي .والسلام عليكم.
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2
11 - حكيمة الأحد 18 فبراير 2018 - 14:21
لاحول ولا قوة الا بالله...اطفال ابرياء يتعرضون الاغتصاب من طرف رجل عمره،45 سنة اكيد مريض هذه اصبحت ظاهرة خطيرة... وذوك للي مسميين رأسهم حقوقيين لم يحتجوا على هذه الأفعال الخطيرة التي تمس الاطفال وذويهم الحقوقيين حافظين درس واحد هو لا للتحرش بالمرأة خصهم يفهموا بللي سبب التحرش هو النساء .ماشي الرجال كن كانوا هاذ العيالات كيف سماهم السي بن كيران .محترمين وساترين رأسهم وجوههم صافية طبيعية ومغطيين رؤوسهم. حتى واحد مايتحرش بهم هما عمدا كيلبسوا جلابة من فوق عادية ومن الوسط مزيرة وكلشي مصور......اما البنات تكلم ولا حرج اش من تجينات مثقوبة من الركبة كاسيات عاريات واشعورات مدلية وماكياج كامل شكون كيتحرش بالآخر...؟؟؟ الله ينعل للي مايحشم.....
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