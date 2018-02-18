وفاة سائقين في حادث مروري ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظا شخصان، اليوم الأحد، أنفاسهما الأخيرة في حادث مروري إثر اصطدام شاحنتين من الحجم الكبير على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 قرب دوار فرانسوا الواقع ضمن المجال الترابي لجماعة سعادة ضواحي مراكش.

وأفادت مصادر من مكان الحادث لهسبريس بأن الحادث المروري أودى بحياة كل من سائقي المركبتين، بسبب الإصابات والجروح الخطيرة التي أصيبا بها جراء قوة الاصطدام.

وأضافت المصادر أن عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي سعادة أشرفت بأمر من النيابة العامة على نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات، وتنظيف الطريق من كمية كبيرة من مخلفات الشاحنة التي كانت تقل الدجاج، وتحرير محضر قانوني بخصوص ملابسات حادثة السير المذكورة؛ فيما قامت السلطة المحلية بالإجراءات الاحترازية والضرورية بدفن الدجاج.