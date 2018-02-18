24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0612:4615:4918:1819:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة يحرك "البسمة" بوزان‎ (5.00)

  2. التضامن مع رمضان بالمغرب.. بين "تعليمات قطريّة" والمبادرة الإنسانية (5.00)

  3. "البيت الطائرة" .. حلم شاب قبائلي يتحول إلى أسطورة جزائرية (5.00)

  4. ليبيا أكبر متجر تهريب للبشر بعد 7 سنوات من سقوط نظام القذافي (5.00)

  5. إنتاج الكهرباء بأسطح المنازل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة سائقين في حادث مروري ضواحي مراكش

وفاة سائقين في حادث مروري ضواحي مراكش

وفاة سائقين في حادث مروري ضواحي مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 18 فبراير 2018 - 14:04

لفظا شخصان، اليوم الأحد، أنفاسهما الأخيرة في حادث مروري إثر اصطدام شاحنتين من الحجم الكبير على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 قرب دوار فرانسوا الواقع ضمن المجال الترابي لجماعة سعادة ضواحي مراكش.

وأفادت مصادر من مكان الحادث لهسبريس بأن الحادث المروري أودى بحياة كل من سائقي المركبتين، بسبب الإصابات والجروح الخطيرة التي أصيبا بها جراء قوة الاصطدام.

وأضافت المصادر أن عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي سعادة أشرفت بأمر من النيابة العامة على نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات، وتنظيف الطريق من كمية كبيرة من مخلفات الشاحنة التي كانت تقل الدجاج، وتحرير محضر قانوني بخصوص ملابسات حادثة السير المذكورة؛ فيما قامت السلطة المحلية بالإجراءات الاحترازية والضرورية بدفن الدجاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.