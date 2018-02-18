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كُتّاب وآراء
"قطّاع طرق" يهددون حياة السائقين بين الرباط والدار البيضاء
يواجه مستعملو الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط والدار البيضاء خطرا محدقا من طرف بعض "قطّاع الطرق" ليلا. وحسب إفادة عدد منهم، فإن بعضا من السائقين تعرضوا في الفترة الأخيرة لاعتداءات ورمي بالحجارة من طرف مجهولين، كادت تتسبب في حوادث وتودي بحياتهم.
وتفاجأ عدد من السائقين على طول الطريق المذكورة بالحجارة تنهال على سياراتهم بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي خلف خسائر مادية كبيرة في سياراتهم، ورعب في أنفسهم بسبب هذه التصرفات الإجرامية التي قد تتسبب في وقوع حوادث سير مميتة.
محمد الشعب، مواطن من الدار البيضاء يشتغل موزعا للجرائد والمجلات، أكد في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه تعرض، يوم الخميس الماضي، للرشق بالحجارة من طرف مجهولين.
وقال موضحا: "في حدود منتصف الليل، وأنا متوجه إلى إحدى الشركات، فوجئت على مستوى مدخل كاليفورنيا بشخص يقذف بحجارة صوب سيارتي، غير أن يقظتي جنبتني الإصابة، فيما أصيبت السيارة التي كانت خلفي وتعرضت لخسائر مادية".
وأضاف محمد الشعب، ضمن تصريحه، أنه بلّغ على الفور العناصر الأمنية التي كانت تتواجد على مستوى القنطرة المعلقة إثر حادثة سير، "غير أنها لم تتحرك، ولم تقم بدورية بالمكان على الأقل لإخافة المعتدين"، وفق تعبيره.
ويعتقد أن يكون وراء هذا الاعتداء الخطير شباب يتحدرون من "كاريان باشكو" القريب من المنطقة المذكورة، بحسب ما أفاد به أمنيون المواطن المذكور.
ولا يقتصر أمر هذه الاعتداءات على ذلك المكان؛ إذ تعرض مواطن آخر، ليلة الثلاثاء الماضي، لعملية رشق بالحجارة على مستوى المنطقة الغابوية القريبة من مدخل مدينة المحمدية، تسبب له في خسائر مادية طالت الواقي الزجاجي الأمامي للسيارة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، صور عدة يبرز من خلالها أصحابها تعرض سياراتهم لاعتداءات بواسطة الحجارة في الطريق السيار، مناشدين المواطنين ضرورة توخي الحذر ومطالبين بتحرك المصالح الأمنية وعناصر الدرك الملكي من أجل التدخل لوضع حد لهذه الاعتداءات الخطيرة.
وفي الوقت الذي لم تتمكن فيه هسبريس من الحصول على معطيات حول عدد التدخلات التي تمت في هذا السياق، أقدمت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية، فور توصلها بشكاية مواطن تعرضت سيارته للرشق بالحجارة، على عملية تمشيط واسعة في مكان الاعتداء الذي هو عبارة عن منطقة مدارية غابوية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 19 سنة، الذي تم إيداعه بالحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد خلفيات ارتكابه تلك الأفعال الإجرامية، والوصول إلى شركائه المحتملين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
سوف يندم فيه أوربي على اليوم الذي نزل فيه إلى المغرب لمتابعة منتخبه هههه سوف يرجع الى بلده بدون ملابس ووثائق ههههه
كاملة على سلامة السائقين فلا يعقل أن تذر أموالا باهضة من الطريق السيار وتترك المواطن يلقى حتفه
من أناس لا عقل لهم ولا ضمير بل هم أرهابيون مجرمون ولهذا يجب عليها أن تتخذ في حقهم أقصى العقوبات وأن يطبق عليهم قانون الإرهاب لأنهم لا يختلفون عن الإرهابيين في نشر الدعر والخوف والقتل حتى يقضوا على هذه الظاهرة الخطيرة.
علـــــى مــــــــاذا يبحثــــــون هـــــــــؤلاء !!! ياربي تهدي هذا القوم يااااااارب.
اسالوا دار البريهي و هي تدلكم عليهم .
و السلام.
Nos autoroutes non sécurisees est un scandale immense.
Doit-on attendre que des diplomates ou touristes étrangers soient la cible de ces délinquants qui lancent des pierres la nuit sur les véhicules qui roulent en pleine vitesse sur l'autoroute pour voir les gendarmes se dechainer en folie pour arrêter les criminels?
C'est grave comme situation!
Le Roi Mohammed VI réagira a coup sûr si l'information arrive a son niveau.
Seul S.M après Dieu Allah le tout puissant pourrait venir au secours de ces automobilistes victimes des délinquants sur nos autoroutes,les sécuritaires après les plaintes déposées auprès d'eux par des marocains victimes de ces attaques criminelles se devraient de faire en sorte que ces délinquants soient retrouves et présentees a la justice
الحصيلة كانت ثقيلة حيت ان سائقة لقيت حتفها على حسب الاخبار التي وردتني من مقرب منها ... و الى حدود الساعة اتفادى المرور من نفس المكان ليلا.
وأحيطكم علما أنه لم يسبق لي أن رأيت أن هناك بلاكة تقول أن هذا المكان خاص بأساتذة الإعدادية أو الثانوية كما أن حارس هذه الأخيرة هو من قام بإبلاغ أصحاب الديباناج الله يأخذ فيه الحق لأن اليوم كان يوم سبت وكانت هناك العديد من السيارات والشاحنات ولم يكن هناك أي لون أحمر على الرصيف ومع ذلك فإن البوليس يقول بأن مصلحة التشوير التابعة لإدارة التجهيز هي من تقوم بهذا الأمر.
وأسأل هذه المصلحة أين سيضع سكان حي جنان بن الشريف وجنان التويزي ومن يزورهم سيارته؟
الله يأخذ الحق في كل من يأكل أموال الناس بالباطل، وأرجو من الله أن يأكل في جوفه النار. آمين
المشكل العويص هو كيف لشركة الوصية التي تدر أموالا طائلة ولا تحرك ساكنا في متل هده الحالات.
قالو لك رجال الخيام يفككون جماعات إرهابية داعشية هههه طيب أليس هذا إرهاب في الطريق السيار ، أليست الحجارة مثل القنابل والمسدسات عندما تأتي فوق السيارة وتنقلب ويموت من فيها. ...أم أن حياة المواطنين لا يتهم بها أحد ....
- هناك احتلال للملك العام بشكل مفرط
-انتشار الباعة المتجولين في جميع الاحياء حتى الراقية منها و مثال دلك الدار البيضاء
- انتشار مخازن كبيرة لقنينات الغاز بالشارع العام علارة مخزن بشباك حديدي يضم اكثر من 70 قنينة و مثال دلك زنقة الفرنسيين بالصخور السوداء حيث خصص صاحب المشروع طفلا شابا يقوم بعملية التوزيع
- اهتمام الامن الوطني فقط بانتظار من سيخطئ اثناء سياقته للسيارة عوض القيام بالتتظيم و المطلوب منهم تتبع المجرمين بالاحياء لتحقيق السكينة للمقيمين بها
-على الدرك الملكي القيام بجولات على طول الطرق حماية للمواطنين
حيث يلوحون الحجارة على الزجاجة الامامية ويكون السائق مضطرا للوقوف في ضعف الرؤيا بسبب الشقوق الزجاجية التي تضعف الرؤيا وبدلك يتمكن المجرمون من سلب سائثالسيارة والركاب ممتلكاتهم
نتسائل ادا كانت هناك رادارت في الطرق وتقوم بتصوير السيارات التي تتجاوز السرعة القانونية
فهل بالامكات توفير الامن من طرف السلطات المختصة
اظن ان الطريق معروفة ولنا من المقدمين والشيوعورجال الامن والدرك والمخازتية ومن الرادارات الالكترونية والانسانية =المخبرين= مايكفي
حتى وان كان هناك خصاص يمكن توظيف اليات وامنيين يسهرون على امن المواطنين
فامن المواطنين والقاطنين والزائرين بالمغرب اولوية استراتيجية قبل الخبز والعمل وباقي الحاجات
وهدا ما يبوا المغرب من بين الدول التي توقر مناخ الاستثمار
ويرفع من وتيرة النمو
ادا نلتمس من الوزارة الوصية وباقي الوزارات التي لها ارتباط بالموضوع ان تقوم بالواجب
وشكرا لهسبريس على الاهتمام بشؤون المواطنين
وشكرا للمسؤولين على التفاعل بجدية في ما يخص هدا الموضوع
والسلام
لكل اختصاصه
حينما نقول الخريطة الامنية
نعرف خريطة المخاطر
ولكل اختصاص
عندما تعرف المخاطر تكون مضطرا لتوفير الامن
خريطة المخاطر توفر عن طريق خزان معلومات حول المجرمين والمنحرفين
والمفدمين والشيوخ ورجال الامن والمخبرين يعرفون وحتى عبر الشكايات التي تنعش خزان المعلومات
ادن بعض وضع خريطة المخاطة الواقعة والمحتملة
تقوم الدوريات الامنية يالتمشيط عبر الطريق السيار على مساقة كل ماءة كيلومتر او اقل مثلا ويكون التنسيق
هده الامور ليست لها علاقة بموضوع الوقوف على قارعة الطريق السيار
اخي
اننا هنا ليس لنقد الامن بل للتوضيح ان الامن اولوية من اولويات الوزارة المعنية والوزارات التي لها علاقة بالموضوع الامن على الطريق السيار وامن المواطنين على العموم
واد نحيي من هدا المنبر الساهرين على امن المغرب اربعة وعشؤين ساعة على مدار الايام والاعوام
نود ان نلمح ان بالامكان توفير الامن بالطريق السيار بتنسيق الجهود
فلكل اختصاصه
واهل مكة ادرى بشعابها
وشكرا لتقبل النقد
والتفاعل
والسلام