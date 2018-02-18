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الرئيسية | حوادث | "قطّاع طرق" يهددون حياة السائقين بين الرباط والدار البيضاء

"قطّاع طرق" يهددون حياة السائقين بين الرباط والدار البيضاء

"قطّاع طرق" يهددون حياة السائقين بين الرباط والدار البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 18 فبراير 2018 - 21:00

يواجه مستعملو الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط والدار البيضاء خطرا محدقا من طرف بعض "قطّاع الطرق" ليلا. وحسب إفادة عدد منهم، فإن بعضا من السائقين تعرضوا في الفترة الأخيرة لاعتداءات ورمي بالحجارة من طرف مجهولين، كادت تتسبب في حوادث وتودي بحياتهم.

وتفاجأ عدد من السائقين على طول الطريق المذكورة بالحجارة تنهال على سياراتهم بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي خلف خسائر مادية كبيرة في سياراتهم، ورعب في أنفسهم بسبب هذه التصرفات الإجرامية التي قد تتسبب في وقوع حوادث سير مميتة.

محمد الشعب، مواطن من الدار البيضاء يشتغل موزعا للجرائد والمجلات، أكد في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه تعرض، يوم الخميس الماضي، للرشق بالحجارة من طرف مجهولين.

وقال موضحا: "في حدود منتصف الليل، وأنا متوجه إلى إحدى الشركات، فوجئت على مستوى مدخل كاليفورنيا بشخص يقذف بحجارة صوب سيارتي، غير أن يقظتي جنبتني الإصابة، فيما أصيبت السيارة التي كانت خلفي وتعرضت لخسائر مادية".

وأضاف محمد الشعب، ضمن تصريحه، أنه بلّغ على الفور العناصر الأمنية التي كانت تتواجد على مستوى القنطرة المعلقة إثر حادثة سير، "غير أنها لم تتحرك، ولم تقم بدورية بالمكان على الأقل لإخافة المعتدين"، وفق تعبيره.

ويعتقد أن يكون وراء هذا الاعتداء الخطير شباب يتحدرون من "كاريان باشكو" القريب من المنطقة المذكورة، بحسب ما أفاد به أمنيون المواطن المذكور.

ولا يقتصر أمر هذه الاعتداءات على ذلك المكان؛ إذ تعرض مواطن آخر، ليلة الثلاثاء الماضي، لعملية رشق بالحجارة على مستوى المنطقة الغابوية القريبة من مدخل مدينة المحمدية، تسبب له في خسائر مادية طالت الواقي الزجاجي الأمامي للسيارة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، صور عدة يبرز من خلالها أصحابها تعرض سياراتهم لاعتداءات بواسطة الحجارة في الطريق السيار، مناشدين المواطنين ضرورة توخي الحذر ومطالبين بتحرك المصالح الأمنية وعناصر الدرك الملكي من أجل التدخل لوضع حد لهذه الاعتداءات الخطيرة.

وفي الوقت الذي لم تتمكن فيه هسبريس من الحصول على معطيات حول عدد التدخلات التي تمت في هذا السياق، أقدمت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية، فور توصلها بشكاية مواطن تعرضت سيارته للرشق بالحجارة، على عملية تمشيط واسعة في مكان الاعتداء الذي هو عبارة عن منطقة مدارية غابوية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 19 سنة، الذي تم إيداعه بالحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد خلفيات ارتكابه تلك الأفعال الإجرامية، والوصول إلى شركائه المحتملين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - عمار الأحد 18 فبراير 2018 - 21:08
والله الى تانعيشو فدولة ديال ميكة. المخزن مامساليش للاجرام بحال هدا مشغولين مساكن مع الفرّاشة
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326
2 - driss ad ka الأحد 18 فبراير 2018 - 21:09
نقطة أخرى لابد أن نتكلم عنها أصبح أصحاب الدراجات النارية يتسابقون في طريق السيار بين الدار البيضاء و الجديدة . طريقة السياقة عندهم ينامون فوق الدراجة و يتسابقون . هذا وقع اليوم عند رجوعي من الجديدة . أمن هو المسؤول عن حماية السائقين .
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220
3 - ولد الكاريان الأحد 18 فبراير 2018 - 21:13
نعم هذا شيئ ننكره عمل مذموم لكن هل ضروري يكون الفاعل ولد كاريان باشكو. علاش حيث جنب الكاريان صافي هما اصحاب الفعل ابناء الكاريان بحالهم بحال باقي البشر الشر موجود في كل مكان وعلاش مايكونش هاذا ولد كاليفورنيا وشبعان غبرة بيضة....
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65
4 - Hhhh الأحد 18 فبراير 2018 - 21:13
هده سياسة التفقير وقلت ميدار في لابلاد غير الله احضر السلامة راه لحيوان الا ضرو جوع كيخرج أصيد هد ناس الا محسوش بلي هما بنادم عندهم كرامة وعمل وطن غيولو وحوش كاسرة
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41
5 - Younes-Painter الأحد 18 فبراير 2018 - 21:16
باغيين ينظموا المونديال و حتا مشارف و مداخل العاصمة يا حصرة غير مؤمنة! ما بقا غير ندخلو 48 منتخب بملايين الزاءرين تاعهم باش كلشي يتكريسا و يمشيو ليه حوايجو و يرجعو لبلدانهم مخيطين حناكهم.
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269
6 - خالد الأحد 18 فبراير 2018 - 21:17
أنا احمل المسؤولية مباشرة الى الجهاة المعنية
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114
7 - أغاديري من المانيا الأحد 18 فبراير 2018 - 21:17
هههه قالو لك تنظيم كأس العالم !!
سوف يندم فيه أوربي على اليوم الذي نزل فيه إلى المغرب لمتابعة منتخبه هههه سوف يرجع الى بلده بدون ملابس ووثائق ههههه
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198
8 - مغربي قح الأحد 18 فبراير 2018 - 21:17
غياب تام للأمن بكل ارجاء البلاد ما عدا مراكز الواجهة .اصبحنا نخاف على اولادنا وابائنا وأحبابنا في كل البلد.
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217
9 - مصطفى الأحد 18 فبراير 2018 - 21:20
من واجب الشركة المسؤولة عن طريق السيار.توفير الامن لسلامة المواطن..وعقوبة صارمة لمن سولت له نفسه.على مثل هذه الجراءم......
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154
10 - Moroccan الأحد 18 فبراير 2018 - 21:21
قبل أن نتحذث عن قطاع الطرق يجب أن نتحذث عن قطاع الأرزاق و قطاع التعليم المجاني ..شيء عادي أن يكون عندنا قطاع الطرق مادام في المغرب لا يوجد تعليم و لا عمل ..فنصف شباب المغاربة مختبئون في المقاهي بسبب البطالة و النصف التاني متغرب في اوروبا و الخليج وووووو...يجب البحث في السبب الاكبر وراء وجود قطاع الطرق ....فقطاع الطرق أرحم من حكام العرب قاطعي الارزاق عن الشعوب ...و تحياتي لهسبريس
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46
11 - انور الأحد 18 فبراير 2018 - 21:21
اين الامن. طرق السيار يعني الدرك الملكي. ايم الدرك الملكي. انا اقول اين ؟؟ البعض منهم مخبأ وراء الشجار ينتظر المسكين صاحب لنافيط كل يوم يزيد في السرعة ولو ٧ في ١٠٠ ليغرمه غرامة ممصورهاش في نهار كله من التعب. ليسمن نفسه و رؤساءه. مع الاحترام للبعض. قلة من يتقون الله في هذا البلد.
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150
12 - متأمل الأحد 18 فبراير 2018 - 21:21
لا يجوز أن تعرض حياة المواطن إلى الخطر وهو يمر بالطريق السيار فوزارة النقل هي من تتحمل المسؤولية
كاملة على سلامة السائقين فلا يعقل أن تذر أموالا باهضة من الطريق السيار وتترك المواطن يلقى حتفه
من أناس لا عقل لهم ولا ضمير بل هم أرهابيون مجرمون ولهذا يجب عليها أن تتخذ في حقهم أقصى العقوبات وأن يطبق عليهم قانون الإرهاب لأنهم لا يختلفون عن الإرهابيين في نشر الدعر والخوف والقتل حتى يقضوا على هذه الظاهرة الخطيرة.
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106
13 - مريم القدميري الأحد 18 فبراير 2018 - 21:21
رشق السيارات بالحجارة في الطريق السيار يجب أن يؤخذ على أنه محاولة قتل أو الشروع في القتل في المحاكم. متى سيبدأ المغرب بتنفيذ أحكام قاسية ضد المجرمين الذين يؤذون الناس في أبدانهم و ممتلكاتهم، حتى يرتدع الباقون؟ أم أن من يحكمنا يريدنا البقاء خائفين من قطاع الطرق و اللصوص حتى نلتهي بسلامتنا و سلامة أهالينا عن سلبهم و نهبهم خيرات هذه البلاد؟
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174
14 - يوغرطا الأحد 18 فبراير 2018 - 21:22
هل بلد فيه هاته السلوكيات جدير بتنظيم كأس العالم بغض النظر عن القدرة المرافقية؟
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81
15 - aminose الأحد 18 فبراير 2018 - 21:24
قطاع الطرق الحقيقيون يعرفهم المغاربة جيدا لايسلم منهم الا من يحضى بالسلطة او المال.................??????
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55
16 - ريان الأحد 18 فبراير 2018 - 21:27
إنكم في بلد المغرب وما ادراك ما المغرب بلد التشرميل والسيبة،حسبنا الله في المصالح الساهرة على الأمن،أين ايّام البصري
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63
17 - مـيــمـــــــــــون 1 الأحد 18 فبراير 2018 - 21:31
السلام عليكم

علـــــى مــــــــاذا يبحثــــــون هـــــــــؤلاء !!! ياربي تهدي هذا القوم يااااااارب.
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35
18 - ريفي أصيل الأحد 18 فبراير 2018 - 21:32
الأحكام الزجرية الملائمة لهذه الأفعال الإجرامية موجودة في القرآن الكريم. لكن عندما تطالب بتحكيمها وتطبيقها تتهم بأنك وهابي وظلامي وو... فلندفع ثمن انتقادنا لأحكام الله .
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75
19 - احمد الأحد 18 فبراير 2018 - 21:32
بلاد الاجرام والقرقوبي ..اقسم لكم اني كرهت هذه البلاد و من يسيرها..لقد تعرضت في سنة 2016 لنفس الاعتداء بالقرب من البياج مع العاشرة ليلا..وفي شهر9 سنة 2017 اعترض طريقر 4 قطاع الطرق وهم مدججين بالسيوف وسلبوا لي كل ما املك..
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99
20 - آسفي الأحد 18 فبراير 2018 - 21:35
صراحة مكينش قنون زجري راه لكن شي واحد جاي شاد طريق وجات فيه شي حجرا لهوا لولادو خصو العدام ليدير بحال هد لفعيل
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26
21 - لا للإرهاب الأحد 18 فبراير 2018 - 21:46
اذا ما طبق قانون عقوبة الاعدام با نتظام واحترام في حق هؤلاء الارهابيين الخارجين عن القانون فان الكل سينضبط وسيدخل الصف وسيعود المواطن العادي إلى منزله معززا ومكرما. سالما ومسالما .
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31
22 - خالد الأحد 18 فبراير 2018 - 21:48
هذا ارهاب حقيقي يتعرض له المواطنون في بلدهم و قد يؤدي بحياتهم. يجب اعتبار من يقوم بهذا الجرم ارهابيا لانه بفعله قد يتسبب بانقلاب سيارة و قتل من فيها و تشريد عائلات و تحويل الاطفال إلى أيتام
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53
23 - احمد فرنسا الأحد 18 فبراير 2018 - 21:50
قطاع الطرق hors la loi outlaws نعيش حلقات من افلام الغرب الامريكي.الويسترن. اتفق مع المعلقين الكرام ،قطاع الطرق و الارزاق معا، نعرفهم جميعا و نعرف حتى مكان اجتماعاتهم .
اسالوا دار البريهي و هي تدلكم عليهم .
و السلام.
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26
24 - INCONNU الأحد 18 فبراير 2018 - 21:53
قراءة هذا الخبر واعتبره عادي جدا لان الذي اشاهده على يوتيوب والله ادهشني بعدما شاب يعتدي على شيخ ويهدده بسيف امام المارة ولا احد يحرك ساكنا وكذلك هناك ضاهرة خطيرة جدا من عصابات من النساء يسرقن كل المحلات وخاصتا المجوهرات وهناك عائلات باءكملها تسرق وهناك من يستعمل الابناء الصغار للسرقة وكئن المغرب اصبح في خطر حقيقي وحى المساجد لم ينجو ويوجد طريقة لسرقة الهواتف وطريقة للنصب ووووو والله كنت اشك فالذديوهات ولكن عندما سمعت الضحاية يتكلمون هنا تاءكدت من صحة الذديوهات وكل هذا راجع للملايير التي هربت الى الخارج وبقية المواطن يدفع فالمثن وكل ما نهب فهو ديون على ضهر الفقير وحتى المريض لم ينجو وبداء يدفع الثمن يا رب ولطف واينكم يا عياشة انقضو البلد اصبح في خطر
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23
25 - ALLAL TAZI الأحد 18 فبراير 2018 - 21:54
On aurait besoin d'une "ghadba malakiya"pour que les services de securite soient mis devant leurs responsabilités,la securite des citoyens partout au Maroc est de leur ressort et a plus forte raison sur les autoroutes.
Nos autoroutes non sécurisees est un scandale immense.
Doit-on attendre que des diplomates ou touristes étrangers soient la cible de ces délinquants qui lancent des pierres la nuit sur les véhicules qui roulent en pleine vitesse sur l'autoroute pour voir les gendarmes se dechainer en folie pour arrêter les criminels?
C'est grave comme situation!
Le Roi Mohammed VI réagira a coup sûr si l'information arrive a son niveau.
Seul S.M après Dieu Allah le tout puissant pourrait venir au secours de ces automobilistes victimes des délinquants sur nos autoroutes,les sécuritaires après les plaintes déposées auprès d'eux par des marocains victimes de ces attaques criminelles se devraient de faire en sorte que ces délinquants soient retrouves et présentees a la justice
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0
26 - ali الأحد 18 فبراير 2018 - 21:55
بغيث نعرف واش حنا فين ها لغتصاب ها لكرياج أو فالخر تنوض الداخلية والقينا القبض على عصابة كانو يخططون لشن هجمات إرهابية آه كالو باك طاح فسوق كالو راه من لخيما خرج مايل واحصرتاه
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12
27 - Ghir Dayz الأحد 18 فبراير 2018 - 21:55
لقد تعرضت منذ سنتين لنفس الاعتداء عند مدخل الدار البيضاء بالضبط عند زناتة، احجار احجامها كانت كبيرة لدرجة انني ظننت انهم استعملو مدفعا لرميها في اتجاهنا...الطبيعي انني لم اتوقف رغم ان الزجاج الامامي لسيارتي تهشم. توجهت فورا الى مركز الشرطة المتواجد في مدخل الطريق السيار في البرنوصي و هناك كانت الصدمة اقوى ... شرطي منهمك في اكل سندويتش كفتة لم يكثرت لما حصل لي بتاتا و الثاني ضيع وقتي بكلام لم يشفي غليلي ... بعدها توجهت سيارة شرطة و اضوأها متوهجتا كأنما تقول لقطاع الطرق اهربو فنحن قادمون ..
الحصيلة كانت ثقيلة حيت ان سائقة لقيت حتفها على حسب الاخبار التي وردتني من مقرب منها ... و الى حدود الساعة اتفادى المرور من نفس المكان ليلا.
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29
28 - Fassi الأحد 18 فبراير 2018 - 21:55
أحذر إخواني السائقين بمدينة فاس وخصوصا من يتركون سياراتهم أمام إعدادية العدوة القريبة من باب الخوخة حيث سحبت الديباناج سيارتي من هناك بعلة أن مصلحة التشوير وضعت علامة تقول إن هذه المنطقة خاصة بأساتذة الإعدادية وبعد ذهابي إلى كوميسارية البطحاء وأداء 150 درهم كغرامة و120 درهما ثمن الديباناج و20 درهما ثمن المحجز بالإضافة إلى مصاريف الطاكسي من أجل الوصول إلى البطحاء والوصول إلى المحجز البلدي الموجود بالقرب من لاباتوار استرددت سيارتي بعد التسخسيخ.
وأحيطكم علما أنه لم يسبق لي أن رأيت أن هناك بلاكة تقول أن هذا المكان خاص بأساتذة الإعدادية أو الثانوية كما أن حارس هذه الأخيرة هو من قام بإبلاغ أصحاب الديباناج الله يأخذ فيه الحق لأن اليوم كان يوم سبت وكانت هناك العديد من السيارات والشاحنات ولم يكن هناك أي لون أحمر على الرصيف ومع ذلك فإن البوليس يقول بأن مصلحة التشوير التابعة لإدارة التجهيز هي من تقوم بهذا الأمر.
وأسأل هذه المصلحة أين سيضع سكان حي جنان بن الشريف وجنان التويزي ومن يزورهم سيارته؟
الله يأخذ الحق في كل من يأكل أموال الناس بالباطل، وأرجو من الله أن يأكل في جوفه النار. آمين
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30
29 - عبدو الأحد 18 فبراير 2018 - 22:07
لقد تمت متابعة المتهمين في متل هدا الفعل الجرمي بالمأبد سابقا
المشكل العويص هو كيف لشركة الوصية التي تدر أموالا طائلة ولا تحرك ساكنا في متل هده الحالات.
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11
30 - هماندوزي الأحد 18 فبراير 2018 - 22:10
وأين إدارة طريق السيار من سلامة الناس وأين رجال الدرك وأين كاميرات المراقبة ؟ عار أن يؤدي المواطنين ثمن استعمال الطريق السيار والأمان مفقود على المعنيين أن ينفضوا غبار كسلهم ويقوموا بواجبهم كما يفعل اسيادكم ابتداءا من إسبانيا في الجنوب حتى روسيا في الشمال .
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15
31 - أغاديري من المانيا الأحد 18 فبراير 2018 - 22:12
هذا موجود فقط في المغرب تدفع فلوس في الطريق السيار وأنت غير متأكد أنك ستصل إلى بيتك بسبب الشفارة والتشرميل. ..
قالو لك رجال الخيام يفككون جماعات إرهابية داعشية هههه طيب أليس هذا إرهاب في الطريق السيار ، أليست الحجارة مثل القنابل والمسدسات عندما تأتي فوق السيارة وتنقلب ويموت من فيها. ...أم أن حياة المواطنين لا يتهم بها أحد ....
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33
32 - عزيز مول السيارة الأحد 18 فبراير 2018 - 22:16
لي حصل الإعدام على ما كيبالي هو الحل...باش يكونو عبرة لمن سولت له نفسه تعريض حياة الآخرين للخطر.
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16
33 - escobar الأحد 18 فبراير 2018 - 22:21
مذا تنتظر من مجتمع استفحل فيه الفقر و الجهل ؟؟؟؟
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3
34 - السلام عليكم الأحد 18 فبراير 2018 - 22:25
يجب إعدام هاولاء مباشرة عند القبض عليهم أما السجون فأصبحت توفر كل شروط الرفاهية والراحة
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14
35 - رشيد الأحد 18 فبراير 2018 - 22:30
الامر خطير جدا .كثر قطاع الطرق لي جميع الطرقات بالمملكة وحتى على طريق مراكش وفاس وغرها . اصرح السفر ليلا خطرا على الصعيد العالمي . وذلك ناجم عن انهيار الاقتصاد العالمي وكثرت البطالة والمطالب . وستزداد وتعم الفوضى في العالم باسره . وستنهار الشعوب على الانظمة . هذا ما يقوله الخبراء العالميين . سبق القران لذكر هذا وفي السنة واحايث النبي الكريم . نسال الله السلامة لامتنا الاسلامية والعفو والكفاف والغنى عن حاجات الناس .
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5
36 - عبدربه الأحد 18 فبراير 2018 - 22:35
يجب احداث شرطة درك قواة مساعدة...الخ بسيارات سرية كما هو المعتاد في الدول المتقدمة ومباغثة الحادث على وجه السرعة حتى نثق في امننا
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11
37 - مغربي الأحد 18 فبراير 2018 - 22:43
أين هو الأمن ؟ الأمن غائب يجب أن يكون الأمن له قبضة من حديد
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6
38 - متدمر الأحد 18 فبراير 2018 - 22:44
الدولة بكل مكوناتها اصبحت عاجزة عن حماية المواطنين داخل المدينة فبالاحرى خارج المدار الحضري.
- هناك احتلال للملك العام بشكل مفرط
-انتشار الباعة المتجولين في جميع الاحياء حتى الراقية منها و مثال دلك الدار البيضاء
- انتشار مخازن كبيرة لقنينات الغاز بالشارع العام علارة مخزن بشباك حديدي يضم اكثر من 70 قنينة و مثال دلك زنقة الفرنسيين بالصخور السوداء حيث خصص صاحب المشروع طفلا شابا يقوم بعملية التوزيع
- اهتمام الامن الوطني فقط بانتظار من سيخطئ اثناء سياقته للسيارة عوض القيام بالتتظيم و المطلوب منهم تتبع المجرمين بالاحياء لتحقيق السكينة للمقيمين بها
-على الدرك الملكي القيام بجولات على طول الطرق حماية للمواطنين
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8
39 - abdo الأحد 18 فبراير 2018 - 22:48
يجب على المجرمين تطبيق الاعدام في حقكم حتى يكونوا عبرة لغيرهم
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5
40 - الامن اولوية الأحد 18 فبراير 2018 - 22:48
وحتى على مستوى الطريق السيار سيدي علال البحراوي تعرض احد الاصدقاء لمحاولة الرشق بالحجارة
حيث يلوحون الحجارة على الزجاجة الامامية ويكون السائق مضطرا للوقوف في ضعف الرؤيا بسبب الشقوق الزجاجية التي تضعف الرؤيا وبدلك يتمكن المجرمون من سلب سائثالسيارة والركاب ممتلكاتهم

نتسائل ادا كانت هناك رادارت في الطرق وتقوم بتصوير السيارات التي تتجاوز السرعة القانونية

فهل بالامكات توفير الامن من طرف السلطات المختصة

اظن ان الطريق معروفة ولنا من المقدمين والشيوعورجال الامن والدرك والمخازتية ومن الرادارات الالكترونية والانسانية =المخبرين= مايكفي

حتى وان كان هناك خصاص يمكن توظيف اليات وامنيين يسهرون على امن المواطنين

فامن المواطنين والقاطنين والزائرين بالمغرب اولوية استراتيجية قبل الخبز والعمل وباقي الحاجات

وهدا ما يبوا المغرب من بين الدول التي توقر مناخ الاستثمار
ويرفع من وتيرة النمو

ادا نلتمس من الوزارة الوصية وباقي الوزارات التي لها ارتباط بالموضوع ان تقوم بالواجب

وشكرا لهسبريس على الاهتمام بشؤون المواطنين
وشكرا للمسؤولين على التفاعل بجدية في ما يخص هدا الموضوع
والسلام
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0
41 - تعقيب الأحد 18 فبراير 2018 - 22:53
ردا على أنور رجال الدرك ﻻيسمح لهم بالوقوف بجانب الطريق السيار.وإنما بالقرب من محطات اﻷداء.اﻻ عند وقوع حادثة سير حينها يتم التنقل .أما مسألة اﻹغتناء إن بعض الضن إثم فكل المخالفات المنجزة توجه ربما إلى التجهيز والمخالف هو الدي يقوم بدفعها الى القباضة وليس الى رجال الدرك.فأين اﻹغتناء.المرجو التأكد قبل إدار اﻷحكام.التربية على المواطنة وعدم إزعاج المصالح اﻷمنية.بما فيها الدرك الملكي واﻷمن الوطني في اﻷ رقام المخصصة للنجدة هي السبب في تنامي ظاهرة قطاع الطرق.بحيث يجد الضحية أثناء اﻹتصال للتبليغ الخطوط مشغولة بسبب قلة الوعي والكلخ لبعض المواطنين فالدركي ﻻيعلم الغيب وإنما بواسطة وساءل اﻹتصال 177 أو 19 فعند مهاتفة هده اﻷرقام اﻷ عند الضرورة ستقل الجريمةوسيكون التدخل في وقته كفى من اللوم.والعياقة الخاوية فهدا زمن الحكامة والشفافية وزمن العنصر الشاب وتحية لكل المصالح اﻷمنية.
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-8
42 - مرتن بري دو كبس الأحد 18 فبراير 2018 - 22:53
واين هي الشركة المسؤولة عن ااطرق السيار في المغرب؟ ولا تعرف غي تدي لفلوس ؟ تمشي من وجدة حتى لجرسيف متجبرش سيارة نجدة دور في ااطريق..والى حتى كانت تكون وحدة فاااتجاه المعاكس ..وخصها تضرب اشحال من كيلومتر باش ترجع لااتجاه ديالك....
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6
43 - Joseph الأحد 18 فبراير 2018 - 22:59
this is very bad for the people of morocco also it’s bad for tourist. I hope Police do more work to catch these criminals this should stop I drove on that road few times thank god nothing happened. Government should worry about its people should fight these criminals not to seat there and watch more people hurt.
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-3
44 - هبة الأحد 18 فبراير 2018 - 23:00
هـؤلاء يجب تسميتهم "سفّاحـي الطرق" وليس "قطّاع الطرق" فأعمالهم الإجرامية قد تجـاوزت حدّ "قطع الطريـق" بكثير.. والله المستعان، لا حياة لمن تنادي.
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45 - تعقيب على التعقيب 41 الأحد 18 فبراير 2018 - 23:29
الى الاخ صاخب التعقيب 41
لكل اختصاصه
حينما نقول الخريطة الامنية
نعرف خريطة المخاطر
ولكل اختصاص
عندما تعرف المخاطر تكون مضطرا لتوفير الامن
خريطة المخاطر توفر عن طريق خزان معلومات حول المجرمين والمنحرفين
والمفدمين والشيوخ ورجال الامن والمخبرين يعرفون وحتى عبر الشكايات التي تنعش خزان المعلومات
ادن بعض وضع خريطة المخاطة الواقعة والمحتملة
تقوم الدوريات الامنية يالتمشيط عبر الطريق السيار على مساقة كل ماءة كيلومتر او اقل مثلا ويكون التنسيق
هده الامور ليست لها علاقة بموضوع الوقوف على قارعة الطريق السيار
اخي
اننا هنا ليس لنقد الامن بل للتوضيح ان الامن اولوية من اولويات الوزارة المعنية والوزارات التي لها علاقة بالموضوع الامن على الطريق السيار وامن المواطنين على العموم
واد نحيي من هدا المنبر الساهرين على امن المغرب اربعة وعشؤين ساعة على مدار الايام والاعوام

نود ان نلمح ان بالامكان توفير الامن بالطريق السيار بتنسيق الجهود

فلكل اختصاصه

واهل مكة ادرى بشعابها

وشكرا لتقبل النقد

والتفاعل

والسلام
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