إسبانيا تحجز 4 أطنان من "الحشيش المغربي"

متابعة من خالد ملوك

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، بتعاون مع فرقة الحرس المدني، من حجز كمية 4 أطنان من مخدر الحشيش قادمة من المغرب، بمنطقة "كامبو دي خيبرالتار" بمدنية قاديس، جنوب الجارة الشمالية.

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إلى أن منطقة إقليم الأندلس تعرف نشاطا مكثفا لمروجي المخدرات، وأن "الأبحاث القضائية بشأن الشبكة الإجرامية المالكة لكمية الممنوعات المحجوزة ما تزال جارية"، دون إعطاء مزيد من التوضيحات بشأن هوية متزعميها أو عددهم.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن خوان إغناثيو ثوييدو، وزير الداخلية الإسباني، سيحل بمدينة قاديس لعقد مؤتمر صحافي بغية تقديم تفاصيل حول أنشطة هذه العصابة وتحركاتها، وكذا الوقوف على عمل أفراد الأمن بالمنطقة التي تشهد عمليات تفريغ قوارب محملة بجميع أنواع المخدرات.

صحيفة "أ بي سي" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن المنظمة الإجرامية التي جرى تفكيكها تواجه أحيانا عناصر الأمن باستخدام الأسلحة النارية، وتستعين بأنظمة جد متطورة لتفادي الاعتقال.