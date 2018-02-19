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الرئيسية | حوادث | إسبانيا تحجز 4 أطنان من "الحشيش المغربي"

إسبانيا تحجز 4 أطنان من "الحشيش المغربي"

إسبانيا تحجز 4 أطنان من "الحشيش المغربي"
متابعة من خالد ملوك
الاثنين 19 فبراير 2018 - 08:53

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، بتعاون مع فرقة الحرس المدني، من حجز كمية 4 أطنان من مخدر الحشيش قادمة من المغرب، بمنطقة "كامبو دي خيبرالتار" بمدنية قاديس، جنوب الجارة الشمالية.

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إلى أن منطقة إقليم الأندلس تعرف نشاطا مكثفا لمروجي المخدرات، وأن "الأبحاث القضائية بشأن الشبكة الإجرامية المالكة لكمية الممنوعات المحجوزة ما تزال جارية"، دون إعطاء مزيد من التوضيحات بشأن هوية متزعميها أو عددهم.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن خوان إغناثيو ثوييدو، وزير الداخلية الإسباني، سيحل بمدينة قاديس لعقد مؤتمر صحافي بغية تقديم تفاصيل حول أنشطة هذه العصابة وتحركاتها، وكذا الوقوف على عمل أفراد الأمن بالمنطقة التي تشهد عمليات تفريغ قوارب محملة بجميع أنواع المخدرات.

صحيفة "أ بي سي" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن المنظمة الإجرامية التي جرى تفكيكها تواجه أحيانا عناصر الأمن باستخدام الأسلحة النارية، وتستعين بأنظمة جد متطورة لتفادي الاعتقال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - PureMinded الاثنين 19 فبراير 2018 - 09:10
منذ حوالي شهر هناك حركة كثيفة لزوارق غو فاست بين القصر الصغير و ميناء طنجة المتوسط مع تواطئ السلطات طبعا التي يساعد بعض افرادها في شحن الحمولات على متن الزوارق، هاد 4 اطنان ليست سوى "شانطيو" و اكاد اجزم ان ما يتم تهريبه يوميا يفوق 20 طنا بعضها على متن جيتسكي.
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12
2 - TAGADAT الاثنين 19 فبراير 2018 - 09:27
Comment cette quantité peut traverser les frentieres vers l espagne la même chose pour le contrponde entre notre provainces de sud et agadir!?!?peut-être cette mafia a des complices entre les agents de sécurité!?!?
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4
3 - عبدالله الاثنين 19 فبراير 2018 - 09:54
علاه غير هاكاك البارونات ديال الريف بغاو الانفصال او ضحكو على الأكباش مخرجينهوم للشارع عام اوهما تا يبعبعو في الشارع ، سلمية سلمية او في الاخير ولات دموية او سلات عكاشية .
لي غادي يفهم هادشي غير الذكي الريفي لي غادي يفيق من الكلبة او يحل عينيه فين مانو البارونات الحشيشية غادين يلوحوهوم .
دابا المغرب وإسبانيا حلو عينيهم بجوج باش يقطعو هاذ المهزلة ديال هاذ الحشيش لي هرب سمعتنا في العالم .
اغاراس اغاراس هو لي تا ينفع نوضو تعريو على دراعكم بحال خوتكم المغاربة مشات وقت ميكة او لي جبد عليه الصداع خصو يادي التمن.
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