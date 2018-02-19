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المضيق .. جثة وسط غابة تستنفر عناصر الشرطة
الاثنين 19 فبراير 2018 - 15:05
وضع شخص، اليوم الاثنين، حدا لحياته شنقا بعدما لف حبلا حول عنقه وصله بغصن شجرة بإحدى الغابات بمدينة المضيق.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك، الذي يبلغ حوالي 58 سنة، وجد جثة هامدة معلقة في ظروف غامضة ولأسباب لا تزال مجهولة.
وأضافت أن عناصر الشرطة التابعة لأمن المضيق حلت بمكان الحادث، وعملت على توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات، كما فتحت الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لما جرى.