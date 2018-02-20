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سيارة تقتل ثلاثينيا على قنطرة ميناء مدينة الداخلة
الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:16
أدت حادثة سير، يوم أمس الاثنين إلى مقتل شخص ثلاثيني بعد أن دهسته سيارة مسرعة على مستوى قنطرة ميناء مدينة الداخلة.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الهالك كان يهم بقطع الطريق قبل أن تباغته السيارة التي تجاوزت السرعة القانونية؛ وهو ما أدى إلى تعرضه لإصابات على مستوى الرأس، حيث لفظ أنفاسه في المشفى.
وقد انتقلت عناصر أمنية إلى مكان الحادث، حيث عاينت الحادث وفتحت تحقيقا بعين المكان لتحديد أسبابها، في حين أمرت النيابة العامة بوضع السائق رهن تدابير الحراسة النظرية.