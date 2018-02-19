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الرئيسية | حوادث | قطار ينهي حياة شاب على السكة الحديدية في سطات

قطار ينهي حياة شاب على السكة الحديدية في سطات

قطار ينهي حياة شاب على السكة الحديدية في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 19 فبراير 2018 - 16:15

لقي شاب عشريني مصرعه، اليوم الاثنين، على السكة الحديدية بين مدينتي فاس ومراكش، على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة سطات.

وبحسب مصادر هسبريس فإن شابا، مجهول الهوية حتى الحين وسنه قرابة 25 عاما، توفي نتيجة صدمه من قبل قطار في ظروف غامضة، مازالت عناصر الضابطة القضائية تحقق بخصوصها، تحت إشراف النيابة العامة

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر من الشرطة القضائية والعلمية، وممثل المكتب الصحي البلدي وممثل للسلطة المحلية، للقيام بمعاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات في مستشفى سطات، بينما أمرت النيابة العامة بالتشريح الطبي لتحديد هوية الضحية وأسباب وفاته بدقة.

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