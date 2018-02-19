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الرئيسية | حوادث | البحرية المغربية توقف مهربي مخدرات إسبانيين

البحرية المغربية توقف مهربي مخدرات إسبانيين

البحرية المغربية توقف مهربي مخدرات إسبانيين
متابعة من خالد ملوك
الاثنين 19 فبراير 2018 - 20:15

تمكنت فرقة البحرية الملكية المغربية من توقيف مهربي مخدرات إسبانيين وشريكهما المغربي، على بعد بضعة أميال بحرية فقط من ميناء مدينة طنجة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، فإن عملية توقيف العناصر الثلاثة تمت بعد منتصف الليل بعرض سواحل البحر الأبيض المتوسط، وبالضبط على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة طنجة.

مصادر أمنية إسبانية أكدت، في تصريحات نقلتها الوكالة، أن عناصر الأمن المغربي نجحت في اعتراض سفينة صغيرة مزودة بمحرك قوي بقوة 60 حصانا، على متنها مواطنان إسبانيان ومغربي.

وتبعا للمصادر ذاتها، فبعد مرور ساعات قليلة فقط على اعتقال المتورطين، قامت أفراد البحرية المغربية بعملية تمشيط للمنطقة الساحلية ذاتها، مكنت من حجز أكياس مليئة بمخدر الحشيش.

وأشارت إلى أنه لم يتم بعد تحديد كمية الممنوعات المحجوزة، مبرزة في السياق ذاته أن جرى نقل الموقوفين إلى مركز للشرطة بمدينة طنجة، في انتظار تعميق البحث معهم بشأن التهم الموجهة إليهم.

وزادت أيضا أن المواطنين الإسبانيين "ف. م" و"إ. م"، أحدهما يبلغ 59 عاما والآخر 32 سنة، لا يتوفران على أية وثيقة تعريفية، مضيفة أنهما يقطنان ببلدية "Zahara de los Atunes" التابعة لمدينة قاديس.

من جهتها، أوضحت مصادر أمنية مغربية أنه تم فتح تحقيق، بأمر من النيابة العامة المختصة، لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن تواجد ثلاثة مهربين للمخدرات في البحر وعلاقتهم بالمواد التي تم حجزها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زهير الاثنين 19 فبراير 2018 - 20:55
هذا درس لحكام الجزائر الذين يتهمون المغرب بإغراق بلدهم بالمخدرات، في المقابل لا نسمع أبدا من الجهات الرسمية و غير الرسمية الجزائرية شيئ يوحي أنهم بالفعل يحاربون القرقوبي !
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18
2 - hamid الاثنين 19 فبراير 2018 - 22:47
يجب محاربة المخدرات لانها سبب هلاك الشعب وانتشار الجريمة
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