الأمن يوقف 72 شخصا في طانطان خلال أسبوعين

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكّنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طانطان من توقيف 72 شخصا؛ وذلك ضمن تدخّلات همّت التصدي ميدانيا لحالات الاتجار بكل أنواع الممنوعات، والسرقة تحت التهديد بأسلحة بيضاء أو الخطف أو باقتحام المنازل والمحلات التجارية؛ فضلا عن محاربة أنشطة التهريب.

وتمكنت المصالح الأمنية سالفة الذكر من معالجة ست قضايا في مجال الاتجار بالمخدرات، أفضت إلى اعتقال 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 16 و45 سنة، أغلبهم من ذوي السوابق القضائية في المجال نفسه.

كما أسفرت عمليات أمنية باشرتها فرقة الشرطة القضائية خلال الأسبوعين الأخيرين عن تفكيك ستة معامل سرية لصنع وتقطير مسكر ماء الحياة، حجزت بداخلها كميات مهمة من "الماحيا"، ومعدات الصنع. كما جرى توقيف 11 شخصا (20 – 48 سنة)، وذلك بكل من حي الدوار وحي المسجد الكبير وحي الصحراء.

وفي مجال السرقات، أحالت المصالح المعنية بطانطان سبع قضايا على أنظار استئنافية أكادير، بـ11 موقوفا تتراوح أعمارهم ما بين 17 و28 سنة، وذلك لضوعهم في عمليات سرقة منازل ومحلات تجارية واعتراض السبيل تحت التهديد بأسلحة بيضاء؛ فيما تمت إحالة 4 آخرين على ابتدائية طانطان بالتهم ذاتها.

وفي مجال التصدي لأنشطة التهريب، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بطانطان من حجز ثلاث سيارات رباعية الدفع، وذلك من أجل عدم الإدلاء بوثائق السيارة واستعمال لوحات مزيفة. وتمت إحالة مركبتين على مصالح الجمارك؛ فيما الأخرى جرى إيداعها بالمحجز الجماعي، فضلا عن توقيف سائقيها.

عمليات تنقيط الهوية بالشارع العام، لاسيما بالحي الجديد ووسط المدينة، أسفرت عن توقيف 36 شخصا، كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، بتهم مختلفة، إذ جرى تطبيق الإجراءات القانونية في حقهم، بعد وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات الأمنية تندرج ضمن المقاربة الوقائية والاستباقية للشرطة القضائية، في إطار معالجة القضايا الطارئة بالشارع العام، والمحافظة على الأمن العام، والاستجابة الفورية لنداءات المواطنين، وحماية الأرواح والممتلكات، تنفيذا للخطة الأمنية المديرية المُعتمدة، بتأطير محلي مباشر، من أجل الرفع من جودة خدماتها الأمنية.