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الرئيسية | حوادث | هدم منزل يضع أسرة مغربية أمام التشرد بسبتة

هدم منزل يضع أسرة مغربية أمام التشرد بسبتة

هدم منزل يضع أسرة مغربية أمام التشرد بسبتة
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 15:20

أقدمت سلطات مدينة سبتة المحتلة على هدم منزل أسرة مغربية، تضم أما وأبناءها الستة، تنفيذا لأمر قضائي صادر شهر ماي سنة 2015 يقضي بإفراغ المبنى السكني وهدمه.

ووفق ما أوردته صحيفة "إلفارو" الإسبانية فإن المواطنة المغربية خديجة لغموشي انهارت بالبكاء بعدما غادرت، بشكل سلمي، منزلها الذي قضت فيه مدة 17 عاما، مشيرة إلى أن سلطات الثغر السليب باشرت عملية الهدم في حدود الساعة التاسعة صباحا، بحضور مسؤولين أمنيين محليين.

وتبعا للمنبر الإعلامي ذاته فإن خديجة وأبناءها يواجهون التشرد، مبرزا في السياق ذاته أن المركز الاستشاري للمرأة بالمدينة قام بالإجراءات الإدارية الضرورية بغية إيواء العائلة المغربية مؤقتا، في انتظار البحث عن بديل بدعم من أقاربها وجيرانها الذين عبروا عن تذمرهم من القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الهدم يرجع إلى دعوى قضائية بشأن درج رفض زوجها السابق هدمه، قبل أن يشمل قرار الهدم الإقامة السكنية بأكملها؛ فيما قالت رحمة مخلص، رئيسية جمعية "باريادا دي بينثو"، إن قرار السلطات "لا إنساني، كونه لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المزرية التي تعيشها المواطنة المغربية".

وزادت المتحدثة ذاتها أن فريقا طبيا تدخل بغية تقديم العناية الطبية اللازمة للمتضررة التي أغمي عليها مرات عديدة بعدما كانت تصرخ في وجه عناصر الأمن التي كانت تحاصر المكان، مردفة بأن جرافة كانت تقوم بعملية هدم المقر السكني المتهالك الذي كان يأوي المواطنة المغربية وأبناءها الصغار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - saad الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 15:36
اوا راه صبروا عليها من 2015 لماذا لم تبحث عن سكن اخر
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2 - الرحمني الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 15:42
أه لو حدث هذا المغرب لانهارت التعاليق حول لا أنسانية المسؤلين اما الان فالكل سيتحدث عن سيادة القانون و القضاء النزيه
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3 - Abdessamad الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 15:44
كون هاد القضية وقعات في المغرب كراه أصحاب التعليقات السلبية داروا حالة ....المنازل الأهلة للسقوط خاصه تفرغ هاد هو القانون فجميع الدول الأروبية ...غير فالمغرب متطبقش القانون .
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4 - عبدالرحمان الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 15:47
لمن كان في الاصل هدا المنزل قبل سبعة عشرة سنة وكان من الواجب الانساني والقانوني ان يجدوا لها سكن اخر
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