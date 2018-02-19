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غرق طفلين وسط حوض مائي بآيت اعميرة
الاثنين 19 فبراير 2018 - 23:43
انتشلت مصالح الوقاية المدنية، مساء اليوم، جثتي طفلين يبلغان من العمر حوالي 8 سنوات؛ وذلك بعد غرقهما وسط حوض مائي للسقي، داخل ضيعة فلاحية بدوار "اغرايسن"، التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.
واستنادا إلى شهود عيان فقد قصد المفارقان للحياة الضيعة، وتسلّلا إلى الحوض المائي، حيث ظلّا يلهوان بالجزء العلوي منه، قبل أن ينزلقا إلى وسط المياه، دون أن يتمكنا من النجاة.
وفور إخطارها، حلت مصالح السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بموقع الحادثة، حيث تمت عملية الإشراف على انتشال الجثتين، قبل أن تأمر النيابة العامة بابتدائية إنزكان بتسليمهما إلى أسرتي الضحيتين من أجل مباشرة الدفن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - ان لله وانا اليه راجعون الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:57
الله ارحمهوم ورحم جميع اموات المسلمين
3 - الحسين باشا الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 01:31
كنت حاظرا في موقع الحادثة . المسؤولية يتحملها صاحب الضيعة لانه لم يحصن الحوض المائي بسياج حديدي ولم يقم بتغطيته . رحم الله الفقيدين انا لله وانا اليه راجعون
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