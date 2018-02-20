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الرئيسية | حوادث | اعتقال مغربي جراء ترويج إرهاب "داعش" بإسبانيا

اعتقال مغربي جراء ترويج إرهاب "داعش" بإسبانيا

اعتقال مغربي جراء ترويج إرهاب "داعش" بإسبانيا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 18:15

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن قوات الشرطة الوطنية ألقت القبض، اليوم الثلاثاء، على مواطن مغربي بمقاطعة "طوري باتشيو"، في إقليم موسيا، يشتبه في تورطه في جرائم الاستقطاب والإشادة بالأعمال الإجرامية لفائدة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال بيان لوزارة الداخلية الإسبانية إن المشتبه به، البالغ من العمر 31 سنة، كان ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي منذ سنة 2014 عبر قيامه بطريقة مسترسلة ببث مضامين وأخبار تدعم علنا وبشكل صريح ومباشر التنظيم الإرهابي نفسه.

وأضاف أن المشتبه به كان ينشر على شبكة الأنترنت مضامين ومحتويات هذا التنظيم الإرهابي التي تحرض على الإرهاب إلى جانب نشره لصور ومقاطع فيديو تظهر عمليات إعدام الجنود الأمريكيين من قبل أعضاء هذا التنظيم .

كما كان الشخص المعتقل يقوم في إطار المساهمة في تجسيد الأهداف التي حددتها الآلة الدعائية لتنظيم "داعش" بنشر أشرطة فيديو تحرض على العنف والكراهية كانت تنتجها هذه المنظمة الإرهابية وذلك بالاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي .

وحسب بيان وزارة الداخلية الإسبانية فإن الشخص الذي ألقي عليه القبض بمورسيا "انخرط قبل ثلاث سنوات في مسلسل خطير للتطرف لدرجة أنه كان قادرا على المشاركة في تنفيذ أعمال إرهابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالله الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 19:42
ألله يحسن عون الجالية المغربية المقيمة
في اسبانيا غدي اقولو كلهم ارهابيين
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2
2 - سوسي الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 20:53
كل يوم نقرا ان الامن الاسباني القى القبض على مواطن مغربي مشتبه ان له علاقة بالارهاب.على هذا الاساس كل المغاربة الموجودون في اسبانيا عليهم ان يجهزو انفسهم للرحيل يوما ما.
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-6
3 - المحتار الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 22:47
الدواعش المغاربة يجب بالإضافة لقانون الإرهاب، يجب إضافة تهمة المساهمة في المس بالسمعة المغربية و الإقتصادية للمغرب ...
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