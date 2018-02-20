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الرئيسية | حوادث | إيقاف مرتكب لخسائر بشبابيك أوتوماتيكية بالرباط

إيقاف مرتكب لخسائر بشبابيك أوتوماتيكية بالرباط

إيقاف مرتكب لخسائر بشبابيك أوتوماتيكية بالرباط
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 16:10

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم، من إيقاف مشتبه بتورطه في قضية تتعلق بإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أوضح أن مصالح ولاية أمن الرباط كانت قد عاينت، في الآونة الأخيرة، تعرض عدة شبابيك أوتوماتيكية للسحب البنكي لخسائر مادية، تم افتعالها من لدن شخص مجهول كان يعمد إلى إضرام النار في قطع ورقية ويقوم بإدخالها في المكان المخصص لبطاقات السحب؛ وهو ما نجم عنه تسجيل عدة خسائر وأضرار مادية.

الأبحاث والتحريات الأمنية المفعلة، يقول البلاغ، أسفرت عن إيقاف المشتبه فيه متلبسا بمحاولة ارتكاب الفعل الإجرامي نفسه بشباك أوتوماتيكي تابع لوكالة بنكية بحي أكدال، حيث تبين أنه يعيش حالة التشرد، وأنه من ذوي السوابق القضائية العديدة في إضرام النار عمدا والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وانتحال الهوية.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه، البالغ 36 سنة، لتدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والكشف عن جميع ظروفها وملابساتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - abdou الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 16:33
هذا ليس مجرما هذا مواطن في وضعية خلل عقلي ويترتب عن ذلك مسؤولية قانونية على الدولة لعلاجه وحمايته من أن يأذي نفسه أو يأذي الآخرين.
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