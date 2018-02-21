اعتقال امرأة بشبهة ترويج المخدرات في غفساي

رشيد الكويرتي من فاس

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تاونات بإيداع امرأة متزوجة، عمرها 35 سنة، سجن عين عائشة ومتابعتها، في حالة اعتقال احتياطي، لأجل ترويج المخدرات.

وكانت عناصر مركز الدرك الملكي لغفساي قد تمكنت من إيقاف المتهمة، التي تقطن بمدينة تاونات، حين تواجدها بالسوق الأسبوعي "أحد غفساي".

وتم العثور بحوزتها، بعد إخضاعها للتفتيش، على 40 غراما من مخدر "الشيرا" و20 رزمة من مسحوق مادة "طابا"، كانت معدة للترويج.

وأوردت مصادر هسبريس أن التحريات مع المشتبه فيها أفضت إلى أنها دأبت على ترويج المخدرات بعدد من الأسواق الأسبوعية لإقليم تاونات تحت غطاء ممارسة التسول.

كما أن "زوجها سبق له التقدم ضدها ببلاغ للمصالح الأمنية، ضمنه شكوكا في تصرفاتها، بعد أن لاحظ تغيبها المتكرر عن بيت الزوجية، حيث كانت تغادره صباحا ولا تعود إليه إلا في ساعة متأخرة"، وفق المصادر نفسها.