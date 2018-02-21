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الرئيسية | حوادث | مواطنون يشكون تهشيم سياراتهم بالحي المحمدي

مواطنون يشكون تهشيم سياراتهم بالحي المحمدي

مواطنون يشكون تهشيم سياراتهم بالحي المحمدي
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 12:05

تعيش أحياء عدة بمدينة الدار البيضاء، خاصة بمنطقة الحي المحمدي، على وقع اعتداءات من طرف مجهولين على أملاك الغير، لاسيما السيارات.

وتفاجأ عدد من المواطنين، طوال الأيام الماضية، بتعرض سياراتهم للتهشيم من طرف مجهولين استهدف واجهاتها الأمامية، وعبروا عن تذمرهم واستيائهم من هذا التصرف المتكرر؛ إذ سبق أن تعرضت سياراتهم لاعتداءات مماثلة.

واستنكر المتضررون، في تصريحات لهسبريس، هذا العمل المشين الذي عرضهم لخسائر مادية كبيرة، وتقدموا بشكايات للمصالح الأمنية من أجل ايقاف المشتبه فيهم وطالبوها بضرورة التحرك لوضع حد لهذه الاعتداءات.

ولم تتمكن المصالح الأمنية من توقيف المتورطين في هذه الأعمال الاجرامية؛ الأمر الذي قد يجعل الجناة يواصلون اعتداءاتهم على ممتلكات الغير.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من نداءات أطلقها سائقون جراء تعرضهم، في جنح الظلام، للرشق بالحجارة على مستوى الطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء من طرف مجهولين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - moha o'trente الأربعاء 21 فبراير 2018 - 12:21
Ou sont passé ces gardiens qui dépouillent les gens ????!!! Les Marocains doivent cesser de payer, leurs véhicules ne sont pas protégé ils paye bêtement . C'est à l'état de trouver du boulot pour ces gardiens le peuple ne doit pas payer à la place de l'état
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2 - حاميدو الأربعاء 21 فبراير 2018 - 12:27
ودبا ما كاين لا رجاء ولا وداد واش ماشي السيبة هادي...
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50
3 - صوت العقل الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:03
السبب في إصرار هؤلاء المجرمين على اقتراف أفعالهم هذه هي الأحكام المخففة الصادرة في حق من تورط منهم .
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41
4 - ياسين الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:16
على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة للحد أولا من انتشار هذه الظاهرة التي تضر بملك الغير ثم التفكير في البحث عن الأسباب الغير المباشرة التي تدفع هؤلاء المراهقين للإقدام على مثل هذه السلوكات و التعامل معها بشكل جدي و فعلي. سئمنا العيش في هذا المستنقع.
وباراكا راه الصبر كيتقادا
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8
5 - السلام عليكم الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:28
إنها الاستعدادات الأولية لاستقبال كأس العالم بالمغرب مع وجود هذه السيبة سنحتل المرتبة الأولى وبالتالي ستمنحنا الفيفا شرف التنظيم.!!!!!!!!!!
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7
6 - خلوف ادريس الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:46
وأنا كذلك تعرضت لمثل هذا التصرف (( من طرف شخص كان في أوج هيجان ))
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