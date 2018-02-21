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كُتّاب وآراء
مواطنون يشكون تهشيم سياراتهم بالحي المحمدي
تعيش أحياء عدة بمدينة الدار البيضاء، خاصة بمنطقة الحي المحمدي، على وقع اعتداءات من طرف مجهولين على أملاك الغير، لاسيما السيارات.
وتفاجأ عدد من المواطنين، طوال الأيام الماضية، بتعرض سياراتهم للتهشيم من طرف مجهولين استهدف واجهاتها الأمامية، وعبروا عن تذمرهم واستيائهم من هذا التصرف المتكرر؛ إذ سبق أن تعرضت سياراتهم لاعتداءات مماثلة.
واستنكر المتضررون، في تصريحات لهسبريس، هذا العمل المشين الذي عرضهم لخسائر مادية كبيرة، وتقدموا بشكايات للمصالح الأمنية من أجل ايقاف المشتبه فيهم وطالبوها بضرورة التحرك لوضع حد لهذه الاعتداءات.
ولم تتمكن المصالح الأمنية من توقيف المتورطين في هذه الأعمال الاجرامية؛ الأمر الذي قد يجعل الجناة يواصلون اعتداءاتهم على ممتلكات الغير.
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من نداءات أطلقها سائقون جراء تعرضهم، في جنح الظلام، للرشق بالحجارة على مستوى الطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء من طرف مجهولين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
وباراكا راه الصبر كيتقادا