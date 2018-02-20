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كُتّاب وآراء
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أمن البيضاء يحجز 18 كيلوغراما من مخدر الشيرا
الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 23:08
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البيضاء-أنفا من حجز 18 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت موجهة لتزويد مروجين.
بلاغ صادر عن ولاية أمن الدار البيضاء أوضح أن عملية توقيف المعنيين بالأمر، البالغين من العمر على التوالي 37 و49 سنة، تمت داخل سيارة مستأجرة، وتم ضبط الكمية المحجوزة من مخدر الشيرا، إضافة إلى أربع باقات من سنابل القنب الهندي، ومبلغ مالي قدره 500 درهم، وخمس هواتف نقالة.
وقد تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية إلى أن يتم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة التي أشرفت على البحث منذ بدايته، فيما تمت إحالة المحجوزات على المصالح المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - إجرام في حق الشعب الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 23:33
الأمن الوطني لا وجود لها في مولاي رشيد بالدار البيضاء حتى أن الأطفال يعشقون أن يشاهدو شكل سيارة البوليس والله على ما أقوال شهيد
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