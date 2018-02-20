مفتش شرطة يطلق الرصاص لتوقيف شخص بسلا

هسبريس من الرباط

اضطر مفتش شرطة،اليوم الثلاثاء بمدينة سلا، إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي بغية توقيف شخص بعدما عرض حياة موظفي الشرطة والمواطنين لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع عدة مساطر قضائية من أجل اقتحام مسكن الغير والتهديد بالسلاح الأبيض، أبدى مقاومة في مواجهة دورية للشرطة حلت بمنزله لاستدعائه على خلفية الشكايات المسجلة في حقه، مصيبا مفتشا للشرطة بواسطة سكين من الحجم الكبير.

"هذا الأمر اضطر موظف الأمن، الذي يعمل بالدائرة التاسعة، إلى إطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من توقيف المشتبه فيه، وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية.

وقد تم وضع المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة والمنتمي إلى فئة ذوي السوابق القضائية العديدة، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل موظف الشرطة الذي تعرض لجرح إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.