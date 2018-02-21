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الرئيسية | حوادث | تداعيات "شهادة دفن" تورط موظفا في البيضاء

تداعيات "شهادة دفن" تورط موظفا في البيضاء

تداعيات "شهادة دفن" تورط موظفا في البيضاء
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 08:35

أحالت المصالح الأمنية بالحي الحسني بالدار البيضاء موظفا بها على التحقيق، بسبب تسليمه شهادة الدفن لفائدة أسرة تؤكد أن وفاة ابنها قبل أيام كانت عادية وليست نتيجة تعرضه لاعتداء من طرف شخص آخر.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الموظف، المسمى "م. ج"، تم توقيفه بناء على شكاية من لدن أسرة شاب لقي مصرعه قبل أيام إثر تعرضه للضرب من طرف شخص آخر.

وأوضحت أن أسرة الشاب الثلاثيني عملت، بعد دفن ابنها، على تقديم شكاية ضد الموظف تتهمه بالتواطؤ في وفاته، لأنه قدم شهادة الدفن دون فحص الجثة، بحسب روايتها.

ووضعت هذه الواقعة مسؤولي المقاطعة في مرمى الاتهامات؛ ذلك أن الموظف المذكور لا يتوفر على أي تكوين في المجال الصحي يخول له معاينة الوفيات وتحديد أسبابها.

وأكد موظف بالمقاطعة، أصر على عدم ذكر اسمه، أن "العون لم ينتبه إلى الكدمات على رأس الضحية، وسلم الشهادة للأسرة تثبت أن الوفاة عادية، ولذا وجب التساؤل ما إذا كان من يقومون بهذه المهام يتوفرون على تكوين في هذا المجال".

وشدد المتحدث نفسه على أن المقاطعة "تتحمل المسؤولية لأنها تعين موظفا في مهام لا علاقة له بها"، معبرا عن تضامنه مع الموظف الموقوف.

وأكدت مصادر هسبريس أن "ما يورط مسؤولي المقاطعة كون مجلس مدينة الدار البيضاء كان قد بعث بمراسلة إلى المقاطعات الـ16، يشدد من خلالها على أن عملية تسليم شواهد الدفن تتم من طرف طبيب وليس من طرف موظف".

ولفتت الانتباه إلى أن المجلس مسؤول عن هذه الواقعة، على اعتبار أنه لم يلتزم بالدورية المذكورة، إلى جانب عدم تخصيصه أطرا مكونة، بالرغم من حديث بعض المستشارين عن كون التقنيين المعنيين بمعاينة الوفيات تلقوا تكوينا مستمرا بهذا الخصوص.

وحاولت هسبريس الاتصال برئيس مقاطعة الحي الحسني، أحمد جودار، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، فيما رفض عضو بالمجلس الحديث في الموضوع لكونه غير مخول له ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - KAMاا الأربعاء 21 فبراير 2018 - 09:02
ا لحكم على الموظف رهين بمدى سوء نيته اثناء تحرير الشهادة اما ادا تاكد انه اصدرها بحسن نية فالدي عليه ان يتابع هو المجلس الجماعي الدي لم يوفر طبيبا مختصا في الموضوع وهدا يطرح كتيرا من الاشكالات حتى فيما يخص المجازر القروية المحيطة بمدينة الدار البيضاء والتي لا تتوفر بتاتا على الاطباء البياطرة في حين تخرج منها اطنان من اللحوم التي لا تتطابق ابدا مع شروط الصحة
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29
2 - عبد الرحيم فتح الخير الأربعاء 21 فبراير 2018 - 09:15
وماذا عن الوفيات في اعالي الجبال وفي القرى الناءية . حيث يعمد الورثة احيانا الى اهمال الاب العجوز او اعطاءه جرعات فوق المقبولة من الدواء حتى تبدو وفاته طبيعية فيستفيدون من ارث رجل قتلوه وكلنا يعلم ان القاتل لايرث .
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-17
3 - ماجيسترا المحكمة الأربعاء 21 فبراير 2018 - 09:22
هذا هو المشكل اعوان السلطة الادارية المحلية ما يعرف بالشيوخ و المقدمين هم من يختم أبحاث و إيفادات في موضوع الوفاة و ذلك معروف من زمن الازمنة حين كان نقص و عوز في الأُطر الطبية و ذوو الاختصاص في مثل هذه الحالات و لا تنسوا انهم يختمون أبحاث و إيفادات في جميع الوضعيات العائلية حتى الولادة و التقاليد و الاعراف و الدّيانة و ذلك جميل لان المجتمع المغربي الف ذلك و كذلك لو عادت الأمور لذوي الاختصاص القانونيين الشرعيين لوجدوا صعوبة ادارية و مسطرية.تحية لاعوان السلطة أكباش الفداء الى سلكات هو هذاك شبكات اديوه للحبس الله يحفظ
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15
4 - samir الأربعاء 21 فبراير 2018 - 10:29
مقاطعة الفداء درب السلطان عندما تتسلم الشهادة تكون مختومة باسم الدكتورة ......... بينما المعاينة والفحص يقوم به شخص اخر كانت المهمة التى يقوم بها من قبل هي وضع المبيدات للحشرات والقوارض في اسواق التابعة للجماعة
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15
5 - hassan الأربعاء 21 فبراير 2018 - 10:59
الموضف ضحية التسيير العشوائي لمقاطعة الحي الحسني من غير معقول ان يرتدي موضف بدلة بيضاء و تسليم شواهد الوفاة و المغرب مرشح لتنضيم كاس العالم
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13
6 - Abdel الأربعاء 21 فبراير 2018 - 11:52
بعد قراءتي لهذا الخبر تبين لي أنه كان على عائلة المتوفى رحمه الله، أن تحيط المعاين (الموظف) علما على أن الوفاة غير طبيعية لكي يتخد الإجراءات التى يخولها له القانون.
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10
7 - سؤس الأربعاء 21 فبراير 2018 - 12:37
وكم واحد توفي بالسموم جراء تناول الاعشاب من طرف زوجته (ما يسمى توكال) تقوم الممرضة بفحص نبضات القلب وباسءلة رتينية وتسلم شهادة الوفاتت .
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5
8 - مغربي 1 الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:00
ان الاسرة تتحمل كامل المسؤولية في هذه الحالة فهي تعلم ان ابنها مصاب و توفي نتيجة ذلك و تأتى بموظف للحصول على رخصة الدفن تم ترفع ضده شكاية الحماق هذا .
اول من يجب متابعته هو اسرة الشاب المتوفي لعدم تبليغها الشرطة عن الاصابات و عن كون الموت ليست طبيعية و انما نتيجة اصابات .
المنكر هذا ثانيا الموظف لا يعطي تصريحا بالدفن الا بناء على شهادة الوفاة المسلمة من طرف طبيب هذا الاخير يقوم بفحص الجثة و اذا شك في كون الوفاة ليست طبيعية يبلغ الشرطة و يمتنع عن تسليم شهادة الوفاة و يتم فتح تحقيق و تتحمل الاسرة المسؤولية في حال رفضها إجراء تشريح طبي للمتوفي بناء على رغبتها التي يبديها ولي امره امام السيد وكيل الملك تحت اشراف السيد الوكيل العام و يدون ذلك و تسلم له ورقة استخراج جثة و كذا رخصة الدفن .
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