24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:03
|12:46
|15:51
|18:20
|19:35
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- عائلة "قادمون وقادرون" ومغرب الهامش
- 20 فبراير: درس تاريخي
- التضامن مع طارق رمضان أم مع الذات؟
- عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة
- خروج حروب غزة عن السياق الوطني
أولياء التلاميذ يراسلون العثماني للإبقاء على مجانية التعليم العمومي (5.00)
منتدى العدالة الاجتماعية يحدد معالم "النموذج التنموي البديل" للمملكة (5.00)
بنيعقوب: ميثاق الأغلبية بدون جدوى ومؤشر ائتلاف حكومي هش (5.00)
- القنوات الدينية الخليجية تهيمن على مشاهدة التلفاز بالمغرب - (50)
- وزارة التربية تستعدّ لإلزام تلاميذ الثانوي بالحصول على "البِيرْمي" - (37)
- شخص يحرق نفسه بالبيضاء - (36)
- قبل 7 سنوات .. "البيجيدي" يختار "حركة باراكا" ويقاطع الفبرايريين - (33)
- معتقلو "حراك الريف" يرفضون إقحام الملك محمد السادس في محاكمتهم - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تداعيات "شهادة دفن" تورط موظفا في البيضاء
أحالت المصالح الأمنية بالحي الحسني بالدار البيضاء موظفا بها على التحقيق، بسبب تسليمه شهادة الدفن لفائدة أسرة تؤكد أن وفاة ابنها قبل أيام كانت عادية وليست نتيجة تعرضه لاعتداء من طرف شخص آخر.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الموظف، المسمى "م. ج"، تم توقيفه بناء على شكاية من لدن أسرة شاب لقي مصرعه قبل أيام إثر تعرضه للضرب من طرف شخص آخر.
وأوضحت أن أسرة الشاب الثلاثيني عملت، بعد دفن ابنها، على تقديم شكاية ضد الموظف تتهمه بالتواطؤ في وفاته، لأنه قدم شهادة الدفن دون فحص الجثة، بحسب روايتها.
ووضعت هذه الواقعة مسؤولي المقاطعة في مرمى الاتهامات؛ ذلك أن الموظف المذكور لا يتوفر على أي تكوين في المجال الصحي يخول له معاينة الوفيات وتحديد أسبابها.
وأكد موظف بالمقاطعة، أصر على عدم ذكر اسمه، أن "العون لم ينتبه إلى الكدمات على رأس الضحية، وسلم الشهادة للأسرة تثبت أن الوفاة عادية، ولذا وجب التساؤل ما إذا كان من يقومون بهذه المهام يتوفرون على تكوين في هذا المجال".
وشدد المتحدث نفسه على أن المقاطعة "تتحمل المسؤولية لأنها تعين موظفا في مهام لا علاقة له بها"، معبرا عن تضامنه مع الموظف الموقوف.
وأكدت مصادر هسبريس أن "ما يورط مسؤولي المقاطعة كون مجلس مدينة الدار البيضاء كان قد بعث بمراسلة إلى المقاطعات الـ16، يشدد من خلالها على أن عملية تسليم شواهد الدفن تتم من طرف طبيب وليس من طرف موظف".
ولفتت الانتباه إلى أن المجلس مسؤول عن هذه الواقعة، على اعتبار أنه لم يلتزم بالدورية المذكورة، إلى جانب عدم تخصيصه أطرا مكونة، بالرغم من حديث بعض المستشارين عن كون التقنيين المعنيين بمعاينة الوفيات تلقوا تكوينا مستمرا بهذا الخصوص.
وحاولت هسبريس الاتصال برئيس مقاطعة الحي الحسني، أحمد جودار، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، فيما رفض عضو بالمجلس الحديث في الموضوع لكونه غير مخول له ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اول من يجب متابعته هو اسرة الشاب المتوفي لعدم تبليغها الشرطة عن الاصابات و عن كون الموت ليست طبيعية و انما نتيجة اصابات .
المنكر هذا ثانيا الموظف لا يعطي تصريحا بالدفن الا بناء على شهادة الوفاة المسلمة من طرف طبيب هذا الاخير يقوم بفحص الجثة و اذا شك في كون الوفاة ليست طبيعية يبلغ الشرطة و يمتنع عن تسليم شهادة الوفاة و يتم فتح تحقيق و تتحمل الاسرة المسؤولية في حال رفضها إجراء تشريح طبي للمتوفي بناء على رغبتها التي يبديها ولي امره امام السيد وكيل الملك تحت اشراف السيد الوكيل العام و يدون ذلك و تسلم له ورقة استخراج جثة و كذا رخصة الدفن .