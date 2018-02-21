تداعيات "شهادة دفن" تورط موظفا في البيضاء

هسبريس- عبد الإله شبل

أحالت المصالح الأمنية بالحي الحسني بالدار البيضاء موظفا بها على التحقيق، بسبب تسليمه شهادة الدفن لفائدة أسرة تؤكد أن وفاة ابنها قبل أيام كانت عادية وليست نتيجة تعرضه لاعتداء من طرف شخص آخر.

وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الموظف، المسمى "م. ج"، تم توقيفه بناء على شكاية من لدن أسرة شاب لقي مصرعه قبل أيام إثر تعرضه للضرب من طرف شخص آخر.

وأوضحت أن أسرة الشاب الثلاثيني عملت، بعد دفن ابنها، على تقديم شكاية ضد الموظف تتهمه بالتواطؤ في وفاته، لأنه قدم شهادة الدفن دون فحص الجثة، بحسب روايتها.

ووضعت هذه الواقعة مسؤولي المقاطعة في مرمى الاتهامات؛ ذلك أن الموظف المذكور لا يتوفر على أي تكوين في المجال الصحي يخول له معاينة الوفيات وتحديد أسبابها.

وأكد موظف بالمقاطعة، أصر على عدم ذكر اسمه، أن "العون لم ينتبه إلى الكدمات على رأس الضحية، وسلم الشهادة للأسرة تثبت أن الوفاة عادية، ولذا وجب التساؤل ما إذا كان من يقومون بهذه المهام يتوفرون على تكوين في هذا المجال".

وشدد المتحدث نفسه على أن المقاطعة "تتحمل المسؤولية لأنها تعين موظفا في مهام لا علاقة له بها"، معبرا عن تضامنه مع الموظف الموقوف.

وأكدت مصادر هسبريس أن "ما يورط مسؤولي المقاطعة كون مجلس مدينة الدار البيضاء كان قد بعث بمراسلة إلى المقاطعات الـ16، يشدد من خلالها على أن عملية تسليم شواهد الدفن تتم من طرف طبيب وليس من طرف موظف".

ولفتت الانتباه إلى أن المجلس مسؤول عن هذه الواقعة، على اعتبار أنه لم يلتزم بالدورية المذكورة، إلى جانب عدم تخصيصه أطرا مكونة، بالرغم من حديث بعض المستشارين عن كون التقنيين المعنيين بمعاينة الوفيات تلقوا تكوينا مستمرا بهذا الخصوص.

وحاولت هسبريس الاتصال برئيس مقاطعة الحي الحسني، أحمد جودار، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، فيما رفض عضو بالمجلس الحديث في الموضوع لكونه غير مخول له ذلك.