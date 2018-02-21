توقيف شقيقين يشتبه في قتلهما فلّاحا بتارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

بتنسيق مع نظيرتها بتارودانت، تمكنت المصالح الدركية بإقليم اليوسفية من توقيف شقيقيْن على إثر اعتدائهما بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، نهاية الأسبوع الماضي، في حق مالك ضيعة فلاحية بدوار "آيت زي"، التابع لجماعة الكفيفات بإقليم تارودانت.

وانتقلت فرقة من عناصر الدرك بتارودانت إلى إقليم اليوسفية حيث تسلمّت من نظيرتها هناك الموقوفيْن، اللذين وُضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، رهن إشارة البحث والتحقيق حول ظروف وأسباب ارتكابهما لتلك الجريمة.

وكان الضحية قد استقدم الشقيقين من أجل جني غلة الليمون بضيعته، قبل أن يدخلا معه في مشادات كلامية، تحوّلت إلى اعتداء بالضرب والجرح، لفظ على إثرها مالك الضيعة أنفاسه الأخيرة بالمكان، كما ألحقا خسائر مادية بسيارته، فضلا عن السطو على مبالغ مالية، والفرار بعدها إلى مسقط رأسهما بضواحي اليوسفية.