24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0312:4615:5118:2019:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. خروج حروب غزة عن السياق الوطني (5.00)

  2. النسخة الرابعة لأسبوع المعلوميات تجوب المغرب (5.00)

  3. أولياء التلاميذ يراسلون العثماني للإبقاء على مجانية التعليم العمومي (5.00)

  4. منتدى العدالة الاجتماعية يحدد معالم "النموذج التنموي البديل" للمملكة (5.00)

  5. بنيعقوب: ميثاق الأغلبية بدون جدوى ومؤشر ائتلاف حكومي هش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف شقيقين يشتبه في قتلهما فلّاحا بتارودانت

توقيف شقيقين يشتبه في قتلهما فلّاحا بتارودانت

توقيف شقيقين يشتبه في قتلهما فلّاحا بتارودانت
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 10:55

بتنسيق مع نظيرتها بتارودانت، تمكنت المصالح الدركية بإقليم اليوسفية من توقيف شقيقيْن على إثر اعتدائهما بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، نهاية الأسبوع الماضي، في حق مالك ضيعة فلاحية بدوار "آيت زي"، التابع لجماعة الكفيفات بإقليم تارودانت.

وانتقلت فرقة من عناصر الدرك بتارودانت إلى إقليم اليوسفية حيث تسلمّت من نظيرتها هناك الموقوفيْن، اللذين وُضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، رهن إشارة البحث والتحقيق حول ظروف وأسباب ارتكابهما لتلك الجريمة.

وكان الضحية قد استقدم الشقيقين من أجل جني غلة الليمون بضيعته، قبل أن يدخلا معه في مشادات كلامية، تحوّلت إلى اعتداء بالضرب والجرح، لفظ على إثرها مالك الضيعة أنفاسه الأخيرة بالمكان، كما ألحقا خسائر مادية بسيارته، فضلا عن السطو على مبالغ مالية، والفرار بعدها إلى مسقط رأسهما بضواحي اليوسفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.