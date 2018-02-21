البحرية الإسبانية توقف "مهاجرين سريين" مغاربة

متابعة من خالد ملوك

اعترضت قوات خفر السواحل الإسبانية المرابطة بثغر سبتة قاربا مزودا بمحرك على متنه 19 مهاجرا مغربيا، كانوا في طريقهم نحو سواحل مدينة مالقا جنوب إسبانيا.

ووفق ما نقلته قناة "CeutaTv" الإسبانية فإن عملية إيقاف هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية تمت على مستوى المنطقة المعروفة بتسمية "Santa Catalina"، القريبة من ميناء المدينة.

وتبعا للمصدر الإعلامي ذاته فإن جل الموقوفين يتحدون من مدينة مارتيل، مشيرا إلى أن فرقة الصليب الأحمر الإسباني تدخلت، كالعادة، بغية تقديم العناية الطبية اللازمة للموقوفين اللذين يتواجدون في صحة جيد.

وأشار إلى أن المهاجرين الذين تم اعتراض سبيلهم قاموا بدفع مبلغ مالي بقيمة 350 أورو بغية الوصول إلى سواحل مدينة مالقا الإسبانية، إلا أن يقظة عناصر البحرية الإسبانية أحالت دون ذلك.

ونقلت القناة أن الموقوفين المغاربة نقلوا جميعا إلى مركز مخصص لإيواء المهاجرين الأجانب بالمدينة، في انتظار الانتهاء من التدابير المرافقة لعملية ترحيلهم نحو مدنهم الأصلية.