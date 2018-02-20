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البحرية الملكية تنقذ 71 مهاجرا في البحر المتوسط
الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 21:55
قامت وحدات قتالية تابعة للبحرية الملكية تنشط بالبحر المتوسط، خلال عمليتين منفصلتين اليوم الثلاثاء، بإغاثة 71 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، ضمنهم 13 امرأة، عرض ساحل طنجة.
وأفاد مصدر عسكري أن هؤلاء الأشخاص كانوا في وضعية صعبة، على متن قاربين مطاطيين، بسبب سوء الأحوال الجوية وتشكل أمواج خطرة. وأضاف: "تم إرجاع هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية سالمين إلى بر الأمان".