24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0312:4615:5118:2019:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. "ما تقيش ولدي" تحتضن عائلات ضحايا الاعتداءات (5.00)

  2. مسمار جحا (5.00)

  3. ساجد يتتبع أشغال توسيع في مطار محمد الخامس‎ (5.00)

  4. حركة 20 فبراير.. بعد سبع سنوات (5.00)

  5. التأمين على الحياة يرفع حجم معاملات تأمين الوفاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشرطة تضع حدا لإجرام "بيتبول" بمدينة تطوان

الشرطة تضع حدا لإجرام "بيتبول" بمدينة تطوان

الشرطة تضع حدا لإجرام "بيتبول" بمدينة تطوان
هسبريس من تطوان
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 02:20

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان شخصا من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات القوية والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

الموقوف، الملقب بـ"پيتبول"، من مواليد تطوان سنة 1993، وكان مبحوثا عنه بموجب ثماني مذكرات بحث من أجل تموين عصابة إجرامية، الاختطاف والاحتجاز، وكذا الاتجار بالمخدرات القوية بصنفيها.

وكان المعني بالأمر لاذ بالفرار عبر أزقة حي جبل درسة أثناء محاولة توقيفه، إلا أن عناصر الشرطة تمكنت من محاصرته وتوقيفه بعد مقاومة شديدة.

وأسفر تفتيش حقيبة ظهر الموقوف عن العثور على 225 لفافة من مخدر الهيروين معدة للبيع، إضافة إلى مبلغ مالي متحصل من بيع الممنوعات، وهاتفين نقالين، وسيف من نوع ساموراي.

وتم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.