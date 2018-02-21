الشرطة تضع حدا لإجرام "بيتبول" بمدينة تطوان

هسبريس من تطوان

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان شخصا من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات القوية والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

الموقوف، الملقب بـ"پيتبول"، من مواليد تطوان سنة 1993، وكان مبحوثا عنه بموجب ثماني مذكرات بحث من أجل تموين عصابة إجرامية، الاختطاف والاحتجاز، وكذا الاتجار بالمخدرات القوية بصنفيها.

وكان المعني بالأمر لاذ بالفرار عبر أزقة حي جبل درسة أثناء محاولة توقيفه، إلا أن عناصر الشرطة تمكنت من محاصرته وتوقيفه بعد مقاومة شديدة.

وأسفر تفتيش حقيبة ظهر الموقوف عن العثور على 225 لفافة من مخدر الهيروين معدة للبيع، إضافة إلى مبلغ مالي متحصل من بيع الممنوعات، وهاتفين نقالين، وسيف من نوع ساموراي.

وتم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.