24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/02/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:03
|12:46
|15:51
|18:20
|19:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- هدم منزل يضع أسرة مغربية أمام التشرد بسبتة
- "موثق" حراك الريف يعود إلى "مسيرة الأكفان" و"طنطنة الأواني"
- هل يسعى الاتحاد الأفريقي إلى التدخل بدور أكبر في نزاع الصحراء؟
- "المرأةُ المغربية"..تَسميةٌ تضمّ نساءً ونساء..
- 20 فبراير: درس تاريخي
- هذه عقوبات تنتظر مرتكبي العنف والتحرش الجنسي ضد المغربيات - (90)
- هل يسعى الاتحاد الأفريقي إلى التدخل بدور أكبر في نزاع الصحراء؟ - (55)
- الوكيلي: التدين السلفي يزحف في المغرب عبر إقحام الرقية الشرعية - (51)
- "موثق" حراك الريف يعود إلى "مسيرة الأكفان" و"طنطنة الأواني" - (32)
- قبل 7 سنوات .. "البيجيدي" يختار "حركة باراكا" ويقاطع الفبرايريين - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
رضيعة تغرق وسط سطل ماء ضواحي شفشاون
الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 23:24
قضىت رضيعة في سنتها الأولى غرقا، مساء اليوم الثلاثاء، وسط سطل بلاستيكي ممتلئ؛ وذلك بدوار تلاريحان الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تمروت ضواحي شفشاون.
وأكدت مصادر هسبريس أن الطفلة سقطت في الإناء بشكل أفضى إلى تغطية المياه لجسدها بالكامل، في غفلة من والدتها التي كانت منهمكة بقضاء أغراض منزلية، وبعد عودتها وجدت الرضيعة جثة هامدة.
وحلت السلطات المحلية رفقة عناصر الدرك الملكي ببيت الأسرة، قصد معاينة جثة الرضيعة وفتح تحقيق في النازلة بناء على تعليمات النيابة العامة؛ فيما تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبد القادر الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 23:46
الله أكبر
إن لله وإن إليه راجعون عظم الله أجر العائلة
إن لله وإن إليه راجعون عظم الله أجر العائلة
2 - عبد القادر عزيزي الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 23:49
عظم الله أجر العائلة إن لله وإن إليه راجعون
3 - mounia الأربعاء 21 فبراير 2018 - 00:30
إنا لله و إنا إليه راجعون، اللهم صبر أمها على فقدان فلذة كبدها
4 - monir الأربعاء 21 فبراير 2018 - 01:31
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارزق اهلها وذويها الصبر والسلوان
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4