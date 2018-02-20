رضيعة تغرق وسط سطل ماء ضواحي شفشاون‎

هسبريس من شفشاون

قضىت رضيعة في سنتها الأولى غرقا، مساء اليوم الثلاثاء، وسط سطل بلاستيكي ممتلئ؛ وذلك بدوار تلاريحان الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تمروت ضواحي شفشاون.

وأكدت مصادر هسبريس أن الطفلة سقطت في الإناء بشكل أفضى إلى تغطية المياه لجسدها بالكامل، في غفلة من والدتها التي كانت منهمكة بقضاء أغراض منزلية، وبعد عودتها وجدت الرضيعة جثة هامدة.

وحلت السلطات المحلية رفقة عناصر الدرك الملكي ببيت الأسرة، قصد معاينة جثة الرضيعة وفتح تحقيق في النازلة بناء على تعليمات النيابة العامة؛ فيما تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق.