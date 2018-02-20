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الرئيسية | حوادث | رضيعة تغرق وسط سطل ماء ضواحي شفشاون‎

رضيعة تغرق وسط سطل ماء ضواحي شفشاون‎

رضيعة تغرق وسط سطل ماء ضواحي شفشاون‎
هسبريس من شفشاون
الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 23:24

قضىت رضيعة في سنتها الأولى غرقا، مساء اليوم الثلاثاء، وسط سطل بلاستيكي ممتلئ؛ وذلك بدوار تلاريحان الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تمروت ضواحي شفشاون.

وأكدت مصادر هسبريس أن الطفلة سقطت في الإناء بشكل أفضى إلى تغطية المياه لجسدها بالكامل، في غفلة من والدتها التي كانت منهمكة بقضاء أغراض منزلية، وبعد عودتها وجدت الرضيعة جثة هامدة.

وحلت السلطات المحلية رفقة عناصر الدرك الملكي ببيت الأسرة، قصد معاينة جثة الرضيعة وفتح تحقيق في النازلة بناء على تعليمات النيابة العامة؛ فيما تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبد القادر الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 23:46
الله أكبر
إن لله وإن إليه راجعون عظم الله أجر العائلة
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19
2 - عبد القادر عزيزي الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 23:49
عظم الله أجر العائلة إن لله وإن إليه راجعون
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20
3 - mounia الأربعاء 21 فبراير 2018 - 00:30
إنا لله و إنا إليه راجعون، اللهم صبر أمها على فقدان فلذة كبدها
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4 - monir الأربعاء 21 فبراير 2018 - 01:31
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارزق اهلها وذويها الصبر والسلوان
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