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الرئيسية | حوادث | إيقاف 6 أشخاص في عملية تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش" بطنجة

إيقاف 6 أشخاص في عملية تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش" بطنجة

إيقاف 6 أشخاص في عملية تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش" بطنجة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 08:16

أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم"داعش" في المملكة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخلية المعنية بهذا التدخل الجديد للـBCIJ مكونة من ستة عناصر، تتراوح أعمارهم بين 22 و42 سنة، ينشطون في مدينة طنجة.

"تفيد التحريات أن عناصر هذه الخلية، التي يتزعمها معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، متورطون في اعتداءات ضد عدة أشخاص بهذه المدينة، استعملت فيها أسلحة بيضاء وعصي وأقنعة"، وفق محتوى البلاغ نفسه.

كما أضافت وزارة الداخلية أن البحث الذي قام به المكتب وقف على أن العناصر الموقوفة ذات صلة بالشبكة الإرهابية الموالية لـ"داعش" التي تم تفكيكها، يوم فاتح فبراير الجاري، بمدينتي طنجة ومكناس.

وشدد المصدر نفسه أن هذه الخلية قد "تأكد ضلوعها في التخطيط لاعتداءات تستهدف المس الخطير بأمن واستقرار المملكة".

عملية التفتيش التي تمت على مستوى مساكن الموقفين أفضت إلى حجز أسلحة بيضاء؛عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الأحجام، وكذا عصي وسلسلة حديدية وسراويل عسكرية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية.

"سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة"، يقول بلاغ وزارة الداخلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - كافر من بني جلدتكم الأربعاء 21 فبراير 2018 - 08:36
هذا هو نتيجة توغل الفكر السلفي والوهابي في البلدان الإسلامية وفي المغرب خصوصا. يجب مراقبة كل هؤلاء مراقبة مشددة وتشديد الخناق عليهم لأنهم يشكلون خطر على البشرية.
المغرب كان يعرف اسلام "منزوع الدسم أو لايت" الى أن جاؤؤونا من شرق الشر ونشروا عقيدتهم المبنية أساسا على الكراهية والعنف والتكفير. ويتشدقون بأن هذا هو دين السلف، اوا الا كان أسلافنا مجرمون وقتلو نكونوا حتى حنا مجرمين؟
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-18
2 - لورس الأربعاء 21 فبراير 2018 - 08:40
تحية خالصة لكل الساهرين على امن البلاد يجب على القضاء ان لايرحم هؤلاء المجرمين الدين يشكلون خطر على البلاد و العباد
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37
3 - بثينة الأربعاء 21 فبراير 2018 - 08:48
تحية تقدير واحترام للمخابرات والشرطة المغربية
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40
4 - المرزوقي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 08:55
اللهم اجعل هاذاالبلد بلاد أمنا
تحياتي وتقديري للأمن الوطني
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43
5 - مغربي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 09:11
فائق التقدير و الاحترام للأجهزة الأمنية الآي تبذل المجهودات الجبارة و التضحيات الجسام لا تعد و لا تحصى على المدار الساعة لحماية الوطن و المواطنين من الكافة الأخطار و المخاطر بالكفاءة العالية و بالطرق استباقية حمت الوطن و المواطنين من هول كوارث إنسانية كان سيقوم بها الفئة الضالة مضللة الإرهابية المأجورة المجرمة التي تحاول باستمرار المس بأمن واستقرار والتي لإمكان لها بالمغرب اليوم الذي هو محصن و أقوى من أي وقت مضى ولعل نجاحات متتالية في اجثاث هذا الوباء الخبيث لا تقطع الشك باليقين الأجهزة الأمنية رائدة بالجميع المقاييس داخليا و خارجيا .
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5
6 - علي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 09:32
تحية وتقدير واخلاص للاجهزة الامنية بكل مكوناتها
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13
7 - aboouzaid الأربعاء 21 فبراير 2018 - 09:40
pour snoop commentaire -2
tu te melanges les pinceaux ton commentaire est tout simplement stupide
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-17
8 - أم قرفة الأربعاء 21 فبراير 2018 - 09:54
محاربة الإرهاب تبدأ من محاربة ما يسمى "بالفكر" الوهابي أو الإجرامي أو السلفي سموه ما شئتم ولكنه ليس فكر انه إجرام وفوضى وعبث وتشويش على المجتمعات .. يجب محاربة المجرمين تجار الدين أمثال الفزازي قباج قرضاوي وما إلى ذلك ممن هم عالة على المجتمع ومنعهم من إفشاء الكراهية والجهل وخاصة مساعدتهم على تعلم مهنة شريفة للاندماج في الإنسانية عوض بيع الكلام والدين للبسطاء
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-14
9 - مغربي غيور الأربعاء 21 فبراير 2018 - 09:55
كل.التقدير.والتحية لرجال الأمن وعلى رأسهم السيد الخيام.وهم يجتثون جذور الإرهابيين من جحورهم قبل أن ينفدوا أجرامهم. وهذه الكفاءة .قلما تجدها في اية سلطة أمنية في العالم ونحن.المغاربة نفتخر بهذا الإنجاز العظيم حول استقرار بلدنا.
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8
10 - خريبكي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 09:55
نطالب بفتح تحقيق قضائي و ايقاف خلية نهب ثروات مدينة خريبكة
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32
11 - réponse الأربعاء 21 فبراير 2018 - 10:08
si vous avez bien compris le message, vous aurez une autre réaction: d'abord la sécurité et la stabilité
de notre pays est une chose importante. tous ces terroristes qui menacent la sécurité de notre pays doivent être exécutés sans pitié.
il y a un autre genre de terroristes, ce sont les terroristes politiques qui appauvrissent ce pays, qui poussent les jeunes de sortir de notre pays vers des destinations inconnues, eux-mêmes doivent être présentés à la justice. on doit condamner aussi ces gens qui ont massacré l'enseignement, la santé, l'habitat, la justice......cette lutte contre ces terroriste est nécessaire pour améliorer la situation de notre pays.
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12
12 - يوسف بن تاشفين الأربعاء 21 فبراير 2018 - 12:31
يجب الانصات لهؤلاء من طرف الشعب عن طريق التلفاز حتى نتيقن من جراءمهم واهدافهم الارهابية حتى لا نقع فيما حدث في سنوات الرصاص حيث الاحكام الجاءرة والاختطافات بدون حق...ومن يدري قد يكون الامر مجرد مسرحيات لاغير...نحن ضد الارهابيين وكل من سولت له نفسه المساس بكرامة الوطن وامنه وامن مواطنيه...خاصة ان امثال هذه الجراءم تكون ممولة من طرف اعداء المغرب وعلى راسها الجزاءر بمخابراتها ونظامها العسكري المتسلط على رقاب الشعب الجزاءري الشقيق
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-4
13 - محمدجوي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:59
السلام عليكم ورحمة الله. (داعش) هي من صنع FBI والموساد هذا كله لانها الدول العربية والإسلامية وصديقه بعض السدج بأن هناك تكوين دولة الخلافة الإسلامية ذهب ضحيتها الدول المجاورة لفلسطين لكي يطيب العيش لليهود ولكن هيهات هيهات. وتابعت بعض الدول في هذه الفبركة ولضغط على بعض الدول جندوا أناسا لا يعلمون شيئا في الدين وقاموا بأعمال إرهابية ضد أناس أبرياء اما تواطؤا وأما صدفة من بلدانهم وبدأوا يجيدون سدة آخرين لزعزعة أمن بعض الدول وإرسالها لشراء السلاح رغما عنهم وعرقلة نموها. من رأيي الحبس لا يكفي يجب دراسة هؤلاء دراسة تحليلية وعلمية ومن ثبت فيه حقه هذا الفكر فسأله الإعدام ونتهناو منو وردع الجمعيات التي لا تعترف بالإعدام. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
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