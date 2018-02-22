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شيرا و"ماحيا" يجرّان شابا إلى القضاء بخريبكة
الخميس 22 فبراير 2018 - 03:35
وضعت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة شابا من ذوي السوابق القضائية رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية اتهامه بحيازة وترويج مخدر الشيرا ومسكر ماء الحياة رفقة شريك له.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس أن الشاب المعني كان بصدد ترويج مخدر الشيرا بالحي السكني الفتح بمدينة خريبكة، وبعد إيقافه وتفتيش منزله عثرت المصالح الأمنية المختصة على كمية من مخدر الشيرا قدّرت بكيلوغرام واحد وكمية أخرى من مسكر "الماحيا" تقدّر بـ120 لترا معدّة للاستهلاك من لدن المدمنين عليها.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشرافها، في أفق تقديمه على أنظار القضاء لمتابعته بتهم مرتبطة بحيازة المخدرات وترويجها.