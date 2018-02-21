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الرئيسية | حوادث | جثة شاب تستنفر المصالح الأمنية بمدينة البهجة

جثة شاب تستنفر المصالح الأمنية بمدينة البهجة

جثة شاب تستنفر المصالح الأمنية بمدينة البهجة
هسبريس من مراكش
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:15

فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة شاب في بداية عقده الرابع، عثر على جثته صباح اليوم نفسه بدرب العرصة بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة لمراكش.

وفور إخبار المصالح الأمنية المعنية بالحادث، انتقلت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية والسلطة المحلية وأعوانها ونائب الوكيل العام للملك بعاصمة النخيل إلى مكان الحادث، للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق؛ في حين جرى نقل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات من أجل التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك كان رفقة شخص آخر يعاقران الخمر بالحي المذكور قبل أن يفارق الحياة في ظروف غامضة؛ فيما لاذ نديمه بالفرار.

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