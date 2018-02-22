الشرطة القضائية تحقق في ملابسات وفاة بطنجة

هسبريس من الرباط

باشرت عناصر الشرطة القضائية بطنجة تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص كان في حالة سكر متقدمة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالمدينة سالفة الذكر، متأثرا بجروح في الرأس والقفص الصدري، يشتبه في كونها ناجمة عن استخدام أداة حادة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الالكترونية، أورد أن زوجة الهالك أشعرت مصالح الأمن الوطني بأن الهالك حضر في ساعة متأخرة من الليل وهو في حالة سكر، وتحوز سكينين من الحجم الكبير ثم غادر مسكن العائلة بدعوى الانتقام من شخص عرضه لاعتداء جسدي؛ وهو ما استدعى إيفاد دورية أمنية إلى عين المكان، حيث أوقفت المعني بالأمر وضبطت بحوزته الأسلحة البيضاء، قبل أن تعمد إلى نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ أنه جرى الاحتفاظ بالهالك، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، رهن الحراسة الطبية بالمؤسسة الاستشفائية لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن توافيه المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء متأثرا بجروحه.

ولا تزال الأبحاث، وفق البلاغ الأمني، جارية لإيقاف الشخص الذي يشتبه في كونه المتسبب في اقتراف الاعتداء الجسدي المفضي إلى موت الضحية.