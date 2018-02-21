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كُتّاب وآراء
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اختطاف تلميذ من باب مدرسة يستنفر الأمن بفاس
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:10
أختطف تلميذ عمره حوالي 10 سنوات،اليوم الأربعاء، على متن سيارة خفيفة رباعية الدفع من باب إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بـ"طريق إيموزار" في مدينة فاس.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح الأمنية بفاس، التي هرعت إلى مكان الحادث، تسابق الزمن من أجل فك لغز هذا الاختطاف، موردة أن كاميرا مراقبة رصدت شخصا مجهول الهوية كان يترصد، راجلا، وصول الطفل إلى باب مؤسسته التعليمية قبل أن يقوم بإجباره على ركوب سيارة كان يسوقها شخص ثان.
وأبرزت المصادر ذاتها أن الأبحاث ما زالت جارية لمعرفة ملابسات حادث الاختطاف، مرجحة أن يكون له علاقة بتصفية حسابات من داخل محيط أسرة الطفل.
وخلف وقوع هذا الحادث حالة استنفار في صفوف تلاميذ هذه المؤسسة التعليمية وذويهم الذين هرعوا نحوها من أجل الاطمئنان على فلذات أكبادهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - آسفي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:22
اوا الله ارودو لوالديه علا خير أوا هدشي كيخلع
2 - يونس السلفي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:25
ياربي السلامة
صافي هادشي لي بقا خاصنا ... ولينا ف كولومبيا ماشي ف المغرب
صافي هادشي لي بقا خاصنا ... ولينا ف كولومبيا ماشي ف المغرب
3 - rachiid الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:30
نسال العالي جلت قدرته ان يكون في عون اسرة الطفل البريء،وان يسرع في عودته لدويه سالما غانما يا رب.ان كان هناك خلاف او تصفية حساب،فما دخل الاطفال في ذالك؟لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.يجب الضرب من حديد للمختطفين
4 - moi meme الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:31
الغريب انك عندما تمر من جانب المدارس الخصوصية للطبقة الراقية تجد الشرطة. تحمي التلاميذ والمدارس العمومية تجد امامها المتربصين
5 - فاسي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:33
بما ان التلميد من عائلة غنية وبما انه يدرس بمؤسسة خاصة وبحي راقي فان الاجهزة الامنية استنفرت قواها وكانت هناك تعبئة وحركية كبيرة ولكن عندما يتعلق الامر باحد ابناء الفقراء بمدرسة عمومية باحد الاحياء الفقيرة فان الامن لا يتدخل
6 - chouaib mouhaabat الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:49
لا حول ولا قوة إلا بالله ما هذا الحقد وما هذه الضغينة التي أوصلت شبابنا إليها حتى لو كانت هناك حسابات قديمة مع أهل الطفل فماذنب الطفل المسكين إذن ؟ ماذنبه أن يبقى يوما أو يومين أو أكثر محجوزا لدى هذا الشابان هذه الأشياء نراها بين عصابات المافيا المتواجدة في بعض الدول كبوليفيا وكولومبيا والبرازيل...الخ أما نحن فيا ترى دولة عربية إسلامية ماذخل هاته التفاهات بين شبابنا وذوينا نتمى من الله عزوجل أن يبين برهانا في هؤلاء المختطفين وأن يرجع الطفل سالما إلى حضن والديه كما نتمنى من السلطات المحلية والمعنية بالأمر أن تبدل أقصى جهودها حتى تعثر عليه وتسيق هؤلاء المجرمين إلى العدالة لنيل جزاءهم إنه الولي والقادر عليه... أنشري يا عزيزتي هيسبريس من فضلك....
7 - محمد الزموري الأربعاء 21 فبراير 2018 - 23:00
نتمنى عودته إلى أهله سالماً وأن يلقى القبض على الجناة في أقرب وقت مادام رصد الكاميرا لأحد المختطفين وهذا إيجابي وسيكون مفتاح اللغز انشاء الله.
8 - علي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 23:04
اقولها و اكرر المغرب مشا بلا رجعة..اصبح المغرب بلاد القرقوبي والاغتصاب وقطاع الطرقات والاجرام وفي المقابل سجون عبارة عن اوطيلات حيث الاكل والشرب والدواء والنوم كل ذلك على ظهر الشعب المغلوب ثم يتبع ذلك العفو ثم التربورتورات.. النتيجة سترون اكثر من هذا
9 - ali الأربعاء 21 فبراير 2018 - 23:56
دبا على هاد لحساب خاصنا نتوحدو ولا راه دور جاي على كل واحد منا افين رجال الأمن ولينا فكلومبيا هاد شي كنا نشفوه غير فلءفلام لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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