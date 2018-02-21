اختطاف تلميذ من باب مدرسة يستنفر الأمن بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

أختطف تلميذ عمره حوالي 10 سنوات،اليوم الأربعاء، على متن سيارة خفيفة رباعية الدفع من باب إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بـ"طريق إيموزار" في مدينة فاس.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح الأمنية بفاس، التي هرعت إلى مكان الحادث، تسابق الزمن من أجل فك لغز هذا الاختطاف، موردة أن كاميرا مراقبة رصدت شخصا مجهول الهوية كان يترصد، راجلا، وصول الطفل إلى باب مؤسسته التعليمية قبل أن يقوم بإجباره على ركوب سيارة كان يسوقها شخص ثان.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الأبحاث ما زالت جارية لمعرفة ملابسات حادث الاختطاف، مرجحة أن يكون له علاقة بتصفية حسابات من داخل محيط أسرة الطفل.

وخلف وقوع هذا الحادث حالة استنفار في صفوف تلاميذ هذه المؤسسة التعليمية وذويهم الذين هرعوا نحوها من أجل الاطمئنان على فلذات أكبادهم.