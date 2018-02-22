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أمن مراكش يحقق في ظروف مقتل فتاة بحي جيليز
الخميس 22 فبراير 2018 - 03:50
عثرعلى فتاة جثة هامدة بشقة سكنية تستغلها على وجه الكراء، بعمارة تتواجد بشارع عبد الكريم الخطابي في حي جيليز المراكشي، وعليها أثار الضرب على مستوى الرأس.
ورجحت مصادر هسبريس أن تكون الضحية تعرضت لطعنات قاتلة من طرف مجهولين، لتنطلق عملية البحث بغية جمع المعطيات والقرائن التي ستساعد المحققين على فك لغز الجريمة. وقد تم الاستماع إلى شقيقة الضحية وحارس العمارة السكنية.