24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:02
|12:46
|15:51
|18:21
|19:36
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم
- المؤسس المشارك لـ"واتساب" يستثمر في "سينيال"
- مريم بنصالح
- عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة
- السعودية تستثمر مليارات الدولارات في الترفيه خلال العقد المقبل
المالكي: الاقتطاعات رفعت حضور نواب الأمة إلى مستوى قياسي (5.00)
مستشارون برلمانيون يطلبون رفع السرية عن لجان تقصي الحقائق (5.00)
- إسرائيل تفاوض فناني المملكة لإحياء حفلات بمهرجان عكا الموسيقي - (51)
- شبكات منظمة تجبر مغربيات على ممارسة الدعارة في جنوب إسبانيا - (49)
- بعد مغادرة أوبر .. مهنيون يطالبون بقانون يحارب الوساطة في النقل - (41)
- المالكي: الاقتطاعات رفعت حضور نواب الأمة إلى مستوى قياسي - (40)
- سلطات الرباط تقتلع 500 شجرة .. وفيدرالية اليسار: "كارثة بيئية" - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سرقات بالتهديد تحرم أفرادا من حرياتهم بآيت ملول
تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و47 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضايا متعلقة بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وبحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم في عمليتين منفصلتين بمنطقتي القليعة وتيكيوين، على خلفية الأبحاث التي تباشرها مصالح الأمن في شأن مجموعة من الشكايات المتعلقة بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض تم تسجيلها بمختلف أحياء مدينة أيت ملول.
وزاد المصدر نفسه أن عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضايا مكنت من حجز سيارة خفيفة في ملكية وكالة للتأجير ودراجتين ناريتين، يشتبه في استخدامها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى مجموعة من المتعلقات الشخصية المتحصلة من السرقات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، ومن ضمنهم شخصان من السوابق القضائية، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.