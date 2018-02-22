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الرئيسية | حوادث | سرقات بالتهديد تحرم أفرادا من حرياتهم بآيت ملول

سرقات بالتهديد تحرم أفرادا من حرياتهم بآيت ملول

سرقات بالتهديد تحرم أفرادا من حرياتهم بآيت ملول
هسبريس من أكادير
الخميس 22 فبراير 2018 - 11:05

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و47 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضايا متعلقة بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وبحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم في عمليتين منفصلتين بمنطقتي القليعة وتيكيوين، على خلفية الأبحاث التي تباشرها مصالح الأمن في شأن مجموعة من الشكايات المتعلقة بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض تم تسجيلها بمختلف أحياء مدينة أيت ملول.

وزاد المصدر نفسه أن عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضايا مكنت من حجز سيارة خفيفة في ملكية وكالة للتأجير ودراجتين ناريتين، يشتبه في استخدامها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى مجموعة من المتعلقات الشخصية المتحصلة من السرقات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، ومن ضمنهم شخصان من السوابق القضائية، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متجمر الخميس 22 فبراير 2018 - 11:42
يا مسؤولين اتقوا الله في هدا الشعب ولن يتم هدا اﻻ باﻻحكام الثقيلة فالحكم بالسجن ﻻ يكفي بل يجب أن يكون مقرونا باﻻعمال الشاقة لقد أصبحت ممتلكات وأرواح المواطنين تحت رحمة المجرمين والمشرملين فجميع اﻻزقة والدروب تعج بأصحاب الحشيش والقرقوبي وهم يحملون اﻻسلحة البيضاء بكل أنواعها لقد أصبحنا نخاف على أبنائنا واسرنا من هؤﻻء المجرمين الدين صاروا يتبجحون امام المﻻ بأن السجن أهون عليهم من العيش طلقاء فمزيدا من الحزم ومزيدا من عدم التسامح وتبل لمن يدعون أن هدا اﻻجرام يدخل في حقوق اﻻنسان
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