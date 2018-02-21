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الرئيسية | حوادث | النيران تشب في مطعم قرب مقر قناة "الرياضية"

النيران تشب في مطعم قرب مقر قناة "الرياضية"

النيران تشب في مطعم قرب مقر قناة "الرياضية"
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:05

اندلع حريق مهول، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بإحدى المطاعم المتواجدة قرب مقر قناة "الرياضية" بشارع الحسن الأول بالدار البيضاء، أثار الفزع والهلع في المحيط القريب منها، خاصة العمارة التي يتواجد بها المطعم.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحريق الذي شب في المحل الذي كان محط انتقاد من طرف الساكنة وشكايات عدة، لم يتم إخماده إلا في حدود الرابعة صباحا من يومه الأربعاء.

وقد انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والعناصر الأمنية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية التي قضت ساعات من أجل إخماد النيران التي قد تكون ناجمة عن تماس كهربائي.

وعزت مصادر هسبريس عجز مصالح الوقاية المدنية عن إخماد الحريق بسرعة إلى غياب نوافذ الإغاثة بالمحل؛ الشيء الذي جعل الإطفائيين يقضون قرابة خمس ساعات في هذه العملية.

واستنكرت ساكنة العمارات القريبة من المحل المذكور صمت السلطات المحلية على استمراره في فتح أبوابه، ولوقت متأخر مقارنة مع محلات أخرى، بالرغم من الشكايات العديدة التي تم وضعها سابقا على مكاتبها.

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1 - حرية التعبير (مكفولة) الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:45
أعلن تضامني مع الذراع الإعلامي الرياضي للرجاء والوداد.قناة الرياضية البيضاوية التي تقدم خدمات متنوعة ومؤثرة للفريقين .
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