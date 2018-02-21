24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:03
|12:46
|15:51
|18:20
|19:35
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- عائلة "قادمون وقادرون" ومغرب الهامش
- 20 فبراير: درس تاريخي
- التضامن مع طارق رمضان أم مع الذات؟
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. كيف فشلت؟
- خروج حروب غزة عن السياق الوطني
أولياء التلاميذ يراسلون العثماني للإبقاء على مجانية التعليم العمومي (5.00)
السفير البريطاني يكتب: زيارة إلى مسكن الطالبات بجبال الأطلس (5.00)
- وزارة التربية تستعدّ لإلزام تلاميذ الثانوي بالحصول على "البِيرْمي" - (59)
- القنوات الدينية الخليجية تهيمن على مشاهدة التلفاز بالمغرب - (57)
- كاتب جزائري معروف: أنا مغربي ولست مخزنيا .. والفقر هو العدو - (48)
- سائقو الطاكسيات يُهددون برفع التسعيرة أمام زيادة ثمن المحروقات - (48)
- شخص يحرق نفسه بالبيضاء - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النيران تشب في مطعم قرب مقر قناة "الرياضية"
اندلع حريق مهول، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بإحدى المطاعم المتواجدة قرب مقر قناة "الرياضية" بشارع الحسن الأول بالدار البيضاء، أثار الفزع والهلع في المحيط القريب منها، خاصة العمارة التي يتواجد بها المطعم.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحريق الذي شب في المحل الذي كان محط انتقاد من طرف الساكنة وشكايات عدة، لم يتم إخماده إلا في حدود الرابعة صباحا من يومه الأربعاء.
وقد انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والعناصر الأمنية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية التي قضت ساعات من أجل إخماد النيران التي قد تكون ناجمة عن تماس كهربائي.
وعزت مصادر هسبريس عجز مصالح الوقاية المدنية عن إخماد الحريق بسرعة إلى غياب نوافذ الإغاثة بالمحل؛ الشيء الذي جعل الإطفائيين يقضون قرابة خمس ساعات في هذه العملية.
واستنكرت ساكنة العمارات القريبة من المحل المذكور صمت السلطات المحلية على استمراره في فتح أبوابه، ولوقت متأخر مقارنة مع محلات أخرى، بالرغم من الشكايات العديدة التي تم وضعها سابقا على مكاتبها.