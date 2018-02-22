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الرئيسية | حوادث | دركيو الجديدة يحجزون 4 أطنان من مخدر الشيرا

دركيو الجديدة يحجزون 4 أطنان من مخدر الشيرا

دركيو الجديدة يحجزون 4 أطنان من مخدر الشيرا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 22 فبراير 2018 - 01:55

علم لدى السلطات المحلية بإقليم الجديدة، أن عناصر الدرك الملكي للجديدة تمكنت من إحباط عملية مهمة للتهريب الدولي للمخدرات كانت محظرة بعناية.

وأوضح ذات المصدر أن المحققين قاموا بمداهمة شاحنة محملة بأربعة أطنان من مخدر الشيرا ،على شكل صفائح، وذلك بشاطئ لحيالمة بالجماعة القروية محارزة الساحل، التابعة لتراب إقليم الجديدة، والتي كانت بصدد تفريغ حمولتها غير الشرعية.

ومكنت هذه العملية من إيقاف مهربين اثنين وحجز قاربيين مطاطين، وثلاثة محركات مائية وآلة لإزاحة الرمال كان المهربون يعتزمون الاستعانة بها في شق منفذ عبر الكثبان الرملية، ونقل السلعة المحظورة من الشاحنة إلى القوارب قبل انطلاقها في عرض الساحل.

وخلص المصدر إلى أن البحث المفتوح، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتواصل من أجل تحديد الامتدادات المحتملة.

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