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اختطاف واحتجاز شخصين من طرف رُحّل باشتوكة

اختطاف واحتجاز شخصين من طرف رُحّل باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 23:10

استنفرت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية والإقليمية باشتوكة آيت باها أجهزتها، اليوم الأربعاء، من أجل تحرير شخصين، أحدهما أستاذ للتعليم الثانوي الإعدادي، تعرّضا إلى الاختطاف والاحتجاز من طرف رعاة رحل بمنطقة "تقسبيت"، التابعة لقيادة بلفاع.

واستنادا إلى إفادات ساكنة محلية، استقتها جريدة هسبريس من عين المكان، فإن السبب الرئيسي في تنفيذ الرحل لهذه العملية يرجع إلى اكتشافهم لنفوق أزيد من 20 رأسا من أغنامهم شكّوا في احتمال تعريضها للتسميم من طرف أهالي المنطقة.

وخلقت الواقعة خوفا وهلعا في صفوف الساكنة المحلية. وفي تصريح لهسبريس قال نور الدين أز، ابن الأستاذ المحتجز، إن "الأسرة تعيش حالة نفسية عصيبة منذ أن انقطع الاتصال بالأب، بعد أن عمد مختطفوه إلى الحجز على هاتفه النقال"، مستنكرا هذا "الاعتداء الهمجي، الذي تجاوز كل الحدود. فبعد أن استباح هؤلاء مستغلات الساكنة، جاء الدور على تهديد السلامة الجسدية للأشخاص"، بتعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن مجهولين من الرحل قاموا بقطع الطريق الإقليمية رقم 1016، على مستوى مركز تقسبيت، بواسطة الأحجار؛ ما تسبب في شلّ حركة السير بهذا المحور الطرقي.

وطالبت إفادات متطابقة، استقتها هسبريس من عين المكان، بضرورة عمل السلطات على حماية الساكنة بوتيرة أكبر، موردة أن الوضع يُنذر بوقوع مواجهات واشتباكات بين الطرفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خالد من بلاد الأمن و الحب الأربعاء 21 فبراير 2018 - 23:49
المخزن يخاف من الرحل و من الأفارقة و السبب هو الصحراء. عاشت روسيا الاتحادية اخدت أرض لا نعلم ان كانت ارضها ام لا و تكلمت امريكا و أوروبا و الامم المتحدة و لا احد غير شيأ، و لم تجرجر روسيا في ردهات مجلس الامن لعشرات السنين و لم تضطر لمحابات و التوسل لدول سواء كانت ضعيفة أو قوية و لم تهن شعبها و تضطره للتعايش مع اجانب اجتاحوا بلدها او سمحت لطائفة من الشعب للخروج عن القانون و اهانت و ضلم طائفات اخرى.
لهذا فأنا مضطر لأقول يحيا بوتن اقولها على مضد.
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2 - غي مرئي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 23:59
لصاحب التعليق الاول، روسيا فرضت عليها عقوبات اقتصادية و هي شبه محاصرة من الاتحاد الاوروبي و الولايات الامريكية. نحن ان لم نكن نعيش في زمن الاستعمار فاننا نعيش تحت وطأة القوى العظمى بشكل او بشكل اخر. ثم هذا مشكل امني ما دخل الصحراء و روسيا و الولايات المتحدة. كل ما في الامر هو اننا نعيش في بلد لا يطبق فيه القانون.
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