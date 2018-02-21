اختطاف واحتجاز شخصين من طرف رُحّل باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

استنفرت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية والإقليمية باشتوكة آيت باها أجهزتها، اليوم الأربعاء، من أجل تحرير شخصين، أحدهما أستاذ للتعليم الثانوي الإعدادي، تعرّضا إلى الاختطاف والاحتجاز من طرف رعاة رحل بمنطقة "تقسبيت"، التابعة لقيادة بلفاع.

واستنادا إلى إفادات ساكنة محلية، استقتها جريدة هسبريس من عين المكان، فإن السبب الرئيسي في تنفيذ الرحل لهذه العملية يرجع إلى اكتشافهم لنفوق أزيد من 20 رأسا من أغنامهم شكّوا في احتمال تعريضها للتسميم من طرف أهالي المنطقة.

وخلقت الواقعة خوفا وهلعا في صفوف الساكنة المحلية. وفي تصريح لهسبريس قال نور الدين أز، ابن الأستاذ المحتجز، إن "الأسرة تعيش حالة نفسية عصيبة منذ أن انقطع الاتصال بالأب، بعد أن عمد مختطفوه إلى الحجز على هاتفه النقال"، مستنكرا هذا "الاعتداء الهمجي، الذي تجاوز كل الحدود. فبعد أن استباح هؤلاء مستغلات الساكنة، جاء الدور على تهديد السلامة الجسدية للأشخاص"، بتعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن مجهولين من الرحل قاموا بقطع الطريق الإقليمية رقم 1016، على مستوى مركز تقسبيت، بواسطة الأحجار؛ ما تسبب في شلّ حركة السير بهذا المحور الطرقي.

وطالبت إفادات متطابقة، استقتها هسبريس من عين المكان، بضرورة عمل السلطات على حماية الساكنة بوتيرة أكبر، موردة أن الوضع يُنذر بوقوع مواجهات واشتباكات بين الطرفين.