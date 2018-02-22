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الرئيسية | حوادث | المغاربة يتصدرون المتابعين بتهم الإرهاب في إسبانيا

المغاربة يتصدرون المتابعين بتهم الإرهاب في إسبانيا

المغاربة يتصدرون المتابعين بتهم الإرهاب في إسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الخميس 22 فبراير 2018 - 11:35

كشف تقرير إسباني، أعده المرصد الدولي الإسباني للدراسات حول الإرهاب، أن التهديد الرئيسي لأمن إسبانيا يكمن في تزايد أعداد المتعاطفين مع التنظيمات العدائية، مشيرا إلى أن 57 في المائة من الأشخاص الذين جرى إيقافهم خلال سنة 2017 بتهم متعلقة بالإرهاب يحملون الجنسية المغربية.

وأورد التقرير أن المغاربة يتصدرون قائمة المهاجرين الأجانب الموقوفين على خلفية تمجيد أعمال منظمات متطرفة، متبوعين بالجزائريين بنسبة 4 في المائة، تم المصريين بحصة 3 في المائة، فيما لم تشر معطيات الدراسة المنجزة من قبل المرصد ذاته عن وجود متورطين آخرين من بلدان أخرى.

ورصد المصدر ذاته زيادة مستوى الأنشطة الدعائية للجماعات الراديكالية، موردا أن إسبانيا أصبحت مسرحا لهجمات دامية استهدفت مدينة برشلونة وبلدة كامبرلس، مبرزا في السياق ذاته أن الأجهزة الأمنية أوقفت، قبل وبعد هاذين الاعتداءين، 84 عنصرا متطرفا.

وأوضح المستند، أيضا، أن أغلبية المشتبه فيهم جرى اعتقالهم بإقليم كتالونيا الذي ظل لسنوات عديدة "بؤرة إرهابية" داخل التراب الإسباني، خاصة مدينة برشلونة، إضافة إلى مدن أخرى مثل مدريد وجيرونا ومايوركا، تم ثغري سبتة ومليلية، مضيفا في المنحى ذاته أن 80 في المائة من الموقوفين ذكور بالغون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - وكواك الحق الخميس 22 فبراير 2018 - 11:55
سمعنا عن العالم الأول و العالم الثالث و غيره
المغرب علااااااام
قريبا سيسمى المغرب لوحدة في خانة , المغرب عالم رابع
حيث البورجوازية الفاحشة و الفقر المدقع و التطرف الأعمى,,, و الديمقراطية ديكور مزيف و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .
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2 - الزمر الخميس 22 فبراير 2018 - 13:27
السلام، هدا ليس بجديد هدا إرهاب خارجي مدا على الإرهاب الداخلي، حتى بمايسما متقف أصبح إرهابي في كلامه في تصرفاته في إسلامه في حياته الزوجية في تربية أطفاله في تعليم الأطفال في المدارس بلا اي نيابة، ( قال إرهاب قال).
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