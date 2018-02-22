المغاربة يتصدرون المتابعين بتهم الإرهاب في إسبانيا

مُتابعة من خالد ملوك

كشف تقرير إسباني، أعده المرصد الدولي الإسباني للدراسات حول الإرهاب، أن التهديد الرئيسي لأمن إسبانيا يكمن في تزايد أعداد المتعاطفين مع التنظيمات العدائية، مشيرا إلى أن 57 في المائة من الأشخاص الذين جرى إيقافهم خلال سنة 2017 بتهم متعلقة بالإرهاب يحملون الجنسية المغربية.

وأورد التقرير أن المغاربة يتصدرون قائمة المهاجرين الأجانب الموقوفين على خلفية تمجيد أعمال منظمات متطرفة، متبوعين بالجزائريين بنسبة 4 في المائة، تم المصريين بحصة 3 في المائة، فيما لم تشر معطيات الدراسة المنجزة من قبل المرصد ذاته عن وجود متورطين آخرين من بلدان أخرى.

ورصد المصدر ذاته زيادة مستوى الأنشطة الدعائية للجماعات الراديكالية، موردا أن إسبانيا أصبحت مسرحا لهجمات دامية استهدفت مدينة برشلونة وبلدة كامبرلس، مبرزا في السياق ذاته أن الأجهزة الأمنية أوقفت، قبل وبعد هاذين الاعتداءين، 84 عنصرا متطرفا.

وأوضح المستند، أيضا، أن أغلبية المشتبه فيهم جرى اعتقالهم بإقليم كتالونيا الذي ظل لسنوات عديدة "بؤرة إرهابية" داخل التراب الإسباني، خاصة مدينة برشلونة، إضافة إلى مدن أخرى مثل مدريد وجيرونا ومايوركا، تم ثغري سبتة ومليلية، مضيفا في المنحى ذاته أن 80 في المائة من الموقوفين ذكور بالغون.