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كُتّاب وآراء
فتاة تضع حدا لحياتها شنقا داخل منزلها بشيشاوة
وضعت فتاة في ربيعها الخامس عشر، اليوم الخميس، حدا لحياتها شنقا، بمنزل عائلتها الواقع بالحي الإداري بمدينة شيشاوة.
وبمجرد إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية بالمديرية الإقليمية بشيشاوة رفقة السلطة المحلية إلى المنزل المذكور، ليتأكد لها من خلال التحريات الأولية عدم وجود آثار لجريمة، وأن الهالكة هي من قامت بشنق نفسها.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة جرى العثور عليها مشنوقة بواسطة حبل في إحدى غرف المنزل، صباح اليوم نفسه، ليجري نقل جثتها إلى مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها لتشريح طبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر نفسها أن المصالح الأمنية بمدينة شيشاوة فتحت تحقيقا في الموضوع لجمع المعطيات والأدلة والقرائن، لمعرفة ظروف وملابسات الانتحار.