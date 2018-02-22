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الرئيسية | حوادث | فتاة تضع حدا لحياتها شنقا داخل منزلها بشيشاوة

فتاة تضع حدا لحياتها شنقا داخل منزلها بشيشاوة

فتاة تضع حدا لحياتها شنقا داخل منزلها بشيشاوة
هسبريس من مراكش
الخميس 22 فبراير 2018 - 14:17

وضعت فتاة في ربيعها الخامس عشر، اليوم الخميس، حدا لحياتها شنقا، بمنزل عائلتها الواقع بالحي الإداري بمدينة شيشاوة.

وبمجرد إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية بالمديرية الإقليمية بشيشاوة رفقة السلطة المحلية إلى المنزل المذكور، ليتأكد لها من خلال التحريات الأولية عدم وجود آثار لجريمة، وأن الهالكة هي من قامت بشنق نفسها.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة جرى العثور عليها مشنوقة بواسطة حبل في إحدى غرف المنزل، صباح اليوم نفسه، ليجري نقل جثتها إلى مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها لتشريح طبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر نفسها أن المصالح الأمنية بمدينة شيشاوة فتحت تحقيقا في الموضوع لجمع المعطيات والأدلة والقرائن، لمعرفة ظروف وملابسات الانتحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Abdessamad الخميس 22 فبراير 2018 - 15:06
الله إرحم هاد البنت مسكينة ...تواحد معارف السبب لخلاه تنتاحر تقدر تكون ضحية من ضحايا Mobbing
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5
2 - حسن مدريد الخميس 22 فبراير 2018 - 15:28
في زمن العولمة اسبح إنسان يتحكم في روح فيها كما يشاء وهي من الله تبارك وتعالى ولها أجل عند الخالق سبحانه هل يعلم الإنسان هناك فارق بين الموت والقتل اوشنق وماشبه ذالك أعلم أن الموت من الله تبارك وقتل من صنع البشر وذكر في القرآن الكريم مرثيني من صنع البشرية نسأل العلي القدير العافية
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3 - إن لله وإن إليه راجعون الخميس 22 فبراير 2018 - 16:28
كانت تعاني من إضطرابات نفسية قيد حياتها هذا ليس كلامي ولكن كلام المسؤولين اللهم تغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة
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