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الرئيسية | حوادث | ملفات إقامة الأجانب تعفي أمنيين بفاس وصفرو

ملفات إقامة الأجانب تعفي أمنيين بفاس وصفرو

ملفات إقامة الأجانب تعفي أمنيين بفاس وصفرو
هسبريس من الرباط
الخميس 22 فبراير 2018 - 20:05

أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على إعفاء رئيس الفرقة المحلية للتقنين بمدينة صفرو من مهامه، مع إصدار عقوبة التوبيخ في حقه، بسبب ارتكابه لتجاوزات وإخلالات مهنية، تمثلت في تأخره في معالجة ملفات الإقامة الخاصة بالأجانب المقيمين بالمدينة.

المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة صفرو، بعدما سجلت تأخيرا واضحا في معالجة سندات الإقامة الخاصة بالأجانب المقيمين بهذه المدينة؛ وهي اللجنة التي رصدت العديد من الملفات العالقة، بسبب سوء التدبير الإداري لمصلحة التقنين.

نتائج اللجنة الموفدة من الإدارة المركزية رفعت إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، الذي قرر إعفاء المسؤول الأمني المخالف من مهامه وتوبيخه جراء هذه التجاوزات المهنية، كما قرر إعفاء رئيسه المباشر وتوقيع عقوبة الإنذار في حقه، لإخلاله بواجبات المراقبة والافتحاص الوظيفي للمصالح التابعة له.

مصدر أمني أوضح أن هذه العقوبات التأديبية طالت أيضا مسؤولين أمنيين يعملان بالاستعلامات العامة بولاية أمن فاس، يرتبطان بعلاقة رئاسية مع الموظفيْن السابقيْن، بعدما آخذت عليهما المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني إخلالهما بالتزاماتهما الوظيفية وتقاعسهما في مراقبة فرقة التقنين بمدينة صفرو، والتي تتبع إداريا لولاية أمن فاس.

وشدّد المصدر الأمني ذاته على أن اتخاذ هذه العقوبات التأديبية يأتي انسجاما مع المذكرات المصلحية التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق، وأكدت فيها على ضرورة الإسراع بالبت في شكايات وملفات المواطنين والأجانب، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية لتسريع الخدمات المقدمة للمرتفقين، مغاربة وأجانب، وضمان جودتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - أناشد NASA بإرسالي إلى زحل الخميس 22 فبراير 2018 - 20:19
علاش تأخر في علاج ملفات المهاجرين ؟؟حيت مالقا مايصور من وراهم ،كولشي كيبزنزو فيه ،المواطن نشفوه ودازو للمهاجرين ،أما غدا غادي بزنزو في الاطفال في أرحام أمهاتهم
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35
2 - آسفي الخميس 22 فبراير 2018 - 20:26
أوا الإدارة العمومية في المغرب يطبعها تسيوب ديما تمشي خصك تسنا .كتسمع غير مزال مجا مازل ممجودا. إلا لدهنتي سير شغلك اوجد في لبلاسة أوا الله اهدي مخلق اوهدي ناس أوكلو لولادهم لحلال راه كيقلو رحيم الله من عمل عمل فإتقنه
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18
3 - أبو ريم الخميس 22 فبراير 2018 - 20:33
هذه بادرة حسنة من السيد الحموشي وأتمنى أن تعم كل القطاعات الحكومية للظرب بيد من حديد كل مسؤول يتهاون بالمهام المنوطة إليه
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4 - al mohajer الخميس 22 فبراير 2018 - 20:51
تحية لي سيد الحموشي على قيام باواجبه الرجل المناسب في المكان المناسب.
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6
5 - سامي الخميس 22 فبراير 2018 - 20:52
سنوات والادارة تبتز فالمغاربة ولم تحرك السلطات ساكنا وعندما تعلق الامر بالاجانب او المهاجرين الافارقة تحركت على الفور على الموظف يعطي بطاقة الاقامة مباشرة الى المهاجر او يتم ايقافه راه هادو الافارقة واش حسابليك راه هادو المغاربة
انا اتعرض للابتزاز من طرف اطباء ومستخدمي المركز الاستشفائي بفاس وما تدخل حتى واحد ينقدني راه حتى انا افريقي
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17
6 - م ع الخميس 22 فبراير 2018 - 21:03
المغرب خاصوا الكثير من الحموشيين لإزالة الصدأ من الإدارات المغربية.
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10
7 - mre الخميس 22 فبراير 2018 - 21:11
لم استطع تجديد بطاقة النعريف الوطنية مند 2010.. فالمغرب يرسلونني الى القنصلية و في القنصلية يطلبون مني نسخة من عقد الولادة بالفرنسية لا يوفرها مكتب الحالة المدنية في المغرب. خلال هده المدة طلبت جنسية بلد الاقامة و حصلت عليها.
مكاين لا تغيير و لا اصلاح و لا هم يحزنون..الدعاية السخيفة فقط.
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13
8 - معلقة الخميس 22 فبراير 2018 - 21:49
تحية إحترام للسيد الحموشي الإنسان والمسؤول المثالي الله يوفقك لكل خير الله يكثر من أمثالك الرجل المناسب في المكان المناسب أنا شخصيا احترمك
مهما طال الليل لا بد يطلع الصباح
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