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كُتّاب وآراء
مخدرات تجر ثلاثة أشخاص إلى القضاء بخريبكة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من توقيف ثلاثة أشخاص، على خلفية اتهامهم بحيازة مخدر الشيرا وترويجه في أحياء المدينة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح الأمنية توصلت بمعطيات مضبوطة تفيد بإقدام ثلاثة أشخاص على ترويج مخدر الشيرا؛ ما دفع عناصر من الشرطة القضائية إلى نصب كمين لهم تكلل بتوقيفهم جميعا.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار القضية أسفرت عن حجز كمية من مخدر الشيرا، ومجموعة من الهواتف النقالة يشتبه في استخدامها في ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الموقوفين.
وجرى وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق تقديمهم أمام القضاء لمتابعتهم بتهم مرتبطة بحيازة وترويج مخدر الشيرا.