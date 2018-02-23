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كُتّاب وآراء
الأمن ينبش نصبا عبر أسلاك الأنترنت في خريبكة
وضعت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة رهن تدبير الحراسة النظرية شابا، في العشرينات من عمره، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والتهديد عن طريق الشبكة العنكبوتية، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عملية توقيف المشتبه فيه، بالحي السكني الياسمينة، جاءت بعد تسجيل شكاية في الموضوع لدى فرقة مكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة؛ التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.
ومكنت التحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بخريبكة، تضيف المصادر نفسها، من الاهتداء إلى مكان المشتبه فيه بالنصب والتهديد عن طريق الشبكة العنكبوتية، وجرى توقيفه وحجز مجموعة من الهواتف التي يشتبه في استخدامها في ارتكاب الأفعال الجرمية المنسوبة إليه.